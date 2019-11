Verissimo: la Toffanin incontra Celentano, ma Adrian non convince ancora

editato in: da

Un evento davvero raro: Silvia Toffanin è riuscita dove molti hanno fallito e si è aggiudicata un’intervista esclusiva ad Adriano Celentano, mandata in onda durante il consueto appuntamento con Verissimo.

Come tutto quello che riguarda “Il Molleggiato” c’era molta attesa per la sua ospitata nella trasmissione del sabato pomeriggio di Canale 5. La suspance era dovuta al fatto che risaputamente Celentano è un artista sfuggente: da anni centellina la sua presenza sui media e ogni volta che decide di apparire la cosa si trasforma in un evento imperdibile.

L’occasione dell’intervista è il lancio del nuovo show di Celentano, Adrian, che torna in onda – per il secondo anno consecutivo – proprio su Canale 5. L’appuntamento è fissato per giovedì 7 novembre, nonostante gli ascolti deludenti della passata stagione. Il primo colpo di scena riguardo l’intervista a Celentano da parte della Toffanin, però, riguarda la location.

Adriano Celentano non si è seduto nel salotto di Verissimo: Silvia Toffanin, visibilmente emozionata, l’ha incontrato dietro le quinte dello spettacolo serale che precederà Adrian. Lì la conduttrice ha raggiunto “Il Molleggiato”. L’atmosfera, all’inizio, era un po’ tesa. Con il passare dei minuti i due, seduti a un tavolino, sono apparsi più a loro agio.

La conduttrice di Verissimo ce l’ha messa tutta per far aprire Celentano e, chiaramente, ha puntato a una precisa anticipazione sul ritorno di Adrian: ha chiesto se quest’anno lo showman si sarebbe fatto vedere. La risposta è stato un laconico sì, ma non è stato svelato molto di più: l’alone di mistero sul nuovo lavoro è stato mantenuto, come da copione.

Sì, perché quella dei silenzi e delle attese è una strategia che contraddistingue Adriano Celentano ormai da decenni. Secondo lui è il modo giusto per mantenere alto l’interesse del pubblico. È lo stesso artista a spiegarlo, senza mezzi termini, alla Toffanin:

Io e il pubblico siamo due giocherelloni, per non deluderlo bisogna fare in modo che lui non si accorga che tu ci sei. Pensano tutti che la strategia vincente sia il contrario, esserci sempre, invece secondo me più ci sei più il pubblico si stanca. Bisogna fare in modo di essere presenti, senza farsi necessariamente vedere, altrimenti il pubblico si annoia.

Una filosofia che Celentano porta avanti con coerenza, tanto da non sbottonarsi nemmeno in occasione di un’intervista che ha accettato di rilasciare. Silvia Toffanin cerca di farlo sbottonare ma l’impresa è titanica: lui, come sempre, dice e soprattutto non dice, quello che vuole.

D’altronde, avere a che fare con “Il Molleggiato” non è una passeggiata per nessuno: basterebbe chiedere a Michelle Huntziker che l’anno scorso rinunciò a partecipare ad Adrian, proprio per gli atteggiamenti non facili da gestire di Celentano.

Ma la Toffanin non molla e passa dal passato al presente in cerca di un aneddoto, una curiosità, una risposta. Incalzando lo showman, la conduttrice gli ha chiesto quale sia il segreto del suo successo. Eppure, anche in questo caso, la risposta è più che vada:

Non lo so, anch’io mi faccio spesso questa domanda. A volte dico una scemata e penso che sia una scemata. E invece vedo che poi il pubblico è contento e mi dico: menomale, stavolta me la sono cavata!

Tra le poche anticipazioni su Adrian, Celentano racconta che in ogni puntata il suo show affronterà un tema di stretta attualità, a cominciare da quello che da anni sta più a cuore allo showman: la questione ecologica e i cambiamenti climatici.

Silvia Toffanin, alle prese con un osso davvero duro, se l’è cavata comunque con l’arma della pazienza e del sorriso. E, tornata in studio, si è dichiarata “ancora emozionatissima” per aver incontrato Celentani. In effetti, negli ultimi anni, in pochi hanno potuto mettere in carnet un’intervista, seppur molto silenziosa, con lui.