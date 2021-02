Sorprese romantiche da fare a San Valentino

editato in: da

Il 14 febbraio si celebra la festa degli innamorati di tutto il mondo e come ogni anno, già dai primi di febbraio scatta la corsa alla ricerca del regalo che riesca a lasciare letteralmente a bocca aperta il tuo lui o la tua lei. In alcuni casi però si può cambiare, perché quindi non pensare ad una sorpresa di San Valentino che sappia emozionare e stupire il tuo partner? Non solo regali acquistati online o nei negozi, ma quest’anno puoi scegliere di sbizzarrirti con oggetti fai da te, esperienze o attività da vivere insieme per celebrare il giorno più romantico dell’anno. Se sei pronta quindi a organizzare una giornata indimenticabile per celebrare il vostro amore, ecco quali sono 10 sorprese di San Valentino da organizzare subito!

Una cena romantica per San Valentino

La prima tra le sorprese di San Valentino è l’organizzazione di una cena romantica: a questo punto penserai che potrebbe risultare banale, ma non è così. Dopo una giornata di lavoro immagina di tornare a casa, allestirla in modo romantico con candele e luci soffuse, mettere un po’ di musica di sottofondo e preparare i vostri piatti preferiti. Se non ami cucinare nessun problema, puoi sempre affidarti al vostro ristorante del cuore per un take away gourmet. In questo modo sarete in casa, in relax e potrete dedicare del tempo a voi stessi, magari concedendovi anche un film dopo cena. Cerca di organizzare tutto di nascosto, in modo che l’effetto WOW sia garantito non appena si varca la soglia di casa.

Un momento di relax e benessere con una SPA home made

L’idea di realizzare una SPA home made è perfetta sia come coronamento della cena, oppure al suo posto, se non hai voglia di metterti ai fornelli. Se hai una vasca in casa il risultato è assicurato, ma ci si può attrezzare anche se si ha una doccia. Inizia a preparare un bagno caldo con sali profumati, sfere effervescenti o oli essenziali. Crea un percorso di candele attorno alla vasca e metti una playlist di sottofondo: il risultato è assicurato! Dopo il bagno, non può mancare un massaggio rilassante alla schiena: in questo caso vengono in tuo aiuto oli naturali come quello di jojoba, quello di cocco e quello di macadamia che puoi arricchire anche in questo caso con oli essenziali. E se hai solo una doccia? Potresti pensare di allestirla con un soffione doccia per l’aromaterapia e anche in questo caso, terminare l’esperienza di relax con un bel massaggio.

Ricrea il vostro primo appuntamento

Un’altra sorpresa che stupirà il tuo lui o la tua lei è ricreare il vostro primo appuntamento. Cosa c’è di più romantico di rivivere le emozioni del vostro incontro? Sia che vi siate incontrati a cena con amici, sia invece in viaggio o in qualsiasi altra situazione, cerca di fare mente locale su quali erano gli oggetti e l’atmosfera che hanno caratterizzato quell’esatto momento. Ricreare le stesse dinamiche sarà non solo suggestivo, ma anche molto divertente! Se invece il vostro primo appuntamento non è stato un momento da replicare, puoi sempre focalizzarti su una ricorrenza che per voi abbia un significato particolare, come ad esempio il primo viaggio insieme, il momento in cui avete adottato un animale domestico o quello in cui c’è stata la fatidica proposta di matrimonio.

Una caccia al tesoro romantica

Tra le sorprese di San Valentino da non perdere c’è anche l’organizzazione di una caccia al tesoro romantica. Come prima cosa, come per tutte le cacce al tesoro dovrai decidere quale sarà il premio finale e dove nasconderlo. In base a questo puoi procedere a ritroso nell’organizzazione di tutti gli step necessari per raggiungerlo. Ogni parte della caccia al tesoro può ripercorrere la vostra storia d’amore, partendo da come vi siete conosciuti, fino ad ora. Puoi scegliere di farla all’aperto, oppure in casa: se scegli di farla all’aperto seleziona con cura i luoghi in cui mettere i vari indizi, potrebbero essere ad esempio i vostri luoghi del cuore.

Considera inoltre la lunghezza che deve avere il gioco, le distanze da percorrere e il tipo di indizi che vuoi utilizzare. Preferisci scrivere dei bigliettini oppure stampare delle foto? Ovviamente cerca di fare domande e di mettere alla prova il tuo partner in modo che il gioco risulti divertente e con un pizzico di enigma e competizione. Non dimenticare di lasciare anche dei piccoli regali lungo il percorso e ovviamente, di scegliere un regalo finale con l’effetto WOW.

Un barattolo pieno d’amore

Se alle esperienze preferisci qualcosa che rimanga nel tempo, potresti pensare a un regalo fai da te semplice e low cost, ma sicuramente d’effetto. Prendi un barattolo in vetro con lo stile che ti piace e riempilo di tantissimi bigliettini in cui scriverai che cosa ami di lui/lei e che cosa ti ha fatto innamorare. Sarà molto romantico e anche divertente leggere insieme i bigliettini, che potrà poi tenere come ricordo di una serata indimenticabile.

Un weekend in viaggio

Se ne avete la possibilità perché non pensare ad un weekend in viaggio? Per chi ha lo spirito del wanderlust non c’è nulla di più bello di trascorrere dei momenti in viaggio con la persona che si ama. Puoi scegliere un soggiorno in montagna oppure al mare che anche in febbraio ha il suo fascino. Se invece preferisci una località vicina ad un lago puoi associare una struttura che abbia una SPA interna, oppure puoi vivere un weekend alla scoperta di una bellissima città d’arte. Qualunque sia la tua scelta, non devi necessariamente prendere un aereo, ma molto spesso vicino a casa si hanno posti meravigliosi che si danno per scontati. Prendi l’auto e lasciati guidare dal romanticismo per la scelta del vostro weekend da sogno.

Un fotolibro o uno scrapbook

Lo scrapbook è a tutti gli effetti un album che realizzi con il fai da te, mettendo foto, ricordi e disegni. Un libro che lascia libero sfogo alla tua creatività e che non ti vincola al solo utilizzo delle foto. Lo scrapbook negli ultimi anni è diventato molto di moda come regalo tra amiche, oppure tra innamorati, perché ti permette di creare un personalissimo libro creativo dei ricordi. Puoi inserire ad esempio alcune vostre foto, ma anche biglietti dell’aereo, del treno e dei vostri viaggi. Puoi inserire anche oggetti che vi uniscono e potrai coronare il tutto con scritte a mano, disegni o alcune illustrazioni che puoi realizzare secondo il tuo gusto.

Realizzare uno scrapbook a regola d’arte richiede tempo e un minimo di capacità creativa: scegli questo regalo solo se ti senti pronta a questa sfida, altrimenti potresti coinvolgere anche un artista che vi piace e farlo realizzare direttamente da un professionista. L’alternativa allo scrapbook è il classico fotolibro che ora puoi anche scegliere di far stampare direttamente online e riceverlo a casa via posta. Esistono fotolibri di altissima qualità che diventano piccole opere d’arte, specialmente se siete appassionati di fotografia. In questo caso non ti resta che scegliere le foto da far stampare e il layout.

Una scatola piena di palloncini

Usa San Valentino per comunicare una notizia importante o una novità nella vostra vita. Per farlo però dovrai creare un effetto WOW senza precedenti. Un esempio potrebbe essere una scatola decorata, piena di palloncini ai quali attacchi dei bigliettini. La scatola puoi scegliere di decorarla tu con il fai da te, oppure di acquistarla già pronta. Non ti resta che gonfiare i palloncini con l’elio in modo che volino verso l’alto e attaccare con un cordoncino all’estremità un bigliettino nel quale scriverai la notizia che desideri dare al tuo lui o alla tua lei. Così, quando aprirà la scatola sarà circondato dai palloncini che lo lasceranno letteralmente senza parole.

Un ritratto per dire ti amo

Un modo romantico e decisamente sui generis per dire ti amo è farsi realizzare un ritratto da un illustratore o un artista. Molto spesso basta semplicemente inviare la propria foto e alcune indicazioni su quali sono le vostre passioni e i vostri interessi, per avere una vera opera d’arte da incorniciare in casa. Al posto di una classica foto, un ritratto con lo stile che più preferite può diventare un ricordo indelebile della vostra storia d’amore.

Lascialo dire alla musica

Un’ultima esperienza da non perdere tra le sorprese di San Valentino, specialmente se il tuo partner è appassionato di musica, è regalare i biglietti per un concerto o per uno spettacolo teatrale, ovviamente al quale assisterete insieme. Regalare il biglietto per il concerto della sua band preferita o per uno spettacolo che sogna da tempo è il modo migliore per stupirlo e darsi appuntamento nei mesi successivi per vivere una serata tutta vostra.