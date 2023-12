Cosa regalare alla migliore amica per Natale

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Ogni anno lo stesso dilemma: cosa regalare alla tua migliore amica per Natale? Se vi conoscete da poco tempo, forse non hai ancora ben chiari i suoi gusti; se al contrario siete legate dall’infanzia, probabilmente le avrai già fatto tutto e ormai sei rimasta senza idee. Nessuna paura: online si può trovare davvero ogni cosa, e con un pizzico di fantasia riuscirai a sorprendere la tua amica anche questa volta. Ecco 10 idee regalo natalizie originali e divertenti.

Il segnalibro in metallo

La tua migliore amica è un vero e proprio “topo da biblioteca” e non se ne va mai in giro senza un libro? Regalale qualcosa che sicuramente le tornerà molto utile: un bel segnalibro metallico, per non dover più fare quelle brutte pieghe sull’angolo della pagina. Una piccola stellina penzola da una catenella, per recuperare in un attimo il punto in cui era arrivata a leggere. E sopra il segnalibro vi è incisa una splendida frase sull’amicizia, così ogni volta che aprirà il suo libro non potrà fare a meno di dedicarti un pensiero.

Segnalibro in metallo L'idea regalo per chi ama leggere in ogni occasione

Il diario di viaggio

Se invece la tua amica ama viaggiare ed è sempre con lo zaino in spalla, potresti regalarle questo splendido diario di viaggio. È un’agenda in pelle, dall’aspetto molto elegante e robusto: al suo interno vi sono tantissime pagine bianche dove appuntarsi tutti i suoi più bei ricordi delle vacanze, ma anche una cover di plastica trasparente per tenere la penna, il cellulare o le chiavi e alcune slot dove inserire le carte di credito. Insomma, si trasforma in un vero portafogli, da avere sempre in borsa.

Diario di viaggio Perfetto per chi ha sempre lo zaino in spalla e non si ferma mai

Il kit di creme per le mani

Purtroppo, in inverno è molto facile soffrire di pelle secca, e le mani sono la prima parte del corpo a mostrarne i segni: arrossamenti, prurito e desquamazione sono proprio un gran fastidio. Sorprendi la tua migliore amica con un kit natalizio di buonissime creme per le mani. La confezione contiene 10 tubetti in varie profumazioni, tutti dalla formulazione completamente naturale e dall’odore incredibile. Le creme si assorbono facilmente, non ungono e aiutano a idratare a fondo la pelle, anche quella più secca.

Kit di creme per le mani Il pensiero giusto per chi ha spesso le mani screpolate o arrossate

Il gioco da tavolo

Essere adulti non significa certo rinunciare al divertimento: se amate riunirvi tutti insieme con gli amici per lunghe serate in compagnia, allora un gioco da tavolo è proprio quello che ci vuole. Regala alla tua migliore amica Glop Game, un fantastico gioco alcolico dove a bere è chi perde ogni sfida. Tante carte, infinite domande a cui rispondere e risate assicurate: naturalmente va benissimo anche per chi non beve, i drink possono essere sostituiti da qualsiasi cosa desideriate (visto che siamo a Natale, cioccolatini a profusione!).

Offerta Glop Game Il gioco alcolico per chi ha sempre voglia di divertirsi

La pochette personalizzata

Lo sappiamo bene, la borsa di una donna è sempre un vero caos: dentro ci si può trovare di tutto, tranne quello di cui c’è bisogno in quel momento. Questa è l’occasione giusta per regalare alla tua migliore amica una pochette elegante e comodissima, con una bella frase legata all’amicizia stampata sopra. Potrà usarla per tenere i trucchi, le chiavi, il cellulare… tutto ciò che solitamente naviga a vista nella borsa, anche a rischio di perdersi. La pochette arriva in una graziosa confezione regalo, non devi far altro che aggiungere i tuoi auguri e consegnarla.

Pochette personalizzata Bellissimo regalo per chi, in borsa, ha sempre un grande caos

La confezione regalo per il relax

Vuoi far capire alla tua migliore amica che è giunto il momento di prendersi un po’ di tempo per sé, rallentando il ritmo? Prova con questa splendida idea regalo: si tratta di una confezione perfetta per concedersi del meritato relax. Al suo interno si trovano una tazza con cucchiaino dorato per prepararsi una tisana rilassante, una candela profumata, due bombe da bagno a forma di cuore e una mascherina rinfrescante per gli occhi. Insomma, tutto il necessario per sentirsi come alla spa anche in casa propria. Il regalo include anche un bellissimo biglietto d’auguri da personalizzare.

Confezione regalo relax L'occasione giusta per chi ha bisogno di rilassarsi un po'

La powerbank da borsetta

Quante volte ti sarà capitato di avere il telefono scarico proprio quando ne avevi bisogno… Fai in modo che alla tua amica non succeda: regalale questa piccola powerbank a forma di specchietto, perfetta da tenere in borsa. Le sue dimensioni sono davvero compatte, ma ha un’ottima potenza e può caricare qualsiasi dispositivo elettronico mediante cavo USB. Inoltre ha un comodo specchietto per il make up, con lente d’ingrandimento e luce LED. Potrà tenerla sempre con sé nella pochette del trucco, per ogni emergenza.

Powerbank con specchio Un regalo prezioso per chi è sempre in giro

Il set fiori di tè con teiera

Hai mai sentito parlare di blooming tea? Si tratta di piccole palline formate da fiori di tè, all’interno delle quali si trova un grazioso fiore che sembra sbocciare nel momento in cui vi si versa sopra dell’acqua. Regala alla tua migliore amica un po’ di magia natalizia con questo bellissimo set. Vi è inclusa una splendida teiera in vetro, per ammirare lo spettacolo. Il kit contiene inoltre una scatola di legno a forma di cuore con sei tipi di tè bianco da veder sbocciare. Basterà inserire una delle palline nella teiera, versare l’acqua bollente e aspettare qualche minuto.

Il set di candele natalizie

È un regalo forse un po’ scontato, ma se la tua amica ama le candele profumate non ne avrà mai abbastanza. Il set natalizio, d’altra parte, è davvero bellissimo: include quattro candele in vasetti di ceramica decorata, chiusi con coperchi che raffigurano immagini tipiche del Natale. Anche le profumazioni richiamano le feste: sono aromatizzate a mela e cannella, abete balsamico, lavanda e biscotto. La cera è realizzata con soia naturale, che è molto più pulita quando brucia e dura più a lungo, per un profumo eccezionale che si diffonde in tutta casa.

Set di candele natalizie Un piccolo dono per chi ama circondarsi del profumo di una candela

Il set di calzini coloratissimi

Infine, un’idea regalo divertente e carina che si rivela perfetta se la tua migliore amica passa molto tempo in casa – ad esempio, se lavora in smart working. Le lunghe giornate invernali sono troppo fredde per rinunciare alla comodità di questi calzini termici dai colori vivaci (e natalizi), con un delizioso pon pon. Il set include tre paia di calze sotto forma di simpatici cupcake: una volta “scartati”, non resta che indossarli e provare un piacevole tepore immediato.

Offerta Set di calzini colorati L'idea divertente per chi ha sempre i piedi freddi

