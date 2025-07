iStock Shopping Prime Day 2025. cosa comprare

Fare acquisti a prezzi imbattibili è il sogno di tutte noi, soprattutto se gli sconti sono eccezionali e su tantissime categorie e prodotti diversi, accomunati dall’alta qualità.

L’occasione per fare shopping intelligente ce la offre il Prime Day di Amazon 2025, che ha preso il via l’8 luglio e dura fino all’11 luglio alle 23.59: quattro giorni di ribassi imbattibili che diventano il momento ideale per fare scorta dei prodotti che si preferiscono, oppure per togliersi uno sfizio o, ancora, per comprare quell’oggetto che ci serviva ma che aspettavamo di fare diventare nostro a un prezzo più basso.

La buona notizia è che si possono monitorare tutti gli sconti nella pagina apposita, ma non manca qualche suggerimento per fare acquisti e incetta di prodotti di bellezza, oppure oggetti per la cucina o capi e accessori alla moda.

Va ricordato che l’evento è dedicato ai membri Prime, per cui se non si ha già l’abbonamento lo si può fare adesso e sfruttare il mese di prova gratis. Ci si può disiscrivere in qualsiasi momento, poi la sottoscrizione ha un costo di 4,99 euro o di 49,90 euro al mese, in base alla tipologia di pagamento che si vuole effettuare.

Bellezza, i must have da comprare ora

Pensare alla propria bellezza, alla cura di sé, a una coccola, è di fondamentale importanza. Ecco perché, tutto ciò che possiamo acquistare per noi, è una spesa che facciamo per il nostro benessere a tutto tondo. Quindi ben vengano creme, tool beauty, prodotti specifici per una parte del nostro corpo, o quel make-up che desideravamo provare da tempo.

Tra i migliori acquisti che possiamo fare in queste giornate di Prime Day 2025 su Amazon c’è senza dubbio il kit CeraVe, perfetto da comprare in questo periodo perché è pensato per i viaggi, ma anche perché ci permette di provare più prodotti del brand. In questo caso la crema idratante per pelli da secche a molto secche e il detergente per la pulizia quotidiana del viso. E se quest’ultimo va a rimuovere in maniera delicata le impurità, la prima ripristina la barriera cutanea e idrata per 48 ore. Clicca il link per vedere il prezzo finale.

Kit CeraVe Detergente e crema per una pelle idratata

Un altro prodotto favoloso è il siero Hyalu B5 di La Roche Posay che va a contrastare le rughe, combatte la perdita di elasticità, ma anche colorito spento e segni di stanchezza. Contiene acido ialuronico, vitamina B5 e madecassoside. Oltre a riparare stimola il rinnovamento cutaneo. E ne bastano poche gocce, da applicare su viso, collo e décolleté. Clicca il link per conoscere il prezzo d’acquisto.

Hyalu B5 di La Roche Posay Siero per combattere le rughe, perdita di elasticità e colorito spento

Per capelli favolosi, invece, il tool da avere è la spazzola di Ghd Glide lisciante e ad aria calda: ha setole corte e lunghe che aiutano a lavorare sui capelli, inoltre ha la tecnologia in ceramica con ionizzatore che toglie l’effetto crespo dai capelli. L’alleata per una chioma liscia e morbida. Clicca il link per il prezzo.

Offerta Spazzola di Ghd Glide Lisciante e ad aria calda

E poi, ancora, acque profumate e fruttate per il corpo e per i capelli, da indossare da mattina a sera per lasciare la scia. Le compri adesso in sconto e le usi per tutta l’estate.

Acqua profumata ai fiori di talco L'acqua profumata più amata in sconto con i Prime Day

Offerta Acqua profumata ai fiori di Sakura Il profumo dolce e scontato che lascia la scia

Moda: capi e accessori che ti svoltano il look

Ogni look è fatto da una serie di dettagli, perché sono proprio quelli a fare la differenza e a creare lo stile. Quindi indossare accessori e capi giusti non solo ci permette di sentirci maggiormente a nostro agio, ma ci può aiutare a essere super cool.

E acquistare brand di alto livello è la scelta migliore durante il Prime Day 2025 di Amazon, così da fare incetta di abbigliamento di alta qualità.

Basic e perfetta con tutto: la canottiera di Calvin Klein ha lo scollo rotondo ed è molto minimal, questo la rende perfettamente abbinabile con pantaloni, shorts, gonne, ma anche con una giacca elegante. Verifica il prezzo finale cliccando il link.

Canotta Calvin Klein Minimal e perfetta con tutto

Tra gli accessori più amati ci sono le borse, quelle di Love Moschino sono un vero e proprio must have: eleganti, formali, si adattano anche a situazioni più casual. Questa ha un design iper-chic, color crema e con scritta in oro. Il prezzo finale cliccando il link.

Offerta Borsa Love Moschino Color crema, chic e adatta a ogni occasione

Un orologio prezioso è tutto ciò di cui abbiamo bisogno per rendere ogni look straordinario: come Colleague di Fossil, con cassa e bracciale in acciaio inossidabile, movimento al quarzo e resistente all’acqua fino a 50 metri. Il prezzo finale cliccando il link.

Tra gli accessori fashion in sconto durante i Prime Day di Amazon ci sono anche le Havaianas, le iconiche e comodissime ciabatte da indossare al mare, in piscina e anche per uscire. I modelli best seller costano meno di 15 euro, ma solo per oggi.

Havaianas in sconto Il modello best seller a poco più di 10 euro

Cucina e casa: lo shopping intelligente per l’ambiente domestico

Tutto ciò che ci può aiutare o abbellire la nostra casa è un acquisto furbo; infatti, ci sono elettrodomestici funzionali che rendono cucina e abitazione molto più smart.

Tra le cose da comprare durante il Prime Day non può mancare una buona macchina per il caffè: un grande classico è Krups Nespresso Inissia, con due lunghezze in tazza programmabili in base ai propri gusti. Clicca il link per vedere lo sconto.

Offerta Krups Nespresso Inissia Macchina per preparare due lunghezze di caffè

Per le pulizie domestiche, invece, Polti Vaporetto SV440 Double è una scopa a vapore e pulitore portatile 2 in 1 che permette di pulire in maniera efficace le superfici della casa. è dotata di 11 accessori, lo sconto cliccando il link.

Polti Vaporetto SV440 Double Scopa a vapore e pulitore portatile

Ninja Foodi FlexDrawer, invece, è una friggitrice ad aria a doppia zona con separatore removibile e un cassetto da oltre 10 litri: quindi le due aree di cottura indipendenti possono trasformarsi in una e preparare circa otto porzioni. Ha sette funzioni. Il prezzo cliccando il link.

Offerta Ninja Foodi FlexDrawer Friggitrice ad aria con due zone e separatore removibile

E per combattere il caldo, ed evitare lo stress dell’installazione, possiamo approfittare dello sconto sul condizionatore portatile. Il nostro preferito è piccolo, compatto e potente. Può essere portato ovunque (anche in vacanza) ed è in sconto grazie ai Prime Day.

Condizionatore portatile Il rimedio anti-caldo da portare sempre con te

