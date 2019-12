Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi si sono sposati in segreto. L’indiscrezione

editato in: da

Insieme sono bellissimi e, con i loro due figli, sono a tutti gli effetti una stupenda famiglia. Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, però, non sono ancora sposati. È da anni, quindi, che tutti si chiedono quando i due convoleranno a nozze. A quanto pare, però, il lieto evento sarebbe già avvenuto.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi si sono innamorati precisamente 20 anni fa. La presentatrice di Verissimo e l’ad di Mediaset si sono conosciuti allo Stadio di San Siro, durante una partita di beneficenza disputata dal Milan. Il loro è stato amore a prima vista e, così, hanno iniziato immediatamente a frequentarsi cercando sempre di mantenere grande riservatezza.

La loro storia non ha mai avuto grandi crisi e, anche qualora queste fossero state presenti, sono sempre riusciti a tenerle lontane dalle prime pagine dei giornali. Nel 2010 è nato il loro primo figlio, Lorenzo Mattia, mentre nel 2015 è nata Sofia Valentina. Insomma, i due, insieme ai loro figli, costituiscono una vera e propria famiglia.

Sono, dunque, circa vent’anni che gli appassionati di gossip si chiedono quando potranno vedere la bellissima Toffanin in abito bianco. Le nozze, seppur tanto attese, non sembravano ancora essere nei piani di Silvia e Pier Silvio. Stando ad una indiscrezione rilasciata dal settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, sembrerebbe, però, che siano già avvenute in gran segreto lontano da occhi indiscreti e, soprattutto, da fotografi e giornalisti.

Se la notizia si rivelasse vera, insomma, significherebbe che i due sono riusciti ad eludere la stampa, che da anni gli tiene gli occhi puntati addosso. Secondo il settimanale le nozze sarebbero avvenute qualche mese fa, nella più totale riservatezza. Una scelta, quella di celebrare il matrimonio in segreto, che sarebbe in linea con la personalità della coppia, da sempre avulsa al gossip.

Alcuni indizi sulle avvenute nozze risiederebbero proprio nel comportamento di Silvia Toffanin, che durante le recenti puntate di Verissimo non ha risposto a delle amichevole provocazioni di Ilaria D’Amico sul matrimonio e, soprattutto, non ha corretto Paolo Bonolis quando ha definito Silvio Berlusconi “suocero” della presentatrice.

La coppia, per ora, non ha confermato né smentito la notizia. Quanto ci sarà di vero in questa indiscrezione?