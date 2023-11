Le migliori agende per il 2024: le più belle da comprare quest’anno

Fantastiche sia per il lavoro che per gli appuntamenti personali, le agende per il 2024 sono anche bellissime: ecco alcune delle migliori da comprare

Con i ritmi frenetici della nostra vita quotidiana, molti di noi si sentirebbero persi senza un’agenda a tenere tutto in ordine. Averne una è molto importante per organizzare in modo efficiente le proprie giornate, specialmente se si hanno sempre tanti impegni: tra compleanni, date da ricordare e appuntamenti lavorativi o personali, un’agenda potrebbe davvero fornirci un’enorme aiuto nell’affrontare tutte le incombenze quotidiane, senza rischiare di dimenticare qualcosa di fondamentale. E poi, può rivelarsi un’ottima idea regalo per un’amica che ha sempre tantissimo da fare o per un partner un po’ disorganizzato. Ecco quali sono le migliori agende per il 2024.

Le migliori agende 2024 giornaliere

Nella scelta della vostra agenda perfetta, la prima cosa da prendere in considerazione è lo spazio di cui avrete bisogno. Se siete sempre pieni di impegni e di appuntamenti da ricordare, probabilmente l’ideale è un’agenda giornaliera: ad ogni pagina corrisponde un singolo giorno, quindi c’è spazio a sufficienza per appuntare tutto quello che non dovete proprio dimenticare. Online se ne trovano tantissime, e allora perché non dare un’occhiata anche all’estetica? Vediamo alcune delle più belle agende giornaliere per il 2024.

Agenda giornaliera 2024 colorata

Tra le tante agende che si possono acquistare online, quelle di Legami sono una garanzia: originali, coloratissime e tutte davvero molto belle, sono anche di alta qualità e durano un anno intero senza rovinarsi. Potete scegliere tra decine di copertine con fantasie speciali, dai fiori ai cagnolini, passando per quelle più romantiche nelle tonalità del rosa o per quelle perfette per chi ama viaggiare. Ciascuna di esse è dotata di un pratico elastico che permette di chiudere l’agenda senza rischiare di perdere qualche foglietto infilato qua e là tra le pagine.

Agenda giornaliera 2024 colorata Scegliete la vostra fantasia preferita e non dimenticherete mai più un appuntamento

Agenda giornaliera 2024 Moleskine

Non una semplice agenda, ma un mito! La Moleskine accompagna da decenni intere generazioni con il suo stile pratico e inconfondibile. Potete raccogliere appunti, note, date da ricordare e tutto quello di cui avete più bisogno in modo ordinato e comodo, senza rinunciare all’eleganza. Disponibile in diversi colori, non vi resta che scegliere la vostra preferita e attendere che finalmente arrivi a casa.

Offerta Agenda giornaliera 2024 Moleskine L’agenda che ha accompagnato intere generazioni

Agenda giornaliera 2024 con spirale

Se non volete passare inosservate, allora l’agenda giornaliera Finocam 2024 fa al caso vostro. La copertina sparkling e la caratteristica rilegatura a spirale in oro sono pronte a farti brillare ogni giorno, con la certezza di annotare tutti gli impegni ma anche appunti, disegni e tutto quello che ti passa per la mente. E se preferite uno stile un po’ più sobrio, nessun problema: ci sono molte altre fantasie tra cui scegliere, eleganti e perfette per ogni occasione.

Offerta Agenda giornaliera 2024 Finocam Pratica e versatile, l’agenda illuminerà ogni giornata con la copertina sparkling

Le migliori agende 2024 settimanali

Perché scegliere un’agenda settimanale? Queste agende concentrano un’intera settimana in due sole pagine, ed è così molto più piccola e versatile. È l’ideale per chi non ha troppo impegni da segnare quotidianamente (lo spazio dedicato ad ogni singolo giorno non è moltissimo), ma preferisce invece avere sott’occhio tutta la settimana senza dover sfogliare le pagine della propria agenda. E poi è perfetta da avere sempre in borsa, viste le sue dimensioni solitamente più compatte. Scopriamo quali sono le migliori da acquistare.

Agenda settimanale 2024 con copertina a fiori

Compatta e perfetta per entrare nella vostra borsa ed essere portata ovunque: questa agenda settimanale vi permette di avere sempre a portata di mano gli impegni che avete annotato e le note con cui avete pianificato la giornata. La copertina, poi, è perfetta per tutti coloro che amano le fantasie floreali. Senza contare il prezzo: è il miglior compromesso tra qualità e risparmio, per iniziare l’anno alla grande.

Agenda settimanale 2024 piccola

Se non avete bisogno di troppo spazio, bensì di un’agenda piccolina da avere sempre con voi, ecco quella perfetta: la sua copertina in similpelle goffrata è davvero deliziosa, potete scegliere tra diversi colori brillanti e splendidi. Inoltre ha una comoda chiusura ad elastico e un’asola portapenna per non dimenticare mai qualcosa con cui annotare i vostri impegni, anche all’improvviso. Sono presenti persino degli sticker coloratissimi per personalizzare ogni appuntamento.

Agenda settimanale 2024 piccola L'ideale per chi vuole un'agenda da tenere sempre in borsetta

Agenda settimanale 2024 “Ce la posso fare”

Avete mai sentito il bisogno di una spintarella per iniziare la giornata? L’agenda settimanale “Ce la posso fare” ha già tutto scritto sulla copertina, che presenta dei disegni dai colori vivaci. È di piccole dimensioni, e potete sceglierla sia in versione rigida che con la copertina morbida, a seconda delle vostre esigenze. Ogni spazio all’interno delle pagine è pensato per essere sfruttato al massimo, nonostante la sua compattezza.

Agenda settimanale 2024 Ce la posso fare Divertente e ironica, per trovare la giusta motivazione ogni mattina

Agende migliori 2024: come scegliere quella giusta

Dopo aver dato uno sguardo alle agende migliori del 2024, parliamo di come sceglierla per annotare tutti i vostri impegni. Come abbiamo avuto modo di vedere sopra, le agende si differenziano non solo in base alla suddivisione delle pagine (settimanale o giornaliera), ma anche per:

design;

dimensione;

rilegatura;

personalizzazione.

Design

La scelta del design è un fattore assolutamente personale, che dipende dai propri gusti. Possiamo trovare agende colorate, monocolore, con fiori stampati, brillantinate e via dicendo, ma la scelta dipenderà solo dalle vostre preferenze. Tuttavia è bene tenere presente che, in alcuni casi, è meglio puntare su agende classiche e non troppo appariscenti, soprattutto se serve per il lavoro. Se invece dovete acquistare un’agenda universitaria o una da tenere in borsa per i vostri appuntamenti privati, allora spazio al colore e alla fantasia.

Dimensione

Anche la dimensione dell’agenda è un fattore da non trascurare. Se dovete tenerla in una piccola borsetta, è preferibile puntare su un’agenda tascabile che occupi poco spazio. Se non dovete portarvela dietro ogni giorno, allora potete scegliere con tranquillità un’agenda di grandi dimensioni da tenere sulla scrivania: ha molto più spazio per scrivere ed è certamente più comoda da utilizzare.

Rilegatura

In commercio potete trovare diverse tipologie di agende che si distinguono anche per la modalità di rilegatura. Possono essere:

agende ad anelli;

agende a spirale;

agende cucite.

Le agende ad anelli sono simili ad un raccoglitore, pertanto permettono di essere personalizzate aggiungendo (o rimuovendo) delle pagine. Per contro, di solito hanno delle dimensioni piuttosto ingombranti. Questo modello è pensato per essere utilizzato in tutta comodità e avere gli impegni della settimana sotto controllo con un solo colpo d’occhio. Le tasche, inoltre, sono utili per conservare all’interno fogli volanti che non si perderanno grazie alla chiusura con zip. Ci sono persino una piccola calcolatrice e degli spazi per le vostre carte: potrebbe persino sostituire il portafogli.

Agenda ad anelli 2024 Multiuso e compatta, l'agenda ad anelli è utile in ogni occasione

Le agende a spirale hanno il vantaggio di poter inserire all’interno della spirale una penna, un piccolo trucco usato da molti utilizzatori. Inoltre si aprono con facilità e permettono di scrivere i propri impegni in modo impeccabile. L’unico svantaggio potrebbe derivare da una maggiore fragilità rispetto alle agende cucite.

Agenda a spirale 2024 L’agenda ha la copertina morbida e una suddivisione delle giornate intuitiva

Le agende cucite, per intendersi, sono quelle per le quali risulta difficile strappare una pagina. La Everyday di Boxclever Press da 12 mesi è compatta e permette di tenere sotto controllo tutti gli appuntamenti grazie alla visualizzazione verticale della settimana. C’è anche molto spazio libero per appunti sparsi, una vera comodità. Il tutto è racchiuso da una copertina semirigida con cucitura, dotata di asola portapenna.

Agenda cucita 2024 Per avere tutti gli impegni al sicuro grazie alla chiusura con elastico

