Fonte: 123RF TEST: Qual è la serata di San Valentino perfetta per te?

“All you need is love”, ovvero “tutto ciò di cui hai bisogno è amore”, cantavano i Beatles in un loro famosissimo brano. A distanza di tanti anni, bisogna ammettere che questo verso ha ancora valore, soprattutto se ci riflettiamo nella giornata dedicata a chi, questo sentimento, lo vive ogni giorno. Nel 1967 c’era la guerra in Vietnam, in cui gli americani erano impegnati in un conflitto sanguinoso contro il Vietnam del Nord; nelle università americane nascevano i movimenti studenteschi che nel ’68 si sarebbero estesi all’Europa; sorgevano i movimenti pacifisti e le formazioni per i diritti degli afro-americani. Nel 2023 siamo alle prese con la minaccia di una guerra globale, i movimenti dei giovani combattono in favore della salvezza del pianeta, mentre le manifestazioni per i diritti delle donne in medio oriente vengono soffocate con la violenza.

Anche oggi come allora, quindi, tutto ciò di cui abbiamo bisogno è amore, la forza che ci porta a costruire il nostro futuro nel migliore dei modi possibili. E quindi concediamoci di celebrare l’amore nella giornata tradizionalmente dedicata agli innamorati. È vero, è una ricorrenza anche commerciale sfruttata dal marketing, ma al di là di questo aspetto è un giorno speciale in cui si festeggia non solo il legame tra due persone che si amano, ma si sottolinea anche la potenza dell’amore stesso, che supera ogni differenza sociale e culturale e lavora sempre per la pace. La leggenda dice infatti che Valentino di Terni, vescovo martire morto nel 347. fu scelto come patrono degli innamorati perché fu il primo a celebrare l’unione d’amore tra due persone che erano nemiche, ovvero un legionario romano e una donna cristiana.

Godiamoci quindi la festa dell’amore che unisce le persone e dovrebbe estendersi in maniera contagiosa a tutto il mondo. Per celebrare questa ricorrenza dovremmo pensare a qualcosa di speciale, come una serata fantastica o un’esperienza insolita da dedicare a questo grandioso sentimento.

E tu hai già in mente qualcosa? Gioca con il test che ti indica qual è l’idea perfetta per il tuo San Valentino, in accordo con la tua personalità e il mood di coppia.