Perfette per stupire e per divertirsi con i bambini: 5 merende golose dall’effetto wow

Durante i pomeriggi d’inverno, quando fuori fa freddo e si rimane volentieri in casa, creare una merenda speciale può diventare un’occasione perfetta per condividere un momento di gioco, affetto e creatività con i propri figli. Preparare insieme qualcosa di colorato, goloso e divertente non solo rende felici i bambini, ma permette anche di costruire ricordi che resteranno nel tempo. Ed anche se alcune merende sono più golose che sane, no panic! Possono essere bilanciate con un frutto o essere proposte in situazioni eccezionali: come un pomeriggio di giochi con gli amichetti/e o una festa di compleanno.

Ecco cinque idee di merende e bevande pensate per sorprendere i più piccoli, facili da realizzare e arricchite da attività che coinvolgono i bambini nella preparazione.

Latte unicorno colorato: la magia prende forma

Il latte unicorno è una bevanda calda perfetta per un pomeriggio di coccole. I colori pastello e le decorazioni lo rendono irresistibile per i bambini e le bambine, che possono partecipare attivamente scegliendo le sfumature e aggiungendo gli zuccherini.

Ingredienti:

– 250 ml di latte (anche vegetale);

– 1 cucchiaino di estratto di vaniglia;

– 1 cucchiaino di miele o sciroppo d’acero;

– coloranti alimentari naturali rosa e azzurro;

– panna montata;

– zuccherini colorati.

Procedimento:

1. scaldare delicatamente il latte in un pentolino;

2. aggiungere miele e vaniglia, mescolando;

3. dividere il latte in due ciotoline e aggiungere qualche goccia di colorante;

4. versare i due colori nella tazza per ottenere un effetto sfumato;

5. decorare con panna e zuccherini.

Budino magico dei folletti: un gioco di colori

Il budino è stato il must dei genitori che sono stati bambini e bambine negli anni ’80 e ’90. Passato un po’ di moda, può essere riproposto in gusti e colori diversi che, prima, sul mercato non erano presenti. Anche questa merenda può essere preparata insieme ai nostri bambini e bambine, anche se richiede un tempo di attesa (tra la preparazione ed il momento in cui si potrà gustare) decisamente più lungo del latte unicorno. Una merenda personalizzabile, aggiungendo colori e topping fantasiosi. Se scegliamo delle formine particolari, può essere anche un dolce perfetto per un compleanno.

Ingredienti:

– 500 ml di latte;

– 40 g di amido di mais;

– 80 g di zucchero;

– vaniglia o cacao;

– coloranti naturali;

– frutta a pezzettini o granella di biscotti.

Procedimento:

1. mescolare amido e zucchero in un pentolino;

2. aggiungere il latte a filo e scaldare fino all’addensamento;

3. dividere il composto in ciotoline e aggiungere i diversi colori;

4. versare negli stampini;

5. lasciare che i bambini decorino con frutta o biscotti.

Cioccolata calda decorata: calorie non vi temiamo!

La cioccolata calda è un rituale invernale che conquista grandi e piccini. In questa versione, diventa una base perfetta per creare vere e proprie opere d’arte commestibili, con panna, marshmallow e zuccherini da aggiungere a piacere, magari davanti d un bel film di Natale. Una bomba calorica da concedersi con parsimonia dopo i vent’anni!

Ingredienti:

– 200 ml di latte;

– 50 g di cioccolato fondente;

– 1 cucchiaino di cacao amaro;

– panna montata;

– mini marshmallow;

– zuccherini decorativi.

Procedimento:

1. scaldare il latte e aggiungere il cioccolato tritato;

2. unire il cacao e mescolare fino a ottenere una crema;

3. versare in tazze divertenti;

4. lasciare che i bambini decorino con panna, marshmallow e zuccherini, creando volti buffi, montagne innevate o fantasie colorate.

Bacchette di cioccolato: per piccoli maghi e maghette

Le bacchette magiche al cioccolato sono semplicissime da preparare e divertentissime da decorare. Perfette da accompagnare con una bevanda calda, diventano un gioco di manualità che i bambini adorano. Anche questa merenda è perfetta per essere proposta anche per un compleanno da fare insieme agli invitati e alle invitate, un gioco diverso dal solito, che soddisfa anche il palato!

Ingredienti:

– grissini sottili (senza sale sulla superficie);

– 150 g di cioccolato al latte, anche bianco;

– zuccherini colorati o codette.

Procedimento:

1. sciogliere il cioccolato a bagnomaria o in microonde;

2. intingere i grissini per metà;

3. passarli negli zuccherini;

4. farli asciugare su carta forno.

Biscotti fantasia: un’attività che profuma d’inverno

Preparare insieme i biscotti, permette ai bambini di impastare, ritagliare forme divertenti e decorarle come preferiscono, in libertà. Si tratta di un gioco sensoriale e creativo a tutti gli effetti che avvicina i bambini alla cucina ed all’ importanza di saper offrire qualcosa che costa tempo ed impegno. Valore importante da trasmettere, gradualmente, sin da piccolini.

Ingredienti:

– 250 g di farina;

– 100 g di zucchero;

– 120 g di burro morbido;

– 1 uovo;

– gocce di cioccolato, codette, glassa colorata.

Procedimento:

1. mescolare farina e zucchero;

2. aggiungere burro e uovo, impastare e raffreddare il panetto;

3. stendere l’impasto e tagliare le formine;

4. cuocere per 10-12 minuti a 180°C.;

5. Decorare i biscotti una volta raffreddati.