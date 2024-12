Addio doppie punte (senza tagliare). Il prodotto che ha conquistato il web è ora in sconto

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Alzi la mano chi non ha mai trovato alle estremità dei propri capelli le tanto temute e indesiderate doppie punte. Lo sappiamo, di mani alzate non ce ne sono e senza dubbio sarà capitato a tutte o quasi di sentirsi quasi in obbligo di chiamare il proprio parrucchiere di fiducia per eliminare il danno e donare nuova vita ed energia alla chioma. E certo, una spuntatina regolare ai capelli fa benissimo, ma doverlo fare solo perché compaiono le doppie punte e magari per necessità, non è proprio la stessa cosa e di piacevole può avere ben poco.

Ghd Rehab, il trattamento che cura le doppie punte senza doverle tagliare

Ma sentite bene quello che stiamo per dirvi, c’è un prodotto con cui è possibile dire addio alle doppie punte senza bisogno di tagliare la chioma, un prodotto che ha letteralmente conquistato il web e migliaia di donne e che vi permette di sanare il danno e di donare vita nuova ai vostri capelli, posticipando la vostra seduta di bellezza dal parrucchiere.

Si tratta di Ghd Rehab, un trattamento studiato appositamente per le doppie punte e che aiuta a proteggere la chioma e a sigillare le cuticole e le fibre capillari danneggiate. Un trattamento idratante per i capelli, che si attiva grazie al calore degli strumenti per lo styling, per esempio anche dal semplice utilizzo del phon o della piastra, e che va a proteggere la chioma agendo come un vero e proprio sigillante sulle cuticole.

Come si utilizza

Un prodotto che nutre i capelli e che ne rinforza le fibre capillari, anche quelle che hanno subito danni, promettendo di ottenere un finish professionale e senza temere eventuali danni causati dal calore. Un trattamento ad azione riparatrice e che preserva la bellezza della chioma, da applicare sui capelli appena lavati e ancora umidi, prima di procedere alla consueta asciugatura e allo styling desiderato.

Perché si formano le doppie punte

Un prodotto che va a limitare i danni della chioma e a sanare le doppie punte. Un problema che può avere origine per diverse ragioni:

a causa di un danno fisico , come l’utilizzo di asciugamani troppo ruvidi, l’impiego di una spazzola alle setole dure e con un utilizzo troppo aggressivo, l’uso di strumenti a caldo senza protezione, ecc.;

, come l’utilizzo di asciugamani troppo ruvidi, l’impiego di una spazzola alle setole dure e con un utilizzo troppo aggressivo, l’uso di strumenti a caldo senza protezione, ecc.; per via di danni chimici come la permanente, eccessive colorazioni o decolorazioni;

come la permanente, eccessive colorazioni o decolorazioni; l’utilizzo di prodotti per l’haircare che non sono adatti alla chioma , o magari troppo aggressivi sulla stessa;

, o magari troppo aggressivi sulla stessa; l’indebolimento fisiologico a cui i capelli vanno incontro con il tempo (e per il quale la classica periodica spuntatina è davvero un toccasana);

la giornaliera esposizione della chioma agli agenti esterni, come luce solare diretta, il freddo, il vento l’acqua salata del mae quando si è in vacanza, il cloro delle piscine, ecc.

E fino anche alla carenze nutrizionali che si possono avere se non si segue un’alimentazione ricca di ogni principio nutritivo e di quelli utili al benessere della chioma. Ma che grazie a Ghd Rehab, potrete aiutare a risanarsi e ritrovare la sua naturale bellezza.

