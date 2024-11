Tutti i prodotti GHD per avere capelli da favola, proprio come quando si esce dal parrucchiere, da acquistare a pezzi folli

Fonte: Getty Images Piega favolosa come Blake Lively: puoi averla anche tu. Prova questi prodotti scontati

Capelli perfetti proprio come quando si esce dal parrucchiere? Grazie al Black Friday su Amazon si possono comprare tutti gli accessori necessari a marchio GHD: quindi phon, piastre, ma anche spazzole e prodotti per lo styling sono stati ribassati e hanno un prezzo davvero incredibile.

Il Black Friday 2024 su Amazon dura per 12 giorni, fino alle 23,59 del 2 dicembre ed è l’occasione giusta per fare acquisti super convenienti.

Phon, il kit di GHD per capelli wow

Come dal parrucchiere ma a casa propria? Si può fare grazie a GHD che propone un air kit con un asciugacapelli professionale dotato di tecnologia a ioni che riduce il crespo e il tempo di piega: è questa una delle numerose offerte beauty del Black Friday di Amazon. Oltre a questo, nel set vi sono diffusore, beccuccio, due mollette, una spazzola in ceramica e una borsa contenitore. Il risultato saranno capelli lisci, morbidi e lucenti. Lo sconto è fenomenale e ammonta al 29%, clicca sul link per scoprire di più e per vedere il ribasso.

Offerta GHD Air Kit Un set utilissimo per una piega al top, lo sconto ammonta al 29%

Piastre, tutte le offerte folli di GHD

Le piastre di GHD sono dei veri e propri “mai più senza” perché regalano alla chioma un aspetto sempre ordinato e favoloso, proprio come quello di una piega dal parrucchiere.

E per chi è sempre in movimento, ma non vuole rinunciare a uno styling perfetto in ogni situazione e, soprattutto, in ogni luogo la risposta arriva da GHD Unplugged Styler: si tratta di una piastra senza fili, che si può utilizzare ovunque e che permette un uso continuativo fino a 20 minuti. Dotata di una custodia che resiste al calore, si ricarica in due ore. L’alleato da portare sempre con sé per avere capelli meravigliosi. Per saperne di più, conoscere maggiori dettagli e vedere lo sconto del 24% clicca sul link.

GHD Unplugged Styler Piastra portatile e senza fili, lo sconto ammonta al 24%

È di dimensioni ridotte, invece, la GHD Mini Styler: dotata di lamelle più sottili del 40%, permette di creare look perfetti e con il 50 per cento in più di brillantezza, inoltre è pensata anche per chi sfoggia tagli di capelli più corti. Puoi saperne di più cliccando sul link e vedere lo sconto che ammonta al 36%.

Offerta GHD Mini Styler Piastra con lamelle più sottili, lo sconto ammonta al 36%

GHD Platinum+ Styler è una piastra professionale che rende molto più semplice sfoggiare capelli lisci e setosi in ogni situazione, inoltre basta una sola passata, grazie alla distribuzione uniforme del calore. Non solo capelli lisci, perché grazie a questo dispositivo si possono ottenere anche onde e ricci: tutto dipende dal tipo di look che si vuole sfoggiare. Maggiori informazioni si possono avere cliccando il link, compreso lo sconto che è del 5%.

Offerta GHD Platinum+ Styler Piastra professionale per ogni tipo di styling, lo sconto ammonta al 5%

GHD Max Styler ha le lamelle più larghe del 70%, grazie alle quali – insieme a due sensori termici che distribuiscono il calore in maniera uniforme – si possono ottenere capelli perfetti in poco tempo e con un aspetto professionale. Il risultato: liscio perfetto o ampie onde, per una chioma che è impossibile non ammirare. Clicca sul link per conoscere maggiori dettagli e vedere lo sconto del 5% applicato in occasione del Black Friday 2024.

Offerta GHD Max Styler Piastra professionale con lamelle più larghe, lo sconto ammonta al 5%

Styling perfetto con arricciacapelli e spazzole elettriche scontate

Ricci e onde sono il look preferito? Allora l’offerta imperdibile è quella di GHD Curve Creative Curl Wand, un arricciacapelli professionale per sfoggiare ricci o beach waves. Si tratta di un accessorio favoloso che si riscalda in soli 25 secondi e si spegne automaticamente dopo 30 minuti. Lo sconto è dell’8%, maggiori informazioni cliccando sul link.

Offerta GHD Curve Creative Curl Wand Arricciacapelli professionale per ricci e onde, lo sconto ammonta al 8%

È lisciante, invece, la spazzola GHD Glide Hot Brush con tecnologia di riscaldamento in ceramica ionizzante. Pensata per essere facile da utilizzare, ha setole lunghe e corte che aiutano a mettere in piega ampie sezioni di capelli ed elimina l’effetto crespo anche con una sola passata: si tratta del dispositivo immancabile per chi desidera avere capelli da favola ma ha poco tempo e poca manualità. Scopri di più e lo sconto del 17% cliccando sul link.

Offerta GHD Glide Hot Brush Spazzola lisciante facile da utilizzare, lo sconto ammonta al 17%

Capelli mossi e voluminosi, invece, con la spazzola elettrica GHD Rise che è pensata per dare volume alle acconciature, creare ricci favolosi e avere la frangia sempre perfetta. Il tutto in maniera veloce e semplice. Scopri maggiori informazioni e lo sconto del 33% cliccando il link.

Offerta GHD Rise Spazzola elettrica per ricci e volume, lo sconto è del 33%

Black Friday: lo sconto sulle spazzole è favoloso

GHD pensa anche alle spazzole normali, quelle che servono quotidianamente per pettinare la propria chioma e creare acconciature. I prodotti di questo brand sono iconici e amatissimi perché promettono di ottenere risultati proprio come quelli del salone, ma a casa propria.

Tra le spazzole da avere c’è The All Rounder, piatta e adatta a chiome medie e lunghe, aiuta a districare le lunghezze e ad acconciare la chioma. Lo sconto ammonta al 15%, clicca sul link per scoprire di più.

Offerta GHD The All Rounder Spazzola piatta per capelli medio lunghi, lo sconto è del 15%

The Blow Dryer, invece, è una spazzola in ceramica, misura 3, con un diametro di 45 mm aiuta a creare una piega voluminosa. È adatta ai capelli più lunghi e mantiene il calore, asciugando i capelli in maniera più veloce. Lo sconto è del 5%, clicca sul link per saperne di più.

Offerta GHD The Blow Dryer Spazzola in ceramica con diametro di 45mm, lo sconto è del 5%

Capelli più sani con questi prodotti scontatissimi

Il Black Friday è il momento perfetto per acquistare tutto il necessario per la cura dei capelli e per creare pieghe perfette come quelle dal parrucchiere. Nella hair routine, quindi, non devono mancare alcuni prodotti, come lo spray protettore termico Bodyguard, che permette di usare tutti gli strumenti a caldo senza rovinare i capelli e massimizzando la piega. Scopri di più cliccando sul link, lo sconto è del 5%.

Offerta GHD Bodyguard Spray protettore termico, lo sconto è del 5%

Da utilizzare prima della piega anche GHD Rehab, un trattamento idratante che sigilla le cuticole e rinforza le fibre capillari, si attiva con il calore e si applica sui capelli umidi, prima della piega. Lo sconto è del 12%, maggiori informazioni cliccando sul link.

Offerta GHD Rehab Trattamento idratante da usare prima della piega, lo sconto è del 12%

Resta aggiornata su tutte le novità beauty e sugli sconti: iscriviti al nostro canale Telegram delicato.