Che tu sia single, impegnata o legata ufficialmente, arriva sempre quel momento in cui ti chiedi se sei davvero adatta a vivere con qualcuno. Gioca con il test e scopri se sei preparata alla vita in due o preferisci pensare al singolare

Fonte: 123RF Test: La vita di coppia fa per te?

Condividere la vita con qualcuno è meraviglioso, ma non facilissimo. Cambiano le abitudini, i ritmi, le responsabilità. E cambia anche il mondo di vivere l’amore: ci si sente più vicini, più coinvolti, più intimi. Ci si sente costruttori dello stesso sogno, protagonisti dello stesso cammino, autori di una storia al plurale tutta da scrivere. È esaltante, ma fa tremare i polsi. Eccitante, ma fa nascere mille dubbi.

Chiunque si accinga a saltare il confine della “singletudine” per abbracciare la sorprendente avventura di vivere insieme a qualcuno – al di là che ci sia un legame “legale” o meno – di solito non compie questo passo senza pensarci almeno dieci volte, riflettendo su questi fattori fondamentali.

L’indipendenza conta

Per quanto sia immenso il nostro amore, non dovremmo mai ignorare l’indiscutibile bisogno di indipendenza di ognuno di noi. È vero che la storia di una coppia si fa in due, ma nessuno dovrebbe iniziare il cammino senza avere un minimo di certezza sulla propria autonomia economica: contare solo sulle finanze del partner, di solito, conduce a una situazione non esattamente idilliaca.

La dipendenza andrebbe esclusa anche a livello emotivo: è bellissimo sentirsi felici insieme, ma non dovremmo dipendere solo dal partner per la nostra felicità.

Comunicare è basilare

Quando ci si ama ci si capisce al volo: basta uno sguardo per trasmettersi opinioni e intenzioni, e talvolta si è così in sintonia che ci s’intende quasi telepaticamente. Ma il rischio di fraintendimenti non è affatto escluso. Quindi è fondamentale essere in grado – e avere la libertà – di esprimere i propri pensieri, sentimenti e bisogni in modo chiaro e lineare. Comunicare è alla base di ogni relazione umana e a maggior ragione di quella esistente tra due persone che vogliono condividere la vita. Ogni malinteso può diventare un ingombrante ostacolo se non viene chiarito subito, con rispetto e trasparenza.

Inoltre, in coppia, entrambi dovrebbero avere la certezza di poter dire ciò che pensano senza timore di essere giudicati. Una battuta spiritosa ci può stare, ma dev’essere assicurata la comprensione reciproca. Una comunicazione corretta include, quindi, anche la capacità di ascoltare con attenzione il partner e di essere disponibili al dialogo. Chi ben comunica è a metà dell’opera!

Compromessi, sì o no

Inutile negarlo: la vita in coppia richiede spesso compromessi. Ma la vita in generale li richiede: a chi non è mai capitato di dover “patteggiare” in famiglia, sul lavoro o nelle amicizie? Anche in amore è importante essere disposte a trovare un punto d’incontro e a fare concessioni per il bene della relazione.

È altrettanto importante che quest’atteggiamento sia condiviso: la relazione in cui a fare compromessi sia solo uno dei partner è squilibrata e infelice. Vivere in due significa essere entrambi flessibili, ma nel rispetto dei propri limiti e dei propri valori. Non è sempre scontato.

La vita di coppia non è solo cenette romantiche, notti di passione e un cioccolatino lasciato vicino alla borsa al mattino. Due persone che si amano e vivono questo amore 24h, si troveranno alle prese anche con emergenze inimmaginabili: febbroni a 39°, lavatrici guaste, budget fuori controllo, bambini da accudire, lavori stressanti.

Chi vive insieme dev’essere pronto a garantirsi il supporto reciproco, per sostenersi a vicenda nei momenti difficili. Ma è necessario anche aiutarsi a vicenda nel quotidiano e nei progetti personali. Insomma, far sentire che ci siamo uno per l’altra.

Accordi e disaccordi

Nessuna relazione procede sempre in maniera pacifica. Gli scontri sono inevitabili in qualsiasi legame affettivo, ma è il modo in cui vengono gestiti che li rende risolvibili senza danni oppure li ingigantisce oltremisura. Essere pronte per la vita di coppia significa saper affrontare i conflitti in modo costruttivo, senza ricorrere a comportamenti controproducenti. Attaccarsi ferocemente è inutile: nessuno dei due convincerà l’altro alzando di più la voce o chiudendosi in un mutismo ostile.

La strada giusta è trasformare i conflitti in occasioni di spiegazione e di crescita cercando soluzioni insieme. Qualche punzecchiatura ci sta, e anche qualche parola esagerata, ma attenzione a far rispettare – e rispettare – quel limite che separa il chiarimento dall’offesa.

Fidarsi fa bene

Vivere in coppia significa anche stare serene quando in coppia non si sta. Ovvero, quando siamo lontani tutto il giorno, o distanti per un viaggio di lavoro, oppure quando ognuno vuole rivedere i suoi amici per conto suo. La fiducia è una componente essenziale dell’equilibrio di due persone che vivono insieme: fidarsi dell’altro, di ciò che dice e che fa, è un atteggiamento che forse non è sempre facile da mantenere ma che andrebbe praticato… il più possibile! In realtà, nessuna può dirsi sicura al 100% di essere pronta alla vita di coppia. Le incognite sono tante e non prevedibili, ma nella vita occorre anche rischiare se si vuole vincere.

Dopo aver riflettuto sui fattori inerenti a questa scelta, prova a darti la risposta sincera alla domanda “La vita di coppia fa per me?” che richiede non solo la certezza dei propri sentimenti ma anche la volontà di impegnarsi in una relazione con consapevolezza e maturità. Ma giocare con un test che indaga su questa possibilità può aiutarti a capire verso quale direzione guardare. Insomma, la vita di coppia fa per te? Scoprilo con il test.