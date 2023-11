Chi è il wedding concierge, l’assistente personale di matrimonio

Fonte: iStock Un'assistente personale con la sposa

Organizzare un matrimonio nei minimi dettagli può rivelarsi piuttosto stancante per tutti gli sposi: tra abiti, ristorante e decorazioni, i futuri coniugi sono tenuti a curare una lunga serie di particolari, con il rischio che qualcosa possa loro sfuggire dalla mente. Il percorso di avvicinamento ai fiori d’arancio, per quanto gioioso e fortemente atteso possa essere, può quindi presentare anche un conto salato in termini di stress e fatica alle coppie di innamorati. Tuttavia, per semplificare le cose ed aiutare gli sposi e relizzare un matrimonio coi fiocchi senza eccessive preoccupazioni e sforzi, è possibile rivolgersi ad un professionista del settore: il wedding concierge. Ma di cosa si occupa esattamente l’assistente personale di matrimonio? E come si differenzia dal wedding planner? Scopritelo nella nostra guida.

Chi è il wedding concierge

L’industria del wedding è un settore in continua espansione, in grado di modificarsi ed adattarsi alle diverse necessità di un mondo in perenne trasformazione. Se un tempo, quindi, erano gli sposi a doversi fare carico di tutti i particolari della loro futura cerimonia, redigendo una checklist nuziale con largo anticipo, oggi possono fortunatamente contare su figure professionali ad hoc. Tra queste, c’è quella del wedding concierge, un vero e proprio assistente di matrimonio su cui i futuri coniugi possono fare affidamento a 360 gradi.

Il termine ‘concierge’ viene dal francese’comte des cierges’, e si riferisce alla persona che nel Medioevo accendeva le candele in occasione di grandi eventi ed era responsabile della custodia delle chiavi della location del rito. Oggi questa parola viene utilizzata soprattutto nel settore dell’ospitalità e del turismo per designare una persona dedita proprio ad assistere in tutte le loro necessità i clienti di una struttura. Si occupa quindi di prenotare tour e ristoranti, organizzando le giornate degli ospiti nei minimi dettagli, tra visite e relax. Nel mondo dei fiori d’arancio, quindi, si tratta di un professionista del settore che mette a disposizione degli sposi tutte le sue conoscenze in fatto di location, moda e decorazioni, permettendo loro di ottimizzare tempi e denaro.

Di cosa si occupa l’assistente personale di matrimonio

Un incontro preliminare con un wedding concierge permette agli sposi di stabilire un budget di riferimento e lo stile prescelto per la cerimonia, così che l’assistente possa pensare a delle proposte coerenti in termini economici ed estetici per gli sposi. Il suo ruolo principale, infatti, è quello di selezionare per le coppie fornitori e servizi che rispettino tutte le loro richieste.

L’assistente personale, quindi, copre un ruolo prevalentemente organizzativo, e si assicura di redigere un planning nuziale per aiutare gli sposi a completare i preparativi in tempo. E’ inoltre lui, proprio grazie alle conoscenze maturate nel corso del tempo, a fare proposte per addobbi e scelta dei fiori, presentando una rosa di preventivi ai clienti. Nel caso di un Destination Wedding, ovvero di un matrimonio da celebrare lontano da casa per un arco temporale di più giorni, si occupa di organizzare tour e transfer, oltre che eventuali attività extra per tutti gli ospiti. In alcuni casi, può svolgere le stesse mansioni anche per il viaggio di nozze, così da alleggerire ulteriormente i compiti delle giovani coppie.

Qualora ne abbia necessità, una sposa può chiedere al proprio assistente di prenotare per lei delle prove per l’abito da sposa in diverse boutique, e di accompagnarla e consigliarla durante ciascuno degli appuntamenti. Lo stesso discorso vale anche per lo sposo, che potrebbe affidare al concierge il compito di occuparsi della sua bottoniera ed altri dettagli del look.

Infine, tra le funzioni ricoperte dagli assistenti personali di matrimonio c’è quella di occuparsi dei social degli sposi: il social wedding concierge, in particolare, aggiornerà nel corso della cerimonia il sito di matrimonio con scatti live, uno streaming del rito religioso e civile e altri tipi di contenuti multimediali. Sarà suo compito anche realizzare una bacheca visual. In definitiva, il concierge offre un servizio di lusso creato su misura per venire incontro alle esigenze dei suoi clienti.

Qual è la differenza tra wedding concierge e wedding planner

Il ruolo del wedding concierge non va tuttavia confuso con quello di un’altra figura professionale molto amata dalle coppie prossime al ‘sì’: il wedding planner. Per molti versi svolgono mansioni piuttosto simili, ma si differenziano per alcuni piccoli particolari. Nello specifico, il wedding planner è scelto (e appositamente retribuito) solo per curare alcuni aspetti della cerimonia: i suoi servizi non sono ‘esclusivi‘, vale a dire prerogativa assoluta di un unico cliente.

Situazione differente per il concierge, che proprio come gli assistenti personali in hotel e boutique, segue gli sposi in tutti i loro spostamenti, e lavora con loro a strettissimo contatto. Una figura che, per quanto non molto conosciuta in Italia, sembra destinata ad entrare di diritto tra i trend matrimoniali del prossimo anno: dopo aver conquistato il cuore di milioni di futuri sposi Oltreoceano, tutto pare suggerire una vera e propria invasione anche nel nostro Paese.