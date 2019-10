Adrian torna in tv: Celentano ci riprova con due super ospiti

editato in: da

Adrian, il programma di Adriano Celentano, torna in tv con due super ospiti dopo che era stato sospeso. Lo scorso gennaio infatti erano andate in onda le prime quattro puntate dell’attesissimo show del Molleggiato che però avevano deluso le aspettative del pubblico.

Nella trasmissione – un mix fra spettacolo live e cartone animato – era stata annunciata la partecipazione di Michelle Hunziker, ma soprattutto di Adriano Celentano. Da subito però le cose sono andate molto diversamente e Adrian ha registrato ascolti bassissimi che sono calati puntata dopo puntata.

Lo scorso gennaio il programma era stato sospeso a causa di problemi di salute del Molleggiato, in seguito la sua programmazione era stata spostata. Nelle ultime settimane però Mediaset ha annunciato che Adrian tornerà su Canale Cinque, per fare spazio allo show è stato perfino riprogrammato il Grande Fratello Vip, che non andrà più in onda a fine ottobre, ma inizierà nel 2020 con la conduzione di Alfonso Signorini.

Cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo Adrian? “Siamo fiduciosi – aveva spiegato Pier Silvio Berlusconi qualche tempo fa –. Adriano Celentano ci sembra molto convinto, sta lavorando ad uno spettacolo con la sua presenza costante. La voglia c’è che faccia quello che doveva fare la prima volta”.

Lo show, che nasce dalla fusione fra Aspettando Adrian e Adrian, si chiamerà semplicemente Adriano. La prima puntata è prevista per il 7 novembre e potrà contare sulla presenza fissa di Celentano, assente nelle prime quattro puntate. Non solo: accanto a lui ci saranno due ospiti d’eccezione. Secondo Dagospia infatti la prima puntata partirà con Carlo Conti e Paolo Bonolis, che saliranno sul palco con il Molleggiato.

Non ci sarà invece Michelle Hunziker come era stato previsto all’inizio del progetto. La showgirl svizzera a gennaio si era scontrata anche con Claudia Mori, commentando alcune scene del cartone e il comportamento di Celentano. “Quando mi hanno cercato per i live sono corsa per Celentano. Ma è stata un’occasione persa – aveva detto al Corriere della Sera -. Mi dispiace anche tanto per Mediaset, per l’investimento di soldi. Lo dico da imprenditrice. Ma è stato impossibile lavorare in quelle condizioni in cui nessuno sapeva cosa fare. Aspettavamo ore e ore, girovagando per lo studio, attendendo che arrivasse Celentano. Nel frattempo nessuno poteva prendere alcuna decisione. Un giorno finalmente l’ho visto, gli ho detto “Adriano il pubblico vuole te, non la tua assenza. I fan amano te”. Non c’è stato nulla da fare. Così ho deciso di andarmene”.