I capelli sottili e molto fini saranno più leggeri e voluminosi con L'Oréal Paris Elvire Big Hair Day al collagene e peptidi con un risultato che dura giorni

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon Lo spray dona volume e rinfresca la chioma

Gestire i capelli fini non è semplice in particolare quando si parla di styling. Nonostante abbiamo sperimentato tutti i modi per dargli consistenza con tagli scalati, pieghe degne di professionisti e prodotti mirati, ahimè i tentativi per dare corpo ai capelli sembrano tutti vani. Eppure online abbiamo trovato quello che potrebbe diventare il prodotto salva look, e non stiamo mica esagerando.

Lo spray volumizzante capelli Elvive Big Hair Day di L’Oréal Paris ha quello che abbiamo sempre cercato: semplicità d’utilizzo ed efficacia. Una volta applicato i capelli fini appaiono molto più corposi e ogni taglio acquista volume dalle radici fino alle lunghezze. Il merito va a una formula davvero innovativa, studiata in laboratorio che migliora la consistenza del fusto e, anche se è un effetto momentaneo, il risultato sarà strabiliante.

L'Oréal Paris Elvive spray rivitalizzante Spray volumizzante per capelli fini e sottili

Il collagene dona volume ai capelli fini

Lo spray volumizzante Elvive Big Hair Day di L’Oréal Paris ha una formula che raddoppia il volume delle radici perché la combinazione tra peptidi e collagene va a dare supporto ai capelli. Questi ingredienti una volta entrati a contatto con il fusto, grazie anche all’applicatore multi-getto potranno essere applicati con precisione rendendo la texture dei capelli molto più flessibile e robusta. In poche parole lo spray solleva delicatamente le radici dandogli corpo e offrendo un risultato che dura fino a 72 ore con una sola applicazione.

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A differenza dei classici prodotti volumizzanti, Elvive Big Hair Day ha una caratteristica extra. Non solo si occupa dei capelli fini, ma anche del cuoio capelluto. La formula rinfrescante ravviva i capelli facendoli apparire molto più leggeri e come se fossero stati appena lavati donandogli anche un piacevole profumo. Dopo aver applicato lo spray sarete avvolte in una fragranza a base di agrumi, rosa e pera che dura fino a 48 ore.

Come usare Elvive Big Hair Day di L’Oréal Paris e dire addio all’effetto piatto

L’haircare routine come la skincare ha diversi step ma non sempre abbiamo il tempo necessario per prenderci cura dei capelli. Lo spray Elvive Big Hair Day di L’Oréal Paris proprio per la sua facilità d’uso non ti porta via molto tempo e puoi usarlo in ogni momento della giornata.

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Infatti puoi applicarlo sui capelli appena lavati, ma anche su quelli asciutti e ripetere l’applicazione tra un lavaggio e l’altro per conservare intatto l’effetto volumizzante. Non devi fare altro che agitare il flacone e spruzzare direttamente sulle radici mantenendo una distanza di 15 centimetri, massaggiare delicatamente per far penetrare il prodotto e i risultati saranno immediati.

Lo spray volumizzante è adatto a tutti i tipi di capelli

Elvive Big Hair Day di L’Oréal Paris è uno spray pensato per chi ha i capelli sottili o molto fini, ma è talmente tanto versatile che si adatta a qualsiasi tipologia. A causa dell’umidità e dello smog anche i capelli spessi a volte tendono ad appiattirsi e per prevenire questo effetto lo spray volumizzante è la soluzione a portata di mano. Inoltre, proprio perché ha un effetto rinfrescante può essere usato come sostituto dello shampoo secco e avere capelli come appena lavati e profumati a prescindere dalla loro tipologia.

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