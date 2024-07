Fonte: iStock Bellezza e emoda: quali sono le offerte imperdibili del Prime Day 2024

Il momento giusto per dedicarsi allo shopping è adesso: grazie al Prime Day, infatti, per due giorni si possono fare acquisti online con un semplice clic e a prezzi davvero convenienti. Su Amazon si trovano tantissimi prodotti delle migliori marche a costi vantaggiosi: i ribassi sono su moltissime categorie di prodotti, da quelli per la casa e la cucina, a quelli dedicati a moda e bellezza.

Tutto quello che c’è da sapere sul Prime Day 2024 e quali sono i migliori acquisti che possiamo fare per farci un regalo speciale: che sia una coccola per il nostro benessere, oppure quel capo di abbigliamento che sognavamo da tanto tempo, quanto dura, come funziona e i prezzi migliori e da non perdere.

Prime Day 2024: tutto quello che devi sapere

Il Prime Day è il momento più atteso da tantissime persone, perché ci consente di acquistare attingendo a piene mani dalla nostra lista desideri, ma di farlo a prezzi davvero vantaggiosi e acquistando le migliori marche.

Sconti incredibili su tantissimi prodotti diversi che spaziano in tutti i settori, ma non bisogna aspettare a iniziare lo shopping, perché il Prime Day dura solamente 48 ore: prende il via alla mezzanotte di martedì 16 luglio, per concludersi alle 23,59 di mercoledì 17 luglio. Quindi il tempo è ridotto ed è importante iniziare subito ad acquistare quello che ci interessa per non perdere l’occasione di comprarlo a prezzi davvero bassi e convenienti.

Come si accede alle offerte del Prime Day 2024

Ma come si può accedere alle offerte del Prime Day 2024? Fondamentale è essere iscritti ad Amazon Prime, l’abbonamento che apre le porte a tantissimi vantaggi e servizi: dalle spedizioni veloci e gratuite, fino al catalogo di Prime Video con film e serie tv gratis, musica con Amazon Music, letture digitali su Prime Reading e molto altro.

Come funziona? Basta iscriversi al programma per accedere agli sconti di questi due giorni e a tutte le altre infinite possibilità

Il costo ammonta a 49,90 se si sceglie il piano tariffario annuale, a 4,99 se si opta per quello mensile, ma la prova è completamente gratuita e permette di sperimentare il servizio.

Prime Day 2024: le offerte migliori e l’usato

Quel prodotto che sognavamo di acquistare da tantissimo tempo, oppure quel regalo che dobbiamo fare e che possiamo comprare a un prezzo decisamente più basso o, ancora, quel look che siamo convinte ci possa stare benissimo: il Prime Day è il momento giusto per acquistare tutto ciò che sogniamo e per farlo a dei prezzi super vantaggiosi.

Basta seguire la pagina delle offerte e monitorare gli sconti, stando molto attenti perché il prezzo ribassato potrebbe variare o non essere aggiornato; quindi, è sempre bene cliccare sul prodotto e visitare la pagina per vedere l’effettivo costo.

Un’ulteriore possibilità ci viene offerta dai prodotti di seconda mano nell’area dedicata: si tratta di resi il cui funzionamento viene verificato e che vengono rimessi in vendita a un prezzo ancora più basso. I vantaggi, ovviamente, sono duplici: ulteriore risparmio e fare del bene all’ambiente.

In occasione del Prime Day i prodotti di Seconda Mano saranno oggetto di ulteriore sconto del 30 %.

Se invece vuoi acquistare prodotti nuovi ecco qualche dritta sulle offerte più interessanti e con i prezzi più vantaggiosi di sempre.

Bellezza: i migliori dispositivi da comprare durante il Prime Day

La piastra per i capelli, oppure il phon proprio come quello di un salone di bellezza e – ancora – il dispositivo per massaggiare il viso e regalarsi una coccola da inserire di diritto nella propria beauty routine. Tutti oggetti che si possono comprare a un prezzo super conveniente il 16 e 17 luglio 2024 in occasione del Prime Day.

Immancabile, ad esempio, è la piastra per capelli di Remington Ceramic Straight, dotata di quattro protezioni, rivestimento antistatico in tormalina ceramica e distribuzione uniforme del calore. Questo dispositivo ha la regolazione della temperatura da 150 a 230 gradi ed è pronta in soli 15 secondi grazie al riscaldamento rapido. Inoltre, si spegne automaticamente dopo un minuto di non utilizzo.

Al momento è scontatissima per il Prime Day e si può acquistare a soli 17,99 euro. Si consiglia comunque di verificare che il prezzo sia effettivamente quello cliccando sul link del prodotto.

Remington Ceramic Straight Piastra per capelli per una piega al top

Sempre per la cura dei capelli, vale la pena acquistare il phon di Remington Ionic Dry: leggero e potente, con tre livelli di riscaldamento, due livelli di ventola separati e un livello di raffreddamento. Ha il diffusore e generazioni di ioni per evitare l’effetto crespo sui capelli. Il dispositivo perfetto per sfoggiare una chioma lucente, sana e perfetta. Al momento si può acquistare a 19,99 euro, ma il prezzo va verificato nella pagina.

Remington asciugacapelli Phon per capelli setosi e perfetti

Per chi sogna, invece, una chioma perfettamente liscia, allora l’acquisto imperdibile del Prime Day è la Philips StyleCare Essential, ovvero una spazzola lisciante riscaldata con rivestimento in ceramica tormalina e una tecnologia che le permette di mantenere una temperatura costante, in base all’impostazione scelta. E in pochi minuti si ottiene lo styling adatto a ogni occasione, con semplici gesti. La si può acquistare a 32,99, prezzo da vedere direttamente su Amazon.

Una pelle lucente, radiosa e in pochi secondi? Tutto questo si può ottenere grazie al dispositivo per maschere viso idratanti Foreo Ufo mini 2 che offre una terapia di luce led a spettro completo, riscaldamento molto veloce e pulsazioni T-Sonic perché la maschera per il viso riesca a penetrare in profondità. Al momento si trova quasi alla metà (prezzo da verificare su Amazon) a 75,62 euro.

Foreo Ufo mini 2 Dispositivo per maschere viso idratanti

Dire addio alla cellulite è possibile, grazie al massaggiatore anticellulite professionale con riscaldamento a infrarossi per glutei e gambe: Ardes Arm240n. Con quattro accessori intercambiabili permette di ottenere altrettante tipologie di massaggio, si può optare per una tipologia più intensa oppure rilassante ed è lo strumento perfetto per rimettersi in forma. Ora in vendita a 22,09 euro, cliccate sul link per verificare il prezzo.

Prodotti beauty da comprare con il Prime Day

Non solo dispositivi per il proprio benessere e per regalarsi una coccola, ma anche prodotti beauty da comprare in occasione dei due giorni di Prime Day.

Come l’offerta favolosa di CeraVe che comprende una crema levigante per pelle normale e secca con acido salicilico, che rigenera e idrata la pelle, e un detergente non schiumoso, da utilizzare quotidianamente, da viaggio. Al momento si possono acquistare a soli 17,85 euro, ma verificate il prezzo.

CeraVe crema e detergente Combo di prodotti perfetti per la cura del viso

Un’altra fantastica offerta è quella di Hair Burst che mette in vendita a soli 17,99 euro un set composto da shampoo e balsamo per combattere la caduta e il diradamento dei capelli, due prodotti che aiutano la crescita sana della propria chioma, con capelli più spessi e corposi e dall’effetto wow assicurato. Verificate lo sconto cliccando il link.

Un vero must have del make – up, invece, è il correttore liquido cancella età di Maybelline New York venduto in confezione da due, copre occhiaie e piccoli segni del tempo. Il prezzo al momento è di soli 13,50 euro. Verificatelo sul link. Si tratta di un acquisto davvero utile per ottenere una base trucco a prova di segni e perfetta in ogni occasione.

Offerta Maybelline New correttore liquido Per coprire occhiaie e piccole rughe, in doppia confezione

Moda: cosa acquistare durante il Prime Day

Tantissimi anche i capi più alla moda da comprare a un prezzo super vantaggioso in occasione del Prime Day. Dalle scarpe, a pantaloni e maglie, senza dimenticare sandali e costumi: il 16 e 17 luglio 2024 sono i giorni giusti per fare shopping e comprare a un costo decisamente inferiore le marche migliori e più amate.

Per affrontare la bella stagione, ad esempio, sono immancabili le ciabatte e, in particolare, le infradito: quelle di Havaianas sono favolose e perfette con ogni tipologia di abbigliamento. Il modello Flash Urban ha un aspetto elegante e valorizza i piedi, oltre a essere super comodo. Al momento si possono acquistare con lo sconto del Prime Day a 12,74, da controllare sulla pagina dedicata.

Offerta Havaianas Flash urban Infradito comode e adatte a ogni tipo di abbigliamento

Con il caldo è immancabile l’acquisto di un bel costume, se poi è della Puma, intero e rosso, allora è un’offerta davvero top. Questo modello valorizza al meglio ogni corpo e il colore acceso è perfetto per l’estate. Scollato sulla schiena e avvolgente, è la scelta perfetta per chi desidera essere comoda al mare o in piscina. Cliccate sul link per verificare il prezzo di 16,86 euro.

Offerta Costume Puma Intero e rosso per valorizzare il corpo

Un altro sconto imperdibile è quello proposto da Lovable sul reggiseno senza ferretto My Daily Comfort, molto comodo, garantisce sostegno e dona al seno una forma rotonda e che lo rende perfetto sotto ogni tipologia di abbigliamento. Si trova a 19,90 su Amazon, cliccate sul link e verificate il prezzo.

Reggiseno Lovable Senza ferretto, super confortevole

