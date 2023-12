Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

Dipendenza affettiva, paura della solitudine e timore di non riconoscersi nelle aspettative degli altri: queste sono solo alcune delle cause che spesso ci portano ad abbracciare dei legami sentimentali tutt’altro che equilibrati. Relazioni tossiche e annientanti che non hanno nulla a che fare con l’amore e che, piuttosto che nutrirci, ci privano del nostro benessere.

Riconoscerle non è sempre semplice, soprattutto quando a spingerci verso il partner è più il bisogno di colmare delle lacune che sono già dentro di noi piuttosto che il sentimento. Gli esperti parlano di red flags, ovvero di tutti quei segnali di allarme che dovremmo individuare e accogliere quando viviamo un rapporto che è tutt’altro che sano.

Se le cosiddette “bandierine rosse” possono davvero aiutarci a rimpossessarci del nostro benessere e a mettere la parola fine a quelle frequentazioni dannose, le green flags ci aiutano a fare il contrario, a riconoscere le relazioni sane e a investire in quelle.

Cosa sono le green flags

Parlare di relazioni non è mai semplice, non lo è perché i rapporti sono fatti di sentimenti sì, ma anche e soprattutto di persone con caratteri, comportamenti, linguaggi e aspettative tutte diverse tra loro. L‘attesa per il principe azzurro, ormai lo sappiamo, è finita da tempo. Le uniche certezze che abbiamo per costruire una storia d’amore sana ed equilibrata sono quelle che si basano sulle nostre esperienze e sulle nostre esigenze, quando sappiamo ascoltarle.

Non è facile trovare la persona giusta, altrettanto difficile è riconoscerla. Se però gli esperti e le nostre esperienze passate ci hanno insegnato che esistono dei segnali che ci avvisano in qualche modo che quel partner e quella relazione non ci fanno stare bene, è altrettanto vero che ce ne sono altri che possono suggerirci tutto il contrario. E se questi ci sono, allora, è proprio il caso di fermarsi e di investire tempo e sentimenti su quella persona.

Si tratta delle green flags, campanelli d’allarme dal suono piuttosto piacevole che ci dicono che finalmente siamo sulla strada giusta e che la persona che abbiamo al nostro fianco può essere davvero quella che cambierà la nostra vita in meglio. Ecco come riconoscere le cosiddette bandiere verdi in una relazione.

Green flags: quali sono i segnali di una relazione sana

Alla base di ogni relazione sana ed equilibrata c’è la reciprocità. In un rapporto non si può dare senza avere e viceversa: non è leale. Quando questo scambio viene a mancare e al suo posto fanno capolino le pretese, la prepotenza o, peggio, le briciole, è evidente che quello che stiamo vivendo è un legame che non è destinato a durare.

Tra le green flags da riconoscere per costruire una relazione duratura ci sono, invece, la presenza e il supporto reciproco. Amare, e farlo per davvero, vuol dire condividere le gioie e i dolori, i momenti luminosi e quelli più bui. Ma vuol dire soprattutto avere la certezza di poter contare sull’altro, anche per le piccole cose.

Un altro aspetto fondamentale di tutte le coppie equilibrate è quello del dialogo. Le incomprensione e le discussioni non sono un campanello d’allarme: è normale confrontarsi sulle prospettive e sulle vedute, anche quando queste sono diverse, a patto che le discussioni si trasformino sempre in momenti costruttivi capaci di migliorare il rapporto e la crescita, dell’individuo e della coppia.

Un altro segnale che la relazione che viviamo, forse è quella giusta, è data da come ci sentiamo noi quando siamo al fianco del nostro partner. Se ci sentiamo al sicuro e al nostro agio nello sguardo dell’altro e tra le sue braccia, sia a livello fisico che emotivo, allora possiamo tirare un sospiro di sollievo: forse è veramente il rapporto che stavamo cercando.

Tra le green flags troviamo anche la fiducia e l’indipendenza, due aspetti fondamentali per far sì che la relazione sia duratura, ma soprattutto soddisfacente e appagante anche e soprattutto dal punto di vista individuale.