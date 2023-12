Funko Pop, i più desiderati. Il regalo perfetto a Natale costa pochissimo

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Fonte: iStock I Funko Pop migliori per i bambini

Probabilmente li avrai già visti, e forse li avevi considerati solo dei simpatici gadget da collezionismo: i Funko Pop sono dei pupazzetti dalla testa sproporzionata, che hanno ormai da anni conquistato il mondo degli appassionati – e non solo. Anche i bimbi ne sono inevitabilmente attratti, proprio per il loro aspetto così bizzarro. Perché allora non far sì che diventino il loro regalo di Natale? Questi giocattoli sono infatti un’idea economica e sicuramente molto apprezzata per i ragazzini di ogni età. Scopriamo qualcosa in più.

Cosa sono i Funko Pop

I Funko Pop sono giocattoli in vinile che nascono nell’ambito del collezionismo, e solo in seguito sono riusciti ad attirare l’attenzione anche di una fascia d’età più bassa. Stiamo parlando di pupazzetti di piccole dimensioni (generalmente sono alti 10 cm), che hanno tuttavia una testa sproporzionatamente grande rispetto al resto del corpo. Ne esistono davvero tantissimi, con le sembianze dei protagonisti di numerosi cartoni animati, serie tv e videogiochi. Inoltre hanno un prezzo abbastanza accessibile, anche se – come capita per ogni pezzo da collezione – alcuni di essi sono diventati delle vere e proprie rarità, raggiungendo cifre folli.

Se sei alla ricerca di un’idea regalo per Natale che non costi troppo e possa far felice ogni bimbo, allora un Funko Pop potrebbe essere la scelta giusta. Come abbiamo anticipato, nella maggior parte dei casi si rimane sotto i 20 euro (il budget ideale per un dono da mettere sotto l’albero). Inoltre ci sono tanti personaggi che, pur restando nella cultura pop in cui questi pupazzetti nascono, si rivelano adatti anche ai ragazzini. Certificati per l’utilizzo in un’età superiore ai 3 anni, sono perfetti per sorprendere i tuoi figli o nipotini.

I migliori Funko Pop per bambini

Naturalmente, è importante scegliere il Funko Pop giusto per ogni bambino, sulla base dei propri gusti. Nascendo come statuette da collezione per adulti, infatti, molti di essi non sono pensati per i più piccolini. Ma basta cercare un po’ online per trovare tante idee simpatiche per sorprendere i ragazzini di ogni età. Ad esempio, è possibile optare per i personaggi del cartone animato Teenage Mutant Turtle Ninja, la terza serie dedicata alle Tartarughe Ninja. Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo sono pronti ad allietare il Natale dei tuoi bimbi.

Funko Pop Teenage Mutant Turtle Ninja Tanto divertimento con le mitiche Tartarughe Ninja

I Pokemon sono tra i personaggi più celebri degli anni ’90, che hanno intrattenuto milioni di bambini in tutto il mondo. Ancora oggi, fanno parte della nostra cultura pop e continuano ad essere amati dai più piccini, soprattutto per il loro aspetto buffo. Naturalmente, tra i preferiti non può che esserci Pikachu: in versione Funko Pop, è semplicemente perfetto da regalare ad ogni età.

Funko Pop Pikachu Per tutti i bimbi che ancora oggi amano i Pokemon

Un altro personaggio molto amato dai bimbi di tutte le età è Spider-Man, un supereroe protagonista di fumetti, cartoni animati e film record d’incassi. Quello nella versione del 2021, proveniente dal grande successo cinematografico Spider-Man: No Way Home, è senza dubbio uno dei più belli come idea regalo.

Offerta Funko Pop Spider-Man Il supereroe più amato dai bambini di tutto il mondo

Se siete alla ricerca di qualcosa di più originale, allora non lasciatevi sfuggire la versione natalizia di Spider-Man: indossa un simpaticissimo maglione verde con stampati dei bianchi fiocchi di neve, e ha persino la testa oscillante. Siamo sicuri che i tuoi bimbi ne saranno conquistati.

Funko Pop Spider-Man in versione natalizia Con indosso un simpatico maglione natalizio, Spider-Man si prepara per le feste

Tanti bimbi apprezzano la figura leggendaria (e coloratissima) dell’unicorno, non è infatti difficile trovare gadget con questo personaggio, e i più piccoli ne vanno pazzi. Ecco allora il Funko Pop perfetto per il tuo regalo di Natale: è un simpatico unicorno di nome Stellina, proveniente dalla famosa casa di produzione Tokidoki.

Offerta Funko Pop unicorno Uno degli animaletti più apprezzati dai bimbi

Non può mancare naturalmente Paperina, la simpaticissima protagonista di fumetti e cartoni animati di Walt Disney. È solo uno dei tanti personaggi della linea Mickey and Friends, ed è l’idea perfetta per sorprendere i tuoi bimbi senza spendere troppo per Natale.

Funko Pop Paperina I protagonisti dei cartoni animati di Walt Disney in versione mini

Amatissimi dai ragazzini (ma anche dai più piccini), i protagonisti dei film di Harry Potter sono anche in versione Funko Pop: il maghetto più famoso al mondo e i suoi compagni d’avventura sono un bellissimo regalo di Natale per iniziare una splendida collezione.

Offerta Funko Pop Harry Potter Regala ai tuoi bimbi la magia di Harry Potter e dei suoi amici