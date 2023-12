Regali economici per Natale: idee per tutti

Hai un budget limitato per i regali di Natale? Ecco alcune idee per tutti, sotto i 30 euro!

Capita sempre di ritrovarsi a Natale con un gran numero di regalini da fare e trovarsi nella difficile situazione di dover acquistare molte cose in breve tempo.

A volte si vorrebbe regalare un piccolo oggetto per i colleghi, amici e parenti in occasione del Natale ma l’idea può rivelarsi estremamente dispendiosa. A volte la soluzione è acquistare grandi quantità di gadget a poco prezzo o puntare su regali simpatici che strappino un sorriso ma senza troppe pretese. Non sai dove cercare? Lontani dalla calca e la frenesia dei negozi, acquistare i propri regali di Natale on line può rivelarsi una delle scelte migliori in assoluto in questo periodo e a poco prezzo puoi risolvere il problema con un paio di click e far felici tante persone. Tra le molte comodità offerte da questo tipo di acquisto non va dimenticata anche la possibilità di richiedere la consegna presso un punto di ritiro Amazon: si tratta di un’opzione da tenere in considerazione se si passa molto tempo fuori di casa o se la propria abitazione viene trovata con difficoltà dai corrieri.

Inoltre, come il galateo insegna, meglio sempre avere qualche regalino ‘di scorta’ per poter ricambiare all’improvviso un regalo da qualcuno da cui non ce lo aspettavamo. Ma andiamo con ordine: vediamo qui di seguito alcune idee regalo a seconda della tipologia di rapporto (amici, colleghi ecc), tutti sotto i 30 euro!

Regali per colleghi numerosi

Portachiavi

Regali davvero carini, molto festivi e soprattutto molto economici sono i portachiavi a tema natalizio che si possono acquistare in lotti. Perfetti per essere usati per le chiavi dell’ufficio o del negozio dove si lavora e, come plus, fungono anche da porta rossetto o porta burrocacao!

Articoli di cancelleria

Prendere appunti in ufficio sarà più divertente con le penne natalizie (tutte da scambiare dal portapenne del collega!).

Set penne gel 24 Pezzi Penna Gel Natalizia

Tazze

La pausa the o caffè è il vostro momento preferito? Personalizza le tazze dei tuoi colleghi preferiti con qualche frase divertente che li rappresenta! Questa è davvero originale perché anche termosensibile quindi cambia colore in base al calore.

Tazza personalizzata Tazza Magica Personalizzata – Tazza che Cambia Colore Personalizzabile con Foto, Testo, Nome

Regali per amici

Calzini

Tanti amici e poche idee low budget? Punta sulla simpatia con i calzini di Natale (pacco da 12 paia!)

Calzini natalizi 12 paia di Calzini Natalizi Cotone Caldi

Borraccia

Se noi hai un amico o un’amica che beve sempre troppa poca acqua, quell’amica/o sei tu.

Borraccia motivazionale Borraccia Motivazionale, Sportiva 500ml

Candele

Tutti le amano (non solo le donne!) e con le intramontabili Yankee Candele il successo è assicurato.Risparmia con questo set!

Offerta Set candele Yankee Candle set di 10 candele, fragranze varie

Regali economici per Lui

Cavatappi funny

Fare un regalo economico a un uomo è piuttosto difficile, soprattutto considerando che sono molto pochi quelli che, se desiderano davvero qualcosa, non trovano il tempo di acquistarla da soli. Molto meglio allora puntare su gadget originali, a cui non si penserebbe mai ma che di certo faranno la felicità di chi li riceve, proprio come questo apribottiglie.

Apribottiglie Magnetico Apribottiglie da Muro Divertenti

Cuffie senza filo

Se hai ancora un amico, parente o fidanzato con le cuffie con il filo, è ora di ricordargli che ora sono out e che la comodità delle cuffie wireless è impagabile. Vi ringrazierà!

Cuffie Bluetooth Auricolari Bluetooth Wireless

Supporto smartphone

Questo supporto per cellulare è ideale per il tuo Lui che è sempre in viaggio: lo metti in valigia e lo utilizzi dove vuoi per guardare serie tv e video dallo smartphone senza doverlo reggere in mano per ore. Davvero utile.

Offerta Porta Cellulare Supporto Cellulare Telefono Letto Regolabile e Flessibile a Collo di Cigno Universale

Regali economici per Lei

Plaid caldo

Tutti abbiamo quell’amica, parente o conoscente che ha sempre freddo ( e il più delle volte, è la stessa che ama proprio il rosa! Indovinato?).

Offerta Plaid caldo Coperta super morbida in pile di flanella, grande, soffice e calda, colore: rosa

Organizer trucchi

Per Lei che è disordinata ma fissata con il make up e la skincare, un piccolo aiuto per fare ordine.

Offerta Organizer trucchi Porta Trucchi Rotante a 360°

Cuscino da viaggio

Per Lei che fa la pendolare o che viaggia spesso per lavoro, è ora di regalarle un pizzico di comodità in più con il cuscino da viaggio in memory foam. Disponibile in vari colori.

Cuscino viaggio Cuscino per il collo in memory foam

