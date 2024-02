Pop up wedding: cos’è e come organizzarne uno

I pop up wedding sono delle cerimonie intime ed informali, spesso ambientate in location molto originali: ecco come organizzarne uno

Fonte: 123rf Pop up wedding

Il pop up wedding è una cerimonia che si discosta dai fiori d’arancio tradizionali sotto molteplici punti di vista. Si tratta di matrimoni dall’atmosfera intima e low profile, spesso a basso budget, ma soprattutto contraddistinti da un carattere ‘temporaneo’. Esattamente come i pop up store, queste nozze e le location che le ospitano sono pensate per durare poche ore e poi… puff! Sparire nel nulla.

In virtù di queste caratteristiche, i pop up wedding stanno diventando una vera e propria tendenza tra le giovani coppie, desiderose di godere a pieno del loro giorno più bello senza preoccuparsi eccessivamente per allestimenti ed organizzazione. Ma cos’è esattamente un matrimonio pop up? E come si organizza? Scopritelo nella nostra guida.

Che cos’è un pop up wedding

Immaginate voi e il vostro partner arrivare alla location di matrimonio dopo aver trascorso una rilassante mattinata di preparativi, per nulla turbata dallo stress organizzativo che spesso accompagna i fiori d’arancio. Siete entrambi vestiti con abiti nuziali, avete la licenza matrimoniale e l’anello tra le mani, e avete spedito i vostri inviti ad un numero ristretto di persone. Insomma, siete pronti per godere a pieno del vostro ‘sì’ in una cerimonia intima ed informale, alla presenza di pochi e cari amici. Nessun problema logistico da curare, né decorazioni o bomboniere di cui preoccuparsi. Sembra un miraggio, e invece è proprio questa la filosofia alla base del pop up wedding.

Questo tipo di matrimonio ha infatti tutte le caratteristiche di una vera e propria romantica fuga d’amore, organizzata in tempi brevi e con budget ristretti. Il pop up wedding è quindi una cerimonia informale, che si differenzia dai fiori d’arancio tradizionali per lo spirito low profile e la natura particolare della location che la ospita. Le cornici pensate per queste nozze sono spesso temporanee, allestite per l’occasione e ‘smontate’ subito dopo il sì.

Esistono comunque diversi tipi di matrimoni pop-up: oltre alla particolarità di una cornice poco convenzionale, alcuni hanno la sembianza di vere e proprie ‘nozze lampo’, organizzate in un’unica location per più coppie; oppure di secret wedding, caratterizzati dal brivido dell’imprevedibilità. In ogni caso, vista la durata breve ed i tempi di organizzazione ridotti all’osso, queste cerimonie non sono l’ideale per le coppie che vogliono sposarsi in Chiesa, ma risultano più adatte a riti civili o simbolici.

Come organizzare un pop up wedding

Le caratteristiche principali del pop up wedding sono una breve durata e la natura ‘provvisoria’ della location che le ospita. Si tratta di cerimonie che possono essere organizzate in tempi piuttosto ristretti, sempre affidandosi a fornitori o agenzie specializzate: saranno loro a soddisfare tutte le vostre richiese ed esigenze, a partire dall’ambientazione.

Come già spiegato, a fare da cornice ai matrimoni pop up non sono luoghi tradizionali come ristoranti o ville d’epoca, ma spazi allestiti ad hoc per l’occasione. Sognate un romantico sì in montagna circondati dalla natura? Vi piacerebbe scambiare i voti nuziali in un casinò, un parco o su una spiaggia? Se la risposta è ‘sì’, questo tipo di cerimonia è l’ideale per voi.

Se invece avete problemi di organizzazione e di tempistica, potete puntare su dei matrimoni last minute. Spesso i fornitori organizzano diversi riti in un’unica location, con costi e sforzi di allestimento molto ridotti. Gli sposi possono quindi acquistare dei ‘pacchetti pop-up’ che includono una data ed un luogo particolari per la cerimonia, un officiante e, volendo, fiori e fotografo. Per forza di cose, questi matrimoni non fanno della personalizzazione il proprio punto di forza: si tratta spesso di opzioni ‘in serie’ a cui le coppie non possono apportare molti dettagli. Una soluzione ideale per chi sia alla ricerca di una soluzione no stress.

Se infine cercate qualcosa che vi lasci a bocca aperta, potete scegliere un secret wedding, lasciando che siano i fornitori a scegliere location ed allestimenti senza avvertirvi dei dettagli, ma affidandovi all’effetto sorpresa. Gli sposi riceveranno quindi, con poco preavviso, un orario di incontro ed un indirizzo a cui dovranno presentarsi accompagnati dai propri invitati. Un’opzione perfetta per giovani coppie amanti dell’avventura e delle cerimonie informali, ma senza dubbio poco adatta a chi preferisce invece avere tutto sotto controllo nel giorno delle proprie nozze.

Qualunque sia il tipo di pop up wedding prescelto, ricordate che la parola d’ordine è ‘tempestività’. Alcuni professionisti devono predisporre più di una cerimonia al giorno, quindi è importante arrivare pronti. Occupatevi personalmente di make-up ed hairstyle, così che il rito si possa svolgere rapidamente. Le agenzie specializzate provvederanno a tutto il resto, così che voi possiate concentrarvi sul godere al massimo di ogni momento con la vostra dolce metà.

Quali sono i vantaggi di un pop up wedding

Il vero ed autentico spirito di un pop up wedding è quello di ridurre lo stress legato all’organizzazione, concentrandosi invece sulla mera e semplice celebrazione dell’amore. In questo tipo di cerimonia, infatti, fornitori e specialisti sono chiamati ad adempiere ai propri compiti in totale autonomia, senza consultarsi con gli sposi. Questo permette ai festeggiati di dedicarsi solo agli aspetti della cerimonia che preferiscono, in primis outfit e promesse d’amore per la propria dolce metà.

I matrimoni pop up spogliano la cerimonia nuziale di tutti gli orpelli organizzativi di cui è stata investita negli ultimi anni, restituendole il suo significato festivo più autentico. Rappresentano quindi di una soluzione particolarmente consigliata per le coppie più semplici, che vedono nei fiori d’arancio solo un’esaltazione del loro sentimento. Ma c’è anche un altro vantaggio legato a questo tipo di cerimonia, che spesso sono anche low-budget e più semplici da organizzare.

L’unica controindicazione potrebbe riguardare il fattore ambientale: essendo le location allestite in tempi brevi e spesso con materiali non destinati a durare nel tempo, potrebbero avere un impatto negativo sull’ambiente. Se state pensando ad un matrimonio etico, quindi, questa opzione non potrebbe essere la più adatta alle vostre esigenze.

Quanto costa un pop up wedding

I prezzi per un pop up wedding possono variare in base ad una serie di fattori. In primis, i costi sono influenzati dalla location scelta per il sì, dal tipo di servizi richiesti e, ovviamente, dai professionisti a cui si decida di rivolgersi. Anche il giorno della settimana prescelto potrebbe influire sensibilmente sulla cifra finale: i week end potrebbero infatti rivelarsi più costosi per diversi fornitori, e potrebbe rivelarsi più conveniente optare per un giorno infrasettimanale. Avvertendo gli ospiti con il dovuto anticipo.