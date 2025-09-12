Margot Robbie, strepitosa a 11 mesi dal parto. Il segreto della sua forma

IPA Londra, Margot Robbie bellissima sciocca con l'abito supersexy alla prima A Big Bold Beautiful Journey

Che Margot Robbie sia non solo una delle attrici più brave e versatili, ma anche più belle e affascinanti di Hollywood, lo sanno tutti, addetti ai lavori e non. Che poi si presenti agli ultimi red carpet, per la promozione del suo ultimo film A Big Bold Beautiful Journey accanto a Colin Farrell, con abiti da urlo in grado di valorizzare il suo fisico perfetto, lascia quasi stupiti. Perché Margot ha partorito da meno di un anno, e ci aspetterebbe qualche chilo, inestetismo in più. Ma niente: la sovrumana Margot ha stupito ancora una volta tutti, tornando più bella, se possibile, di prima.

All’ultimo red carpet di Londra, Margot ha lascito tutti senza fiato con un abbagliante abito della collezione couture SS25 di Armani Privé, sapientemente decorato con cristalli e paillettes che lasciava ben poco all’immaginazione, tra trasparenze e dettagli nude.

A chi le ha chiesto il segreto della sua forma perfetta, l’attrice 35enne (ebbene sì non ha nemmeno più vent’anni a giustificare cotanta fortuna..) Margot ha rivelato il suo regime alimentare e di allenamento. Siete curiosi? Ecco, sappiate che non è una dedita al sacrificio: “Non sono brava a mangiare con moderazione. Mi sento male se non mangio abbastanza. Non posso mangiare solo un’insalata al giorno e mezzo bicchiere di vino a giorni alterni. Non ci riesco”.

Quando però si deve preparare per un ruolo cerca di optare per una dieta “pulita” ovvero: a colazione porridge con more o un frullato “green machine” con cavolo nero e mela. A pranzo pollo al limone con riso integrale o insalata di sgombro con pomodori e cetrioli. A cena, di solito, bistecche di tonno con patate dolci o zuppa di verdure con spaghetti di riso.

Margot ha anche detto che, sebbene ogni tanto si conceda un bicchiere di vino, evita grassi saturi, fast food, bevande zuccherate e cioccolato. Attenzione però: prima di un evento o di una première, non che li bandisca del tutto.

“Non seguo una dieta molto sana”, ha infatti confessato. “parliamoci chiaro: Adoro la birra, le patatine fritte, gli hamburger, ma se devo indossare un bikini mangio bastoncini di carota per tre giorni. Passo da un estremo all’altro.”

Quando si tratta di allenamento, tuttavia, la star è più rigorosa. Sebbene ami gli allenamenti cardio intensi e la corsa, Margot ha spiegato come ha lavorato sulla sua forza e sull’aumento della massa muscolare mentre lavorava al film del 2017, Tonya, che le ha regalato tante soddisfazioni. Ha intensificato il suo allenamento dopo aver incontrato la vera Tonya Harding, ex pattinatrice artistica diventata pugile professionista. “Ho passato molto tempo in palestra cercando di aumentare la massa muscolare per Tonya“, ha ricordato l’attrice.

Margot ama anche la boxe e gli allenamenti per le gambe, che ha iniziato ad allenarsi per il suo ruolo in Suicide Squad del 2016. Ha parlato del suo amore per il fitness in una chiacchierata con Women’s Health.“Mi sono appassionata al Pilates quando mi sono trasferita a Los Angeles nel 2013 e mi sento sempre molto meglio dopo un po’ di stretching”, ha spiegato. “Ho trovato le sessioni di boxe e gli allenamenti di combattimento per Suicide Squad molto divertenti, mentre ho capito subito che non ero una grande fan del sollevamento pesi.

Nonostante Margot abbia un fisico incredibile, in passato ha sottolineato di voler essere “in forma”, non magra a tutti i costi. “Non voglio sembrare magra solo per il gusto di esserlo. se il ruolo me lo richiede ok, altrimenti, perché?”