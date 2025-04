Elimina le doppie punte e accelera la crescita, lo spray per capelli che ha fatto impazzire TikTok è già best seller

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Ha fatto impazzire TikTok, conquistando utenti e creators, e ora è disponibile su Amazon! Si tratta dello spray Moerie che favorisce la crescita dei capelli e aiuta ad eliminare le doppie punte.

Un prodotto definito da molti “miracoloso” che permette di nutrire la chioma in profondità, regalando forza, morbidezza e bellezza in pochi semplici step. Chi l’ha provato non può più farne a meno e su TikTok lo spray è diventato virale, con tantissimi video che mostrano i risultati dopo pochi giorni.

Non a caso lo spray Moerie è diventato bestseller su Amazon ed ha tantissime recensioni positive. Utenti che l’hanno provato e possono certificarne l’efficacia. Il prezzo? Meno di 30 euro, per un prodotto davvero ottimo!

Come far sparire le doppie punte

Come far sparire le doppie punte? L’uso di strumenti a caldo, come piastre e phon, le tinte e persino la spazzola possono danneggiare la chioma, regalando un antiestetico effetto paglia e doppie punte.

La soluzione non è tagliargli, ma seguire una beauty routine che consenta di rinforzare i capelli e renderli favolosi. Per prima cosa è essenziale utilizzare un prodotto ad hoc contro questo problema.

Lo spray capelli Moerie stimola la crescita dei capelli, rendendoli forti e sani. Aiuta a prevenire le doppie punte e il fastidioso effetto crespo, rendendo la chioma lucida, lunga e voluminosa. Inoltre l’apporto di nutrienti essenziali permette di favorire la crescita.

Tutto grazie alla presenza di biotina e caffeina, ma anche a minerali e vitamine, acidi grassi Omega 3, zinco, ferro e acido fulvico. Quest’ultimo, in particolare, è ha un ruolo essenziale per trasportare i nutrienti verso le cellule, favorendo in questo modo il rinnovamento cellulare.

Non solo: lo spray non contiene parabeni, siliconi e profumi artificiali, garantendo dunque la massima tranquillità nell’uso.

Con il tempo, applicando quotidianamente lo spray, i risultati saranno visibili: aumento del volume, morbidezza e brillantezza. Ma anche riduzione della caduta dei capelli e una super lunghezza.

Come mettere lo spray sui capelli

Come mettere lo spray sui capelli per farlo agire in fretta e al meglio? Per prima cosa pettina la chioma, eliminando eventuali nodi, senza tirare troppo e con delicatezza.

Procedi con lo shampoo, ricordandoti di applicare anche il balsamo. Poi, una volta uscita dalla doccia, dividi i capelli in sezioni e spruzza lo spray per favorire la crescita.

Ripeti la stessa operazione la sera, prima di andare a dormire, sui capelli asciutti. Non temere: la formulazione del prodotto è stata studiata per restare sulla chioma, non unge ed è priva di oli.

Per risultati ottimali, utilizzalo spesso e con costanza. Un consiglio in più per aumentare l’efficacia? Massaggia con attenzione le radici dei capelli dopo che avrai spruzzato il prodotto. In questo modo i principi attivi, come la biotina e la caffeina, penetreranno in profondità nella cute, stimolando la crescita dei capelli.

