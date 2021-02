editato in: da

Petali di rosa, confezioni a cuore, cioccolatini: se queste immagini ti hanno fatto venire in mente la festa più romantica dell’anno, sei sulla strada giusta! La domanda più gettonata dagli innamorati è sempre cosa fare a San Valentino, affinché questo possa risultare speciale e indimenticabile.

In questo articolo andremo ad esplorare le migliori idee originali per festeggiare San Valentino, dalla cucina alle esperienze outdoor, accennando anche strepitose trovate davvero uniche per festeggiare a casa con la propria dolce metà. Lasciati ispirare!

Idee romantiche per festeggiare San Valentino

La serata più classica (e intramontabile) prevede la cena fuori, e i ristoranti solitamente aiutano molto nel creare la giusta atmosfera. Prenota il suo ristorante preferito a sua insaputa, dagli un appuntamento sotto casa e… scorta la tua dolce metà direttamente nel luogo della cena.

Fra palloncini a forma di cuore, candele e ottimo cibo, non dimenticare un classico bouquet di fiori freschi o un piccolo regalo per fargli capire quanto lo ami.

Fuga romantica per San Valentino

Febbraio è un mese faticoso: si riprende a lavorare a pieno regime dopo la transizione fra il Natale e gennaio, e le ferie estive sono un miraggio lontano. Ecco perché un’ottima idea su cosa fare a San Valentino potrebbe celarsi proprio nel regalare al tuo lui o alla tua lei una fuga romantica.

Una soluzione che si adatta a qualsiasi budget, e che può comprendere deliziosi chalet in montagna dove poter arrivare comodamente con la propria automobile, come una città d’arte europea a poche ore d’aereo. Ancor meglio se il viaggio viene organizzato tenendo all’oscuro il proprio partner, per una sorpresa davvero indimenticabile! Ecco alcune idee per una fuga romantica:

chalet in montagna;

B&B in un borgo antico;

hotel di lusso con vista panoramica sul mare;

hotel o appartamento in una città d’arte;

weekend in un paese con tour di degustazione enogastronomica;

weekend in agriturismo.

Centro benessere e SPA a San Valentino

Il relax non è mai troppo, specie se la quotidianità ci mette lo zampino e la coppia appare un po’ stanca e demotivata. Per un San Valentino romantico e sensuale, niente di meglio che prenotare un centro benessere per una SPA di coppia, magari con un massaggio annesso. I centri benessere offrono anche speciali pacchetti di San Valentino, che comprendono sia i trattamenti di bellezza che un aperitivo romantico, in un’atmosfera fatta di candele, incensi profumati e luci soffuse… perfetto, no?

Un’esperienza divertente insieme

C’è chi apprezza lo spudorato romanticismo e chi, invece, ha basato la propria vita di coppia su un affiatamento diverso, fatto di risate ed esperienze di condivisione divertenti. Se ti rivedi in questa tipologia, allora puoi provare a regalare al tuo partner un San Valentino che rispecchi la vostra anima più bambina: un giro sulle montagne russe o una giornata intera in un parco divertimenti, un parco avventura dove scalare pareti di roccia o un giro a cavallo in un maneggio fuori porta.

Cena gourmet in ristorante di lusso

Abbiamo già accennato alla classica cena fuori con cioccolatini, bouquet di fiori e menù pensato per l’occasione. Se però vi reputate delle buone forchette, siete appassionati di cucina e ciò che vi piace maggiormente è sperimentare nuovi gusti, perché non concedersi una cena super lusso in un ristorante stellato? Un’idea di San Valentino sicuramente non scontata e davvero unica, che renderà la festa davvero speciale. Opta con la tua metà per un menu degustazione, senza dimenticare di accompagnare il tutto con dell’ottimo vino.

Aperitivo al tramonto

San Valentino non è solo cena fuori e vestito elegante: anche un aperitivo al tramonto, sorseggiando una semplice birra o un calice di vino bianco, può renderlo fantastico. Se hai la possibilità di raggiungere un posto di mare facilmente in automobile, non perdere l’occasione di festeggiare San Valentino con i piedi nella sabbia, una coperta calda che avvolga entrambi e un piccolo cestino da pic-nic pieno di alimenti semplici ma deliziosi. Piccoli panini, cornettini salati ripieni, e persino delle patatine diventano ricchi di significato quando di fronte a voi c’è il mare. Provare per credere!

Una notte al planetario

Il tuo partner è il centro del tuo mondo: il tuo sole, la tua stella, il tuo universo… Se ti rivedi in questo tema “stellare”, perché non prenotare una serata in un planetario per osservare il cielo insieme? Qualora tu non abbia un planetario nelle vicinanze, puoi procurarti un telescopio o un binocolo molto potente e organizzare una serata in montagna o in collina per osservare le stelle. Vedrai che il momento si rivelerà propizio anche per regali o proposte importanti, come una scatolina con dentro un anello.

San Valentino in… quarantena

È facile essere romantici quando in ballo ci sono cene fuori, esperienze o viaggi… più difficile quando si è costretti fra le proprie quattro mura! Passare San Valentino in casa, soprattutto in questo periodo storico, è purtroppo una realtà tangibile. Ma non disperare: ti proponiamo delle idee eccentriche, creative e divertenti per rendere questa festa scoppiettante e super romantica anche in casa. Pronta a scoprirle?

Cena etnica a quattro mani

Amore e cibo, si sa, viaggiano spesso di pari passo. Per un San Valentino in casa, gioca d’anticipo e preparare una cena sfiziosa per la tua metà, ancor meglio se insieme. Comprate in anticipo gli ingredienti e preparate una serata a base di sushi fatto da voi, tapas, ravioli cinesi cotti al vapore e tanto altro ancora.

Un concerto… per due

Una trovata decisamente romantica e che colpirà al cuore la tua persona del cuore: il concerto per due. Una selezione di brani che sceglierai da una piattaforma streaming e che lancerai nella tua cassa bluetooth (non prima di aver acceso una candela o due), e che riproducono i momenti salienti della vostra storia. La canzone del primo bacio, del primo appuntamento o delle vostre nozze.

Delivery e movie night

Procurati morbidi cuscini e coperte confortevoli da mettere in terra, per creare un piccolo corner romantico davanti alla TV o al proiettore per una serata “film romantico”. Completa il tutto con un delivery a piacere, come una buona e intramontabile pizza o un gustoso e succoso hamburger con patatine annesse. Semplice, d’effetto, e di forte intimità.

Caccia al tesoro

Perché limitarsi a fare semplici regali, quando puoi organizzare come sorpresa di San Valentino una vera e propria caccia al tesoro in casa? Prepara in anticipo i bigliettini e disseminali negli angoli nascosti della tua casa, chiedendo al partner di andare alla ricerca del suo “tesoro”. Divertiti nell’aiutarlo ad interpretare gli indizi, e movimenta facilmente una serata in casa in un modo originale e divertente.

Scoprite il vostro lato sexy

La quarantena può rappresentare un deterrente per la vita sessuale della coppia, soprattutto quando il tempo in casa si dilata molto. Approfitta del San Valentino per portare un po’ di “pepe” e regalare alla tua metà una serata… di fuoco! Non solo lingerie sexy e ammiccante, ma un vero e proprio tour intrigante e invogliante: intimo commestibile per lui e per lei, uno spogliarello improvvisato in camera da letto o in salone… lasciatevi andare ad un San Valentino davvero rosso di passione!