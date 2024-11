L’olio per capelli più amato dalle celeb è ora in offerta su Amazon

L'olio N 7 di Olaplex, il più amato dalle celeb, è ora in offerta su Amazon: l'occasione perfetta per provarlo!

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Charlize Theron

Il segreto dei capelli favolosi di Charlize Theron ora ha un nome: olio Olaplex N 7. Un prodotto rivoluzionario che ha conquistato tantissime celebrity e che è a metà fra un olio nutriente e un termo protettore.

Sui capelli è in grado di realizzare una vera e propria magia, rendendoli setosi, luminosi e sani dalla radice alle punte, prevenendo caduta, rotture e doppie punte.

Non è un caso, d’altronde, se oltre a Charlize Theron, ad usarlo sono state tantissime altre celeb che hanno dei capelli a dir poco favolosi. Da Margot Robbie ad Emma Stone sino a Kirsten Dust.

Su Amazon si può trovare in offerta ad un prezzo scontato del 34%, l’occasione perfetta per provare il potere di questo olio.

Olaplex N 7 a cosa serve

Ciò che rende speciale l’Olaplex N 7 è che è diverso da qualsiasi olio oppure protettore termico. Consente infatti di ricostruire i legami rotti nella fibra capillare, idratando in profondità la chioma e proteggendola dal calore.

Il risultato sono capelli sani, rinati e lucenti, ma soprattutto perfetti per realizzare qualsiasi styling.

Come funziona l’olio Olaplex N 7

Ciò che rende speciale l’olio Olaplex N 7 è la sua capacità di agire in profondità nella struttura del capello. Questo grazie ad una formulazione che non ha eguali e che rappresenta una vera e propria formula magica per una capigliatura favolosa.

Il tè verde fermentato previene la formazione di doppie punte e le rotture, aumentando la resistenza della chioma. L’olio di semi di melograno regala lucentezza e setosità, creando uno strato protettivo sui capelli.

L’olio di semi di fiori di girasole protegge i capelli dai danni dello styling e dall’azione dei radicali liberi, lavorando come un protettore. Troviamo poi l’estratto di foglia di Neem che promuove la crescita dei capelli, riduce l’effetto crespo e la forfora.

L’olio di semi di Moringa invece agisce sul cuoio capelluto, idratandolo, mentre il noni in polvere rinforza i follicoli piliferi, prevenendo la caduta dei capelli.

Grazie a tutti questi ingredienti l’olio N 7 di Olaplex consente di aumentare la lucentezza dei capelli, ma anche di proteggerli dal calore e dai fattori ambientali. Esalta il colore e lo fa durare di più, inoltre riduce i temi dello styling.

Come si usa il numero 7 di Olaplex

Come si usa il numero 7 di Olaplex? Tutto dipende da ciò che desideri, visto che quest’olio è particolarmente versatile. Charlize Theron ha spiegato di averlo scelto come trattamento per nutrire i capelli ed esaltare il suo favoloso biondo.

Lupita Nyong’o invece lo utilizza per realizzare le acconciature, sfruttando il suo potere per creare chignon o code di cavallo splendide e luminose. Per usarlo ti bastano poche gocce, circa quattro.

Applicale sui capelli umidi, poco prima dell’asciugatura, se vuoi rendere più semplice l’uso del phon e proteggere la chioma dal calore. Puoi usarlo anche sui capelli asciutti, prima di realizzare lo styling, oppure al termine dello styling per illuminare, idratare e chiudere le cuticole, contrastando il crespo.

Il consiglio che danno in tanti è di abbinare questo olio ad altri trattamenti firmati Olaplex come lo shampoo N 4 oppure il conditioner N 5.

Vuoi restare aggiornata su tutte le offerte Beauty? Entra nel nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram