GettyImages I migliori prodotti per ottenere i glass hair di Laura Pausini

Appena annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026 i suoi fan ne sono stati entusiasti, Laura Pausini è una delle grandi protagoniste della kermesse canora.

La cantante di Faenza a differenza di quello che ci si aspettava da lei, per questa edizione del Festival non calca il palco in veste di cantante, ma di co-conduttrice. Un ruolo che le calza a pennello grazie alla sua spiccata simpatia e ironia che l’ha resa una dei personaggi eclettici più amati.

A dimostrazione che Laura Pausini è molto più di una cantante ci ha pensato anche il suo look. Se non avevamo dubbi sulle sue scelte stilistiche – nelle grandi occasioni veste Armani – a farla brillare sul palco dell’Ariston ci hanno pensato anche i suoi capelli.

L’hairstyle semplice e extra liscio che da anni accompagna la cantante, questa volta aveva una marcia in più ed era l’effetto glass. I capelli morbidi e setosi riflettevano le luci del palcoscenico e la rendevano ancora più luminosa. Se anche voi vi siete “innamorate” di questo look, ricrearlo a casa è semplicissimo, dovete solo inserire nella vostra haircare routine i prodotti giusti. In particolare a dare l’effetto capelli di vetro ci pensano sieri, trattamenti, spray e lacche dal finish luminoso.

L’Oréal Paris Elvive trattamento laminazione

Si tratta di un trattamento di laminazione da fare in casa e che vi regalerà capelli lucenti in circa 5 minuti. Glycolic Gloss di L’Oréal Paris Elvive ha una formula arricchita da acido glicolico che ripara dall’interno e sigilla le cuticole. I capelli da spenti e porosi diventeranno in pochissimo tempo splendenti.

NEQI Spray Diamond Glass Ultimate

Adatto a tutti i tipi di capelli, in particolare quelli crespi e trattati, NEQI Spray Diamond Glass Ultimate va a regalare un effetto molto più ordinato. Il prodotto si distingue dagli altri perché sigilla la fibra capillare mettendola al riparo dall’umidità. Lo spray è soluzione da avere nella haircare routine perché allontana definitivamente l’effetto crespo. Efficace anche come termoprotettore protegge la chioma dalla piastra e dall’asciugacapelli e fin da subito vedrete i capelli molto più morbidi e brillanti.

L’Oréal Professionnel siero Glass Shine

Se volete capelli neri brillanti come quelli di Laura Pausini a Sanremo o semplicemente desiderate far risaltare ancora di più il vostro colore, il siero Glass Shine di L’Oréal Professionnel previene lo sbiadimento della tinta. La presenza dell’alfa-silano che si attiva con il calore, ricopre il fusto dei capelli con un film protettivo che ha anche una funzione idratante.

Biopoint Professional Hair Program cristalli liquidi illuminanti

I cristalli liquidi di Biopoint sono tra i prodotti leave-in più efficaci per ottenere i glass hair. Grazie al Lumi Complex e Pro Keratin Technology contrastano l’effetto crespo, districano i capelli e soprattutto vanno a illuminare la chioma senza appesantirla. Basta distribuire qualche goccia sui capelli umidi, sia lisci che ricci, e procedere con l’hairstyling.

Bed Head TIGI Head Rush Spray

Il tocco finale di ogni piega è la lacca. A differenza di quella dei decenni scorsi ormai è molto più leggera e ha anche un finish luminoso. Perlomeno queste sono le caratteristiche della lacca Headrush di Bed Head. La formula lucida rende i capelli ancora più radiosi e allontana l’effetto crespo per un risultato liscio e brillante come la seta, esattamente come quello di Laura Pausini.

