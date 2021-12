Film e cartoni animati da guardare a Natale

Ecco una pingue lista dei film e cartoni animati da guardare con i bambini, durante le feste di Natale. Dai classici a quelli nuovi, ai film di animazione per la famiglia, davanti allo schermo, impigiamati come i film di Natale americani ci hanno insegnato. Primo tempo: cioccolata calda, panna e marshmallow, per chi non teme carie, fette di pandoro e panettone, bastoncini di zucchero e torrone, omini di pan di zenzero, come non ci fosse un domani. Pausa lavanda gastrica, per poi ricominciare con il salato e pentirci a gennaio. Natale è anche questo. Lunghi pomeriggi, davanti alla tv, accoccolati con i bambini, dentro a pullover che facevano arrossire Mark Darcy, incollati a guardare film e cartoni natalizi.

Nessuno ci vieta, ad onor del vero, di spegnere la tv e leggere un po’, del resto, tante sono le proposte per bambini, dedicate al Natale, per dare un tocco ancor più magico alle feste.

Ecco una lista di più di 30 tra film, serie e cartoni animati, da guardare con i bambini, e qualche suggerimento per commedie romantiche natalizie, da guardare quando i piccoli dormono. Che la maratona natalizia, davanti alla tv, abbia inizio … e Buon Natale!

Film e cartoni di Natale da guardare con i bambini

Alcuni nomi di questi film e cartoni natalizi, non vi saranno nuovi. Altri, invece, più recenti, potreste cogliere l’occasione di guardali anche voi per la prima volta. Ecco 10 pellicole da guardare tutti insieme, che dovreste trovare anche su Netflix.

Qualcuno salvi il Natale e Qualcuno salvi il Natale 2

Se, come protagonisti, ci sono i coniugi Babbo Natale e gli elfi, non possiamo di certo sbagliare. Tutti catapultati nel villaggio per antonomasia, quello che ha fatto sognare tutti noi. I film vanno visti aspettandosi la domanda delle domande: ma esiste davvero Babbo Natale? Tu lo hai visto?

Il figlio di Babbo Natale

Film di animazione simpaticissimo, dalle tante risate. Arthur Christmas, il figlio più piccolo dell’uomo dalla lunga barba bianca, mette in piedi una missione bizzarra, per consegnare l’ultimo regalo, a due ore dall’alba, per salvare il giorno più atteso dai bambini di tutta la Terra.

Klaus i segreti del Natale

Una perla. Meraviglioso. Uno di quei film di animazione che potrebbero rapire più gli adulti che i bambini. Il giovane e viziato Jesper viene mandato dal padre, per punizione, a fare il postino al Polo Nord. Il compito che gli spetta è tutt’altro che banale, per poter tornare a casa come il figliol prodigo. Quello che l’attenderà sarà una grande occasione di crescita e di scoperta delle proprie capacità.

Un bambino chiamato Natale

Film di Natale per antonomasia, adatto a tutta la famiglia, è nuovo di zecca. Divertimento, commozione e magia sono gli anelli che tengono unita la trama. Nikolas va alla ricerca del padre, in un paesaggio ghiacciato, direzione villaggio degli elfi. Con sé non mancheranno renna e topolino, presenze fedeli e costanti, nelle avventure dove domina l’ombra di Babbo Natale.

Polar Express

Una certezza senza scadenza, che non ha bisogno di presentazioni. Da quasi vent’anni, le sue luci si riflettono sui vetri della nostra finestra. Come, del resto, proprio da uno sguardo attraverso una finestra, inizia l’avventura.

L’Era Natale

Cortometraggio che prende vita dal più famoso film di animazione, “L’Era Glaciale”, è dedicato agli amanti del genere ed ai più piccolini. Avventure divertenti, con i protagonisti di sempre, in una versione adatta alla stagione.

Il Natale di Angela

Pellicola di animazione, di circa 30 minuti, dal tratto spirituale. La storia mette al centro la figura di Gesù. La protagonista è una graziosa bambina di nome Angela che, dopo essere andata in chiesa, con la sua famiglia, ha un’idea che darà origine all’avventura.

Le 5 Leggende

Meraviglioso film di animazione, dal tono epico, che vede protagonisti non solo Babbo Natale ma una serie di miti: dalla Fatina dei denti, al Coniglio pasquale, all’Omino dei sogni.

Natale eXtraterrestre

Prospettiva certamente originale, il Natale viene guardato da un punto di vista decisamente ultraterreno. Adatto agli amanti del genere fantastico.

I classici Disney: per un Natale dal sapore di una volta

I film per la famiglia ed i cartoni animati targarti Disney sono il cuore del Natale, dall’era del primo Micky Mouse. Imperdibili sono le tante varianti, capaci di incollare allo schermo tutte le generazioni: il passato ed il presente, uniti davanti allo schermo, senza che nessuno faccia un plissé. Classici, dal sapore rassicurante, come l’epoca che raccontano, nella quale tutto viene trasmesso in modo romantico e genuino. Dalle torte di Paperina, ai lavoretti natalizi di Qui Quo e Qua, ai quali potremmo ispirarci, per impegnare un po’ di tempo in modo ludico e divertente, facendo decorazioni natalizie. Ecco 5 titoli, tra i più amati.

3,2,1… È Natale! Topolino e la magia del Natale Lanny & Wayne – Missione Natale Il bianco Natale di topolino Topolino: strepitoso natale!

Film e cartoni da guardare su Prime Video

Di seguito, degli imperdibili di questo periodo, che potrete trovare su Prime Video. Dei film di animazione, cartoni animati e film per famiglie dai quali si respira, sin dall’apertura, il Natale. Per questo, non ci sono scuse: se non avete ancora attivato la piattaforma, sarà l’occasione di sperimentarla. Con l’iscrizione avrete diritto a 30 giorni di prova gratuiti, senza obbligo di rinnovo. Dopo questo periodo, potrete decidere se continuare l’avventura su Prime Video o disdire l’abbonamento, senza costi.



Mamma ho perso l’aereo

Non ha bisogno di presentazione, il film di Natale per eccellenza. Chi l’ha visto da bambino, non può che rivedere questa commedia natalizia. Un classico che fa paura, fa piangere e fa ridere, a seconda dell’età degli spettatori.

Il Grinch

Senza il Grinch non è Natale. Un vero classico di animazione, quasi più famoso del Natale stesso. I bambini lo ameranno, facendolo diventare una tradizione da ripetere ogni dicembre.

Mariah Carey’s All I Want for Christmas is You

Un film di animazione, targato Mariah Carey. La regina del Natale che, con la sua voce, da anni, accompagna le nostre passeggiate in strada, come gli acquisti nei negozi, o le feste in casa, diventa una bambina fra i bambini. Un’icona natalizia da far guardare anche ai più piccolini.

L’Apprendista Babbo Natale – Sulle Ali del Natale

Una certezza, dal 2013, un film di animazione francese dalla trama classica ma sempre amata e riproposta. Ecco l’incipit. Babbo Natale deve andare in pensione e scegliersi un sostituto. Un ragazzino, con tutti i requisiti giusti, potrebbe candidarsi alla posizione con prevedibile successo, ma non ha molta fiducia in sé.

Christmas in Car City – Natale in Car City

La prima stagione di Christmas in Car City catturerà l’attenzione dei più giovani, in famiglia. Venti episodi, nei quali, i protagonisti sono auto, camion, carri attrezzi. Una trama semplice e dai buoni sentimenti, che piacerà alle bambine ed ai bambini.

Nightmare before Christmas

Tornando, per un attimo, ai classici di Natale che non hanno bisogno di presentazione, come non inserire uno dei più belli ed originali di casa Burton! Certamente non adatto ai bambini in età prescolare, probabilmente, per loro, colori cupi e stile grafico non suscitano neanche grande appeal. Per gli altri, rimane un film da vedere e rivedere, altrimenti non è Natale.

La saga di Harry Potter

Harry Potter compie 20 anni. Non accorgersene è davvero impossibile. Ovunque, dall’abbigliamento per ragazzi e bambini, agli scaffali delle librerie, ai reparti dei giocattoli, la contaminazione del nostro mago preferito è particolarmente impattante, questo Natale. Prime Video vi offre un’interminabile maratona, in questi giorni. Pronti con i pop-corn ed i gadget come fossimo ad un concerto dei Pink Floyd?

Commedie romantiche per adulti

Per noi genitori, e per gli adulti in genere, ecco qualche suggerimento fra commedie e film da guardare senza la presenza di bambini e che, per trama o linguaggio, non sono adatti ai minori. Li trovate tutti su Netflix.

Natale con uno sconosciuto

Un serie norvegese di due stagioni, che non potrà che farvi sognare con una ambientazione che non lesina renne e slitte. Una giovane donna, rimasta unica fra fratelli ed amici a non aver creato una famiglia, cerca l’amore. Un must per i cuori romantici e gli amanti dello stile nordico.

Holidate

Commedia americana, nonostante un linguaggio più spiccio una trama più commerciale ed un finale un po’ scontato, è un film da guardare. Anche qui, alle prese con una famiglia che crea pressione sul mancato fidanzamento, una ragazza, per superare le feste, ingaggerà un compagno con le sue stesse esigenze. I due daranno vita a tante avventure ed esilaranti siparietti.

LoveHard

Film americano del 2021 è ambientato in un’America imbiancata che si prepara al Natale. Una giovane scrittrice, iscritta a Tinder, per prendere ispirazione artistica, viene costretta, dal suo capo, ad un incontro improbabile. Romantico, comico, simpatico. Una vera kermesse di rosso, fra pigiami e maglioni: tutto molto Natale.

I classici, senza stagione e senza età, da non perdere

Che parlino di Natale o meno, non importa. Ci sono dei film per la famiglia, che fanno parte dell’infanzia di molti di noi. Film usciti a Natale, molte ere fa o che sono andati in onda, per la prima volta, nel periodo delle feste. Chi li ha visti da figlio, chi da genitore. Che siano parte del palinsesto della tv o che si scovino nelle piattaforme in streaming, non importa: sono film che dobbiamo rivedere a Natale! Irrinunciabili, per nonni e nipoti, sono il collante delle feste in tv. Eccone alcuni.

La storia infinita

Dal 1984 continua a farci sognare. Racconta di tutti noi. Della fantasia sempre più messa sotto stress, da un mondo che la vorrebbe ingabbiare. Della poca fiducia in noi stessi. Alle tragedie della vita, che stravolgono le nostre esistenze. Alla rinascita possibile, quando il coraggio batte la paura. Non vederlo e rivederlo, è un peccato imperdonabile.

Piramide di Paura

Torniamo ancora ai mitici anni ’80. Potrebbe sfuggire il nome, ma l’avrete visto tutti. Protagonisti uno Sherlock Holmes ed un Watson alle prime armi. Appassionati ed impavidi come solo i ragazzi possono essere. Un film da Oscar, un po’ horror, un po’ thriller.

Il richiamo della foresta

Film del 2020, è un grande classico della letteratura. Partorito dalla mente di Jack London, con le ambientazioni parecchi gradi sotto zero, parla di amicizia, amore, fiducia. Da vedere tutti insieme appassionatamente. Unico neo, il pericolo che i bambini, per il prossimo Natale, ci chiedano un cane!

Infine, come non ricordare titoli imperdibili come Piccole Donne, Willy Wonka e La Fabbrica di Cioccolato, E.T. l’extra-terrestre, Il mago di OZ, Mary Poppins, Pomi d’ottone e manici di scopa. Film con una grande storia, spesso anche riadattati, da rivedere in famiglia, cogliendo l’occasione del tempo libero, lento e rilassato, che solo questi giorni all’anno, ci riescono a donare.

Cartoni animati in versione natalizia, per i più piccoli

Chiudiamo questo excursus cinematografico, dedicandone un pezzo ai più piccolini: ecco una lista dei loro personaggi preferiti, in versione natalizia. Alcuni cartoni animati, veri e propri cult per le ultime generazioni, si mettono l’abito della festa. Sulle principali piattaforme a pagamento, ma anche sui canali del digitale terrestre, sarà possibile trovare episodi natalizi. Partendo da Frozen, già abbastanza a tema di per sé, da cui sono nati cortometraggi ad hoc, ai più disparati. Cartoni animati brevi, perfetti la sera, anche prima della lettura dei libri della buona notte, per una nanna perfetta! Eccone alcuni.