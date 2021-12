Libri di Natale per bambini, dai 2 ai 6 anni di età

Che siano grandi classici o nuove uscite, ai bambini poco importa, l’importante è leggere ad alta voce, una bella storia natalizia: qui troverete un’accurata selezione dei libri di Natale da leggere ai bambini, distinti per età. La distinzione, in base all’età, non deve essere seguita pedissequamente. Sappiano quanto, molto bambini, subiscano il fascino di una bella storia lunga, nonostante siano piccolini, come alcuni bambini grandicelli non si stanchino di sentire sempre la stessa storia, legata alla loro prima infanzia. sebbene siano cresciuti.

Per cui, come al solito, il consiglio è quello di prendere spunto da questa lista per poi farla vostra, in base ai gusti e alle inclinazioni dei vostri figli.

Natale: i libri dell’Avvento per bambini

Prima di scoprire, insieme, la nostra selezione di libri natalizi, una menzione la meritano i libri dell’Avvento. La loro caratteristica è quella di far vivere il periodo dell’Avvento, in modo magico. Ogni capitolo, spesso breve, segue il calendario che va dal 1 al 25 Dicembre. Il tempo dell’attesa verrà scandito da una lunga storia, i cui protagonisti vivranno il mese di dicembre, aspettando il grande giorno, insieme ai nostri bambini. Non importa se non lo abbiamo acquistato in tempo, se l’idea ci piace, dovremo solo leggere, all’inizio, qualche capitolo in più, per recuperare.

Ci sono libri dell’Avvento da raccontare, da leggere, ma anche quelli pieni di stickers, disegni da colorare, lavoretti natalizi da fare, ognuno sceglierà quello più adatto ai propri bambini. Lo spirito è quello di far capire ai bambini lo scorrere del tempo e l’importanza ed il fascino dell’attesa. Ne proponiamo due, in grado di affascinare i bambini che, oltre a due splendide storie, offrono spunti per come trascorrere il tempo con loro, durante il mese di dicembre.

Il Natale sta arrivando! Una storia al giorno con Peter Coniglio

Una meravigliosa storia, un grande classico. Una famiglia di conigli, con il fantastico Peter, come protagonista, che vive l’attesa del Natale, con tutta la frenesia dei nostri bambini. E non solo! Ad ogni capito, segue un lavoretto di Natale, da poter fare con i bambini. Adatto ai bambini dai 4 anni.



Winston e l’avventura di Natale

Un capito al giorno, da gustarsi in famiglia, anche quando il tempo langue. Capitoli brevi, per scoprire se Winston, il topolino, riuscirà a portare la lettera di Natale al Polo Nord. Nel libro, non solo storie, ma anche canti, pensieri e lavoretti da poter fare con i bambini. Adatto ai bambini dai 5 anni.



Libri di Natale con stickers, per colorare e disegnare

A secondo del grado di attenzione dei bambini, delle loro inclinazioni, della manualità e della loro concentrazione, le proposte natalizie alle quali attingere sono diverse. Dalle storie più brevi e semplici, a quelli che non sono da raccontare, ma da colorare, ritagliare, disegnare, oppure, che hanno stickers, da attaccare. Qui trovate una nostra selezione di libri natalizi dedicati principalmente ai bambini in età prescolare. I piccoli, che non riescono a reggere molto l’attenzione, potranno vivere il Natale, attaccando adesivi a tema, i più grandi, potranno divertirtisi affinando la manualità fine, con pastelli e pennarelli.

È Natale! 222 Attività Natalizie per Scuola Materna

Un libro con il quale è difficile annoiarsi. Ogni giorno i bambini potranno allietarsi con attività dedicate al Natale. Pennarelli e tempere per colorare il periodo più magico dell’anno.



Natale. Piccoli libri con adesivi

Per i piccoli amanti degli stickers ben fatti, questo è perfetto. Pagine dai temi natalizi, dove attaccare, anche senza necessità di seguire uno schema preciso, gli adesivi trovati all’interno.



Libro da colorare Natale

Ultimo libro dedicato a chi ama usare colori e matite, perfetto dai più piccoli sino ai grandicelli. Le tavole hanno diversi gradi di complessità, che rendono il libro adatto a più fasce di età.



Libri di Natale per bambini di 2-3 anni

I bambini più piccini sappiamo sono rapiti più dalle immagini, dai suoni e dai colori che da un testo. Per loro, il racconto, la storia, passano da un inaspettato pop-up, da una melodia improvvisa, da un oh oh oh, cadenzato da mamma e papà. Ecco una selezione di libri natalizi dedicati ai cuccioli di casa!

Le mie prime arie classiche di Natale

Il Natale raccontato come solo la musica può fare. Adatto ai piccolissimi, anche prima dei tre anni. Basterà toccare, delicatamente, l’apposito bottone, per far partire, ad ogni pagina, le arie più belle legate al Natale. Poco testo, illustrazioni e tanta meravigliosa musica classica.



Magico Natale

Non lascerà delusi i nostri bambini: Magico Natale è un libro pieno di sorprese. Ogni pagina riserva sorprese in grado di attirare l’attenzione, trasportando i piccoli nella giusta atmosfera.



Lupetto festeggia il Natale

Lupetto è un classico entrato nelle case di tutti i bambini, nelle sue mille versioni. Simpatico, spesso impacciato, Lupetto è un personaggio adatto ai bambini piccoli, in grado di trasformare l’animale più temuto, in un affidabile amico di risate. Eccolo nella versione natalizia che non lascerà delusi.



Libri di Natale per bambini di 4-5 anni

Eccoli i più voraci, tra i piccoli lettori, quelli che, con la scusa di non saper ancora leggere, ci braccano, al loro capezzale, bramando ore e ore di lettura passiva. Un grande piacere, vederli divorare illustrazioni e prime parole, ecco la loro selezione.

Il pettirosso e Babbo Natale

Robin è un piccolo, tenero e generosissimo pettirosso, che regali caldi vestiti per affrontare l’inverno ma quando l’inverno arriva, come lo potrà affrontare? Il messaggio della storia è un evergreen per i bambini e, leggendola, potrebbe ricordare anche a noi adulti come la gioia sia anche nel donare, non solo nel ricevere.



Lo Schiaccianoci

E parlando i classici, ecco il libro natalizio per bambini, per antonomasia. La storia è sempre in grado di affascinare: dolci, giocattoli che prendono vita, per allietare e regalare una grande avventura onirica alla protagonista e, chissà, anche ai piccoli ascoltatori.



I racconti di Natale di Charles Dickens

Adattati per un pubblico di giovanissimi, ecco le favole natalizie classiche, di cui non si può e non si deve fare a meno. Canto di Natale, Le campane, La battaglia della vita, Il patto con il fantasma, Il grillo deI focolare. Il Dickens che vedranno, negli anni, in tutte le salse: dai cartoni animati, ai film, fino alle pièce teatrali.



Libri di Natale per bambini di 5-6 e più anni

Per alcuni di questi bambini, potrebbe essere arrivato il momento di leggere da soli, in assoluta autonomia, ma non è detto che, a Natale, lo facciano. Spesso, ci domandiamo come insegnare a leggere, ma anche i bambini che sanno leggere, amano ascoltare le storie. Del resto, vuoi mettere, sognare ad occhi aperti, al caldo del piumone, mentre mamma o papà, leggono una storia? Un grande privilegio che ha una scadenza molto breve.

Il topolino e Babbo Natale

Pronti con i fazzoletti? Questo meraviglioso libro racconta ai bambini l’incontro tra un topolino, solo e curioso, con un grande desiderio e Babbo Natale. Rime ed illustrazioni vi rapiranno ma mai come il finale. Tenero e commovente. Il pianto è garantito ma ne vale decisamente la pena.



La magica notte degli elfi

Chissà se esiste qualche bambino/a che riesce a resistere al fascino di Geronimo Stilton! Qualora vi fossero, sarebbero in pochi, per cui, tutti gli altri meritano una storia natalizia con il topo più famoso di Topazia. Avventure assicurate, come in tutte le sue storie.



Il maialino di Natale

Per gli amanti di Harry Potter, dunque non per pochi, è il libro da avere assolutamente, sul comodino, durante le sere dicembrine. L’immensa J.K. Rowling che ci ha regalato uno maghetto che passerà alla storia, si è cimentata nel racconto di un’avventura che parte da una situazione comune in molte famiglie: lo smarrimento del peluche preferito. Nuovo di zecca, non potrà che piacere.



Il grande consiglio, dato con il cuore, è di non farsi prendere dalla frenesia delle tante cose da fare. Soprattutto quando si parla di storie che accompagnano i bambini a vivere la loro grande attesa. Stabiliamo quale sia il momento dedicato alla lettura, in modo da averne il tempo e da non dover saltare, deludendo aspettative. La routine dei libri della buonanotte è importante, fatta con calma, anche per noi, sarà il famoso tempo di qualità, capace di scaldare e cadenzare anche la nostra attesa. Buona lettura!