Chi era Gemma Parison, la mamma di Silvia Toffanin

editato in: da

La mamma di Silvia Toffanin, presentatrice di Verissimo, si è spenta il 29 ottobre. Di Gemma Parison non si conosce molto, la figlia Silvia infatti è sempre stata molto riservata circa la sua vita privata.

Pare che sia nata a Sidney in Australia e che poi si sia trasferita in Italia a Cartigliano in provincia di Vicenza. Di professione bidella, ha avuto due figlie: Silvia e la più giovane Daiana. Qualche spaccato della sua vita in gioventù e del profondo rapporto che la legava alla mamma Silvia lo ha raccontato in un’intervista rilasciata a Grazia. Sul settimanale la brava presentatrice aveva raccontato di come la mamma l’avesse sostenuta quando aveva deciso di partire per tentare la carriera nel mondo dello spettacolo e aveva rivelato qualche dettaglio della sua vita in gioventù: “I miei genitori lavoravano, e io passavo molto tempo coi nonni. Il nonno mi raccontava i pettegolezzi del posto. Mi coinvolgevano nelle loro attività: Rosario, processione durante il mese della Madonna. Briscola, Settebello. Giocavamo spesso a carte, vincevo”.

Silvia tiene molto alla sua privacy e sono rare le occasioni in cui ha parlato della sua famiglia e della sua sfera privata. Nella stessa intervista si è lasciata andare ai ricordi e ha menzionato i primi lavori quando aveva 14 anni e sognava un futuro nella moda, spiegando che la mamma Gemma di sicuro aveva conservato i cataloghi.

Insomma da queste poche parole emerge un genitore attento e presente che ha sostenuto la figlia nelle sue scelte di vita e lavorative. Una mamma amata, come hanno scritto anche sulla pagina Instagram ufficiale di Verissimo. Lo staff della trasmissione ha infatti voluto mandare un abbraccio virtuale alla Toffanin che è alla guida dello show di Canale 5 sin dalla 11esima edizione, quella del 2006 – 2007. Un messaggio di conforto che arriva per lenire il dolore di una perdita così importante.

Silvia Toffanin è nata a Bassano del Grappa il 26 ottobre del 1979, dal 2002 è legata al vicepresidente Mediaset Pier Silvio Berlusconi. La coppia ha avuto due figli: Lorenzo Mattia nato nel 2010 e Sofia Valentina nata nel 2015. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata prestissimo, nel 2000 quando ha fatto il suo esordio televisivo nel quiz Passaparola, ma la showgirl è sempre stata molto riservata riguardo la sua vita privata.

Secondo quanto è stato riportato da Ansa la signora Gemma Parison era malata da mesi.