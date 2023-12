Regali per chi ama cucinare: 15 idee regalo che piaceranno senza alcun dubbio

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Ormai manca pochissimo a Natale, e non c’è proprio più tempo per rimandare quella che è un’incombenza (seppur spesso molto piacevole): fare i regali ad amici e parenti. Purtroppo, non è facile scegliere sempre qualcosa di nuovo e originale, anche se ci si conosce da una vita e si sanno bene i gusti delle persone a noi più care. Ad esempio, cosa regalare a chi ama stare davanti ai fornelli? Ci sono tanti doni adatti ad un appassionato di cucina: dai semplici gadget ai piccoli elettrodomestici che semplificano la vita culinaria, ecco alcune idee da cui prendere spunto.

15 idee regalo per chi ama cucinare

Quasi certamente, chi adora preparare deliziosi piatti spera di ricevere in regalo qualche nuovo articolo o elettrodomestico per semplificare alcune preparazioni ed accelerare così la realizzazione di alcune ricette: anche se si è appassionati di cucina, impastare, sminuzzare e tritare richiede molto tempo, impegno e fatica. Per chi è in cerca di un pensierino da regalare ad una persona che ama trascorrere ore tra i fornelli, possiamo scegliere fra numerose idee regalo dedicate al mondo culinario, oggetti utili che saranno apprezzati come dono.

Regali per chi è vegetariano o ama cucinare le verdure

Con le verdure si possono realizzare non solamente infiniti contorni, ma anche buonissime pietanze da servire in tavola persino nelle occasioni speciali. Tuttavia, la loro pulizia richiede un sacco di tempo: perché non rendere il tutto più facile con un buon tagliaverdure? Si tratta di uno strumento indispensabile in cucina, dotato di ben 7 lame intercambiabili (ottime per affettare, tritare e grattugiare ogni tipo di verdura) e altri accessori molto utili per preparare piatti strepitosi.

Una superficie d’appoggio resistente è fondamentale per chi preferisce tagliare le verdure al coltello. Il tagliere in bambù è un’ottima scelta, perché è molto robusto e ha un piano piuttosto ampio, l’ideale per chi cucina in grandi quantità. Inoltre viene fornito di tre ciotole in acciaio inox che si possono posizionare al di sotto della superficie del tagliere, in modo da raccogliere facilmente la verdura già tagliata e non occupare spazio inutilmente.

E a proposito di tagliare le verdure, un buon set di coltelli è sempre molto apprezzato da chi ama stare ai fornelli. I sei coltelli, disponibili in varie dimensioni (e in due palette di colori meravigliose), hanno la lama in acciaio inossidabile e un rivestimento antiaderente in ceramica, per un taglio più rapido e più semplice. Si possono lavare anche in lavastoviglie, e grazie al loro manico ergonomico e ai paralama abbinati sono un must have per la cucina.

Regali per chi ama cucinare in modo molto speziato

Gli amanti della buona cucina fanno largo uso di spezie e, soprattutto, ne hanno in grande abbondanza: cannella, sale rosa, pepe, peperoncino, timo, coriandolo e origano sono solo alcune di quelle presenti nella loro dispensa. Ecco allora un bellissimo portaspezie dotato di 16 barattoli con etichette personalizzabili, per avere sempre a portata di mano tutto ciò che serve per insaporire i propri piatti. Il design elegante e la piattaforma rotante lo rendono davvero speciale.

Per gli amanti dei sapori forti e decisi, non potrebbe esserci regalo migliore: un cofanetto elegante con ben 5 pregiate spezie d’Oriente. All’interno di una graziosa confezione in cartoncino zigrinato, sono contenute delle piccole bustine con cannella, curry, curcuma, zenzero e cardamomo. Si tratta di un’edizione speciale da avere assolutamente, un’ottima idea regalo che stupirà chi passa tanto tempo in cucina.

Stai pensando ad un’idea regalo per chi predilige i sapori piccanti? Ecco una simpatica collezione di salse adatte solo ai più coraggiosi: sono prodotti di alta qualità, già pronti in un’originale confezione regalo. Al suo interno ci sono quattro salse al peperoncino piccante, suddivise per grado di piccantezza. Basta usarne pochissime gocce per dare sapore e tono ad ogni piatto, attenzione a non esagerare!

Idee regalo per chi ama preparare i dolci in casa

Non bisogna essere dei veri pasticcieri per preparare buonissimi dolci fatti in casa, ma per fare il “salto di qualità” occorrono gli strumenti giusti. Il kit per decorare le torte trasformerà qualsiasi amante della cucina in un maestro invidiato da tutti per i suoi dessert sensazionali. Comprende ben 74 accessori tra sac a poche (fornita di diversi beccucci), spatole, stampi in silicone per cioccolatini e molto altro.

Quando ci si immerge nella preparazione di un buon dolce, le spatole sembrano non bastare mai. Regala allora un nuovo set di strumenti da cucina, fornito di 9 pezzi in silicone adatto al contatto con alimenti che resiste alle alte temperature: sarà davvero molto utile per trascorrere intere giornate davanti ai fornelli, senza dover perdere tempo a lavare gli attrezzi prima di poter tornare ad usarli di nuovo.

Hai mai assaggiato una torta arcobaleno? Se la tua amica è un’appassionata di dolci fatti in casa, chiedile di preparartene una: ti basterà regalarle questo kit di gel coloranti alimentari per aiutarla nell’impresa. Si tratta di prodotti in tubetto, facili da utilizzare e assolutamente commestibili, disponibili in colori intensi (giallo limone, verde, azzurro cielo e rosso) da usare puri o da mescolare tra loro.

Elettrodomestici per chi ama cucinare

Con un budget un po’ più alto, puoi spingerti persino su qualche piccolo elettrodomestico per la cucina. Come ad esempio la macchina per il sottovuoto, indispensabile per chi cucina in abbondanza e ama poi conservare il cibo in frigorifero o in congelatore. Grazie alla tecnologia sottovuoto, infatti, è possibile eliminare l’aria all’interno dei sacchetti e ridurre notevolmente la proliferazione batterica, per far sì che gli alimenti durino più a lungo.

La vaporiera è un elettrodomestico utilissimo in cucina perché permette di preparare cibi sani e leggeri, facendo risparmiare tempo. Dotata di tre scomparti per cuocere contemporaneamente più alimenti, è molto robusta e ha una capacità totale di 9 litri. Ha anche un design molto elegante, per adattarsi bene ad ogni cucina. È l’idea regalo ideale per chi non ha molto tempo da trascorrere ai fornelli, ma non vuole rinunciare alla bontà.

Per un cappuccino buono come quello preparato al bar, non si può fare a meno del montalatte: quello firmato Bialetti è non soltanto un elettrodomestico di design, ma anche un ottimo alleato per colazioni da re. Il contenitore, internamente fornito di rivestimento antiaderente, ha una capacità di 150 ml e ha una doppia frusta per montare il latte o per mescolarlo a caldo. In un batter d’occhio, ecco una schiuma perfetta.

Idee regalo a meno di 10 euro

Se devi fare un piccolo pensierino ad un conoscente o ad un collega, ecco alcune idee regalo carine e originali. Il set di apribottiglie è un’ottima scelta per chi ama la birra: è fornito di due apribottiglie a forma di chitarra e di sei tappi avvitabili per richiudere qualsiasi tipo di bottiglia.

Guantone e presina coordinate, a tema natalizio: un’idea regalo tanto semplice quanto sempre apprezzata, perché in cucina non se ne può proprio fare a meno. Scegli i colori preferiti e non dovrai fare altro che preparare un piccolo pacco regalo che sorprenderà i tuoi amici.

Infine, un set di semi da giardinaggio per piante aromatiche, l’ideale per chi ama cucinare e ha un minimo di pollice verde: contiene ben 12 varietà come il basilico, l’origano, il timo, il prezzemolo e l’erba cipollina, da piantare e coltivare con cura per impreziosire poi ogni piatto in cucina.

