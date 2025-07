Addio doppie punte senza tagliare con il tool per capelli in sconto su Amazon

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Addio alle doppie punte con il tool in sconto

Che l’estate sia una delle stagioni più attese dell’anno e più divertenti è cosa nota. E tra giornate in spiaggia, e tuffi in mare o in piscina, ecco che i nostri capelli possono soffrire, perché messi a dura prova dall’esposizione al sole e da vari fattori esterni tipici delle stagione. E se si parla di danni che questi possono subire, ecco che la formazione delle doppie punte è uno dei primissimi e più diffusi. La soluzione? Il classico taglio di fine estate che in tante programmiamo ancora prima di partire.

Ma attenzione, perché esiste un tool per capelli che vi permette di non tagliare la chioma ma di eliminare comunque le doppie punte, e lo trovate ora in sconto su Amazon. Un dispositivo di Beurer, HT22, che è un vero alleato per la chioma, facile da usare e super efficace per l’eliminazione delle fastidioso doppie punte.

Offerta Beurer Addio alle doppie punte con il beauty tool in sconto

Il tool anti doppie punte di Beurer

Un beauty tool molto simile a una piastra per capelli, maneggevole e facile da usare, che si passa su tutte le lunghezze, ciocca dopo ciocca, eliminando le doppie punte ed evitando che i capelli si spezzino. Un dispositivo che vi evita di dover andare dal parrucchiere a spuntare i capelli, ma che allo stesso tempo vi garantisce di avere una chioma sempre sana, bella e forte, priva di doppie punte e riducendo al minimo la possibilità che i capelli si spezzino.

In questo modo le lunghezze risulteranno sempre curate e in salute. Scopo del tool HT 22 di Beurer, infatti, è quello di rimuovere le punte secche che si formano sui capelli, e che durante l’estate aumentano in modo esponenziale, danneggiando tutti i tipi di capelli. Ma facendolo senza il bisogno di tagliare e di accorciare la chioma.

Perché si formano le doppie punte

Un problema che nasce quando la cuticola protettiva del capello si danneggia, permettendo alla parte interna del fusto di separarsi in due o più punte, e che si può presentare per diverse ragioni: il calore eccessivo, la mancanza di idratazione, il sottoporsi a trattamenti chimici aggressivi, una pettinatura errata e ai fattori ambientali che in estate colpiscono maggiormente, come sole e vento.

Offerta Beurer Addio alle doppie punte ma senza tagliare

Come si utilizza il dispositivo HT 22 di Beurer

Un dispositivo che si utilizza in modo molto semplice. Le punte sporgenti alla fine della chioma, infatti, vengono eliminate dal tool anti doppie punte e la parte rimossa finisce direttamente nel serbatoio di raccolta di questo strumento. Grazie al suo funzionamento a batteria, senza fili, e al sistema di blocco per il trasporto, poi, il dispositivo di rimozione delle doppie punte HT 22 di Beurer è ottimo per essere portato con sé anche fuori casa.

Ma non solo. La carica di questo tool dura fino a due ore, cosa che lo rende uno strumento immancabile nella vostra dotazione beauty da viaggio. Ricaricandolo in modo semplice tramite il cavo USB in dotazione, come fareste con un cellulare, e permettendovi di avere questo dispositivo sempre pronto all’uso.

Un tool ideale per rimuovere le punte secche e danneggiate da tutti i tipi di capelli, lisci, ricci o mossi, senza danneggiare la chioma e donandole un aspetto sano, forte, ma anche un effetto setoso e brillante che migliora il finish dei capelli e il loro benessere generale.

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram