Biscotti di San Valentino: 5 idee per decori romantici

Sono Daniela, web writer freelance. Scrivo articoli SEO, testi per siti internet, social e altro. Vivo scrivendo per realizzare la mia idea di libertà.

Fonte: Shutterstock

Se stai pensando a cosa regalare alla tua dolce metà per la festa degli innamorati e sei a corto di idee, potresti prendere in considerazione di preparare con le tue mani dei golosi biscotti di San Valentino! Regalando dei dolci fatti in casa con amore non puoi mai sbagliare.

I biscotti sono non solo semplici da realizzare, anche per una pasticciera alle prime armi, ma rappresentano un regalo sempre apprezzato che, con semplicità, riesce a trasmettere tutto l’amore che provi. In più, hai ampio raggio di scelta: i biscotti possono essere preparati in tante forme e sapori, per cui sicuramente puoi trovare la ricetta giusta che farà felice il tuo innamorato o la tua amata.

Ad esempio, se la tua metà è un fanatico del cioccolato, un amante del burro di arachidi o preferisce un dessert un po’ più fruttato, troverai sempre delle opzioni tra cui scegliere.

Quello che fa la differenza quando prepari dei biscotti da regalare sono le decorazioni. Per cui quest’anno lascia stare gli oggetti spesso inutili e preparati a impastare dei biscotti fatti in casa scegliendo la ricetta che preferisci. Poi torna qui e prendi ispirazione per realizzare delle decorazioni che faranno sciogliere il cuore.

Perché, anche se ci sono molti modi per dire “ti amo”, dedicare tempo e cura alle persone che ami non ha prezzo.

5 biscotti decorati per San Valentino

Che tu stia preparando qualcosa di speciale per il tuo San Valentino o distribuendo sacchetti di dolcetti agli amici, abbiamo raccolto 5 decorazioni per biscotti ricche di sapore e creatività! Indossa il grembiule, prendi tutti gli attrezzi e inizia a cuocere!

Non preoccuparti se non hai molta dimestichezza con glasse, confetti e sac a poche. Se quello che stai preparando è fatto con il cuore, anche la decorazione più semplice sarà un successo.

Biscotti di San Valentino decorati con glassa

La glassa di zucchero riesce a conferire colore a ogni tipo di biscotto con poca fatica. Se sei abile con le preparazioni dolciarie, puoi preparare la glassa tu stessa, utilizzando zucchero a velo e acqua.

Calcola che per 100 gr di zucchero occorrono 2 cucchiai di acqua calda. Ti basterà miscelare con cura fino a che non otterrai una consistenza cremosa e senza grumi. La glassa può essere poi colorata come preferisci aggiungendo poche gocce di colorante per alimenti.

Dopo aver steso il tuo impasto, crea dei cuori con un tagliabiscotti e cuoci in forno, secondo le indicazioni della tua ricetta. Aspetta che siano raffreddati prima di procedere, perché con il calore dei biscotti la glassa può sciogliersi facilmente e diventare troppo liquida.

Con un foglio di carta da forno realizza una piccola pipetta con cui potrai creare facilmente decorazioni fantasiose ed eleganti. Potresti, ad esempio, decorare il biscotto con glassa rosa e puntini rossi, oppure creare un disegno marmorizzato con strisce di glassa bianca e rosa o rossa.

Lascia asciugare completamente la glassa per 6-8 ore prima di maneggiare i biscotti. A questo punto, sono pronti per essere confezionati con cura in una scatola a forma di cuore: il successo è assicurato.

Decorazioni con frosting e confetti

Il frosting è una particolare glassa al burro che riesce a mantenere una buona consistenza per essere spalmata o per creare decorazioni d’effetto su torte e biscotti. Questa gustosa crema può essere colorata con colorante alimentare per ottenere qualsiasi cosa.

Decora i biscotti aiutandoti con la sac à poche e poi cospargi con confetti colorati per ottenere dei biscotti allegri. Per questo tipo di glassa ti consigliamo di preparare dei biscotti morbidi, non particolarmente dolci o burrosi, in quanto il frosting ha già un gusto piuttosto corposo.

In alternativa, puoi utilizzare anche il frosting per realizzare dei baci di dama con un ripieno goloso. Ti basterà realizzare dei piccoli biscotti a forma di semisfera, che poi unirai due a due spalmando un po’ di glassa sulla superficie piatta. Otterrai dei dolcini che tutti ameranno.

Biscotti di San Valentino bicolore

Se hai il desiderio di preparare dei biscotti per San Valentino ma ti senti proprio negata per le decorazioni, allora puoi realizzare dei biscotti bicolore facili.

In questo caso non hai bisogno di sac à poche né di altri attrezzi, ma riuscirai a creare allo stesso modo qualcosa di dolce per la tua persona speciale. Come fare? Prepara l’impasto per i tuoi biscotti, poi dividilo a metà e colora una parte utilizzando colorante alimentare.

A questo punto, ritaglia piccoli cuori di pasta su entrambi i tuoi impasti. Quindi, ritaglia un biscotto più grande usando uno stampino a cuore più grande. Attacca il cuore piccolo sull’altro e inforna. Questa piccola tecnica di scambio di cuori è facile, ma il risultato sarà impressionante.

Decorazioni per biscotti al cioccolato

La tua dolce metà è un amante del cioccolato? A San Valentino preparagli dei golosi biscotti ricoperti. La glassa al cioccolato è facile da preparare, ma richiede un po’ di attenzione. Ti basterà sciogliere del cioccolato fondente o al latte a bagnomaria, oppure nel microonde, aggiungendo qualche goccia di latte.

A questo punto immergi una parte dei biscotti raffreddati nel cioccolato fuso o cospargi ciascuno col cioccolato, quindi rimettili sulla teglia e lascia solidificare in frigorifero o a temperatura ambiente.

La scatola giusta per i biscotti di San Valentino

L’ultima idea che vogliamo darti per decorare i biscotti di San Valentino non riguarda la preparazione dei pasticcini ma il suo confezionamento. Sì, perché anche se è vero che il contenuto è importante, anche il contenitore fa la sua parte.

Puoi utilizzare una scatola di latta o di cartone a forma di cuore, oppure optare per un classico formato quadrato, ma di colore rosso o con stampe che richiamano l’occasione che stai festeggiando. In alternativa, puoi optare anche per un cestino di vimini avvolto in una busta di cellophane.

Usa un foglio di carta velina all’interno della scatola o del cestino, in modo che i biscotti restino fermi e non si rompano. Alla fine sigilla con un bel fiocco di raso e il gioco è fatto!