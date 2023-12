Pensierini di Natale economici ma (davvero) utili per amiche e colleghe

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

È già tempo di pensare ai regali di Natale, prima che sia troppo tardi (alzi la mano chi non si è mai ridotta all’ultimo momento!). Se per il partner e i familiari hai già le idee chiare, scegliere un pensierino per amiche e colleghe può essere difficile. L’esigenza di trovare qualcosa senza spendere troppo si scontra spesso con il desiderio di fare una splendida figura scegliendo il regalo più azzeccato. Ma esiste davvero un dono economico e allo stesso tempo utile? Ecco alcune idee geniali.

Pensierini di Natale per amiche e colleghe

Se per la tua migliore amica non hai alcuna difficoltà, cosa fare con persone che non conosci così a fondo? Ebbene, con un po’ di fantasia e di buona volontà si può senza dubbio trovare il pensierino giusto per ogni persona. Puoi sbizzarrirti tra centinaia di idee regalo che si riveleranno perfette per la tua amica d’infanzia, anche se con lei non ti senti da un po’ e non si può certo dire che siate legate per la pelle. E in questa ampia scelta non avrai difficoltà a trovare qualcosa per le tue colleghe – anche e non è dovuto, fa sempre piacere ricevere un piccolo regalo dalle persone con cui condividi così tante ore della tua giornata. Vediamo alcuni pensierini di Natale economici, ma comunque utilissimi.

Pensierini di Natale economici beauty

Invece della solita crema per il viso, quest’anno punta su un accessorio indispensabile per una beauty routine davvero rilassante. Si tratta del rullo di giada, un massaggiatore per viso (e non solo!) che aiuta a migliorare l’elasticità della pelle e a ringiovanirla visibilmente. Può essere utilizzato con maschere, oli essenziali o qualsiasi altro prodotto da stendere sulla cute: il massaggio delicato permetterà ai nutrienti di essere assorbiti con più facilità, oltre a donare una piacevole sensazione di relax.

Dopo una lunga giornata di lavoro, non c’è niente di meglio di un buon bagno caldo. E per renderlo rilassante, basta aggiungere una bath bomb. Regala il set di 12 bombe da bagno coloratissime e realizzate in diverse profumazioni, dalla lavanda alla rosa, passando per la menta, la citronella, il limone e l’arancia. È l’ideale per sfruttare il potere dell’aromaterapia e rendere la pelle ancora più lucente.

In inverno capita spesso di avere le mani secche e screpolate. Per fortuna c’è un ottimo rimedio: regala alle tue colleghe o alle tue amiche il set hand care, che contiene due creme mani (alla lavanda e alla rosa) per nutrire a fondo la pelle e una crema esfoliante al gelsomino per rimuovere le cellule morte. Il freddo non sarà più un problema, e le mani torneranno ad essere lisce e morbidissime, dalla pelle vellutata.

Pensierini di Natale economici e originali

Sei alla ricerca di qualcosa di speciale per quell’amica con la quale non riesci mai a trovare il tempo per un aperitivo? Il set di aromi per gin tonic è l’idea giusta: si tratta di sei bustine da infusione a base di altrettanti gusti deliziosi, per realizzare cocktail in appena un paio di minuti. Non lasciarti sfuggire l’occasione per testare il kit regalo con la tua amica!

Hai anche tu una collega smemorata, che continua ad appiccicare post it ovunque nel tentativo di ricordarsi scadenze, telefonate da fare e password importanti? Sorprendila con un simpatico quadernino utile per annotare proprio le password, in maniera facile e ordinata. Mai più foglietti volanti: non dovrà fare altro che sfogliare qualche pagina. Purché si ricordi di portare con sé il quadernino…

Altro strumento indispensabile per tenere tutto organizzato è l’agenda: se la tua amica non ne ha ancora acquistata una, sorprendila con un bellissimo regalo. Scegli una delle tantissime copertine proposte da Legami, tutte colorate e divertenti. L’agenda giornaliera ha un sacco di spazio per annotare gli impegni quotidiani, così da non rischiare di dimenticare niente di importante.

Pensierini di Natale economici e tech

A volte le migliori amicizie possono nascere in ufficio, a forza di condividere il proprio tempo per lunghe giornate. Vuoi sorprendere la tua collega con un pensiero che arriva dal cuore? La chiavetta USB è sempre un regalo utile (non ce n’è mai una a disposizione quando ti serve!), e questa dalla speciale forma simboleggia il vostro rapporto speciale.

Se ti è mai capitato di rimanere con la batteria dello smartphone a secco, sai quanto può essere frustrante. Fai in modo che alle tue amiche non succeda mai: questa piccola powerbank entra tranquillamente nella tasca di ogni borsa e permette di ricaricare in fretta i propri dispositivi elettronici, una vera manna quando ce n’è bisogno. Compatta e dal design semplice, ha due uscite USB per collegare altrettanti device contemporaneamente.

Non è una semplice mascherina per dormire, bensì un vero e proprio strumento per il relax: questa fascia contiene due piccoli altoparlanti che permettono di ascoltare della buona musica a letto, in aereo, mentre fai sport… in qualsiasi occasione! Il dispositivo elettrico è rimovibile, per poter lavare la mascherina in tutta comodità. E il suo tessuto non fa filtrare la luce, proprio l’ideale per riposare senza alcun disturbo.

