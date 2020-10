Verissimo, lutto per Silvia Toffanin: morta la madre Gemma Parison

editato in: da

Silvia Toffanin compie 40 anni: vita, carriera, amori

È morta la mamma di Silvia Toffanin, la bravissima conduttrice di Verissimo. La signora Gemma Parison si è spenta il 29 ottobre 2020, lasciando un grande vuoto in tutti coloro che l’hanno amata. Lo staff della trasmissione di Canale 5 l’ha ricordata con calore, mandando un bellissimo messaggio per sostenere Silvia in questo difficile momento.

La notizia arriva dall’Ansa, che rivela come mamma Gemma fosse malata da alcuni mesi. La Toffanin, che ha sempre preferito tenere la sua vita privata lontana dalle luci dei riflettori, non ha ancora commentato l’accaduto. Ma i suoi collaboratori di Verissimo le hanno lasciato un tenero messaggio sulla pagina Instagram ufficiale del programma: “Un grande abbraccio da tutti noi alla nostra Silvia per la perdita della sua amata mamma Gemma”.

La signora Parison è stata bidella in una scuola, ma sul suo conto le informazioni sono davvero pochissime. La stessa conduttrice, pur essendo uno dei personaggi più amati della televisione italiana, non ama parlare della sua sfera più intima e non si è mai lasciata sfuggire molto sulla sua famiglia. Con Gemma, tuttavia, sappiamo che aveva un rapporto strettissimo: Silvia e sua sorella Daiana, più giovane e altrettanto riservata come la conduttrice, sono state sempre molto legate alla loro mamma.

In una rara intervista concessa al settimanale Grazia, la Toffanin aveva raccontato qualche dettaglio in più sulla sua splendida infanzia, ricordando con tenerezza i momenti trascorsi con la mamma e il papà. Cresciuta a Cartigliano, in un piccolo paese del Vicentino, la bella conduttrice ha avuto la fortuna di passare la sua giovinezza con i genitori e i nonni, che abitavano proprio accanto a lei. E quando, appena 18enne, aveva deciso di trasferirsi a Roma per cercare di sfondare nel mondo dello spettacolo, sua madre non ha esitato a darle il suo supporto.

“Vai, viaggia. Non fare come me che sono rimasta qui”, le ha detto mamma Gemma. Forte della consapevolezza di avere una famiglia solida alle spalle, grazie anche all’amore e alla fiducia che i suoi genitori le avevano dato, Silvia non ha avuto timore nell’affrontare le mille insidie che l’aspettavano in agguato, per poi raggiungere il successo. Oggi è felice accanto al suo compagno, Piersilvio Berlusconi, e ha due splendidi bambini, Lorenzo e Sofia.

La scomparsa dell’amata mamma è un dolore fortissimo: Silvia Toffanin si stringe ora alla sua famiglia, affrontando uno dei momenti più difficili della sua vita.