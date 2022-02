Alloro, come preparare l’infuso per capelli lisci e setosi

Che le piante possano essere un prezioso alleato per salute e bellezza è cosa nota, ma non sempre sappiamo come impiegarle al meglio sfruttando tutte le loro proprietà benefiche. Ad esempio quelle dell’alloro, ottima pianta aromatica in cucina, ma che oltre a offrire importanti benefici alla salute (da usare, ad esempio, in caso di coliche, per alleviarle) aiuta ad essere più belle.

L’infuso di alloro è molto utile, e se preparato e utilizzato in maniera corretta, restituisce capelli lisci e setosi.

Alloro, come si prepara e usa l’infuso

Preparare l’infuso di alloro è molto semplice e veloce. Basta infatti prendere qualche foglia e farla bollire in acqua. Ad esempio una decina di foglie, in quattro tazze d’acqua, circa. Dopo 20 minuti si deve spegnere il fuoco e lasciare in infusione fino a quando il preparato non si è raffreddato del tutto. A quel punto l’infuso è pronto per essere utilizzato sui capelli.

Per un effetto liscio e setoso si deve fare un impacco su tutta la lunghezza prima di lavarli. L’infuso va tenuto in posa per un po’ di tempo affinché faccia effetto. A quel punto si può procedere con il risciacquo e l’abituale lavaggio dei capelli.

Ma ricordiamoci che questo preparato può essere utile anche per porre rimedio ad alcune problematiche che insorgono sulla cute.

Se si soffre di forfora l’infuso può essere utilizzato per curarla. Affinché sia efficace bisogna servirsene come ultimo risciacquo prima di uscire dalla doccia, ma è utile anche per il benessere del cuoio cappelluto, andando a ridurre la caduta dei capelli.

Quindi se si utilizza l’infuso prima della doccia dona ai capelli un aspetto invidiabile restituendo una chioma liscia e setosa, post lavaggio invece è un ottimo alleato per combattere forfora e caduta dei capelli.

Alloro, perché fa bene

Ma quali sono le proprietà dell’alloro? Che questa pianta sia un prezioso alleato per la salute, infatti, è risaputo, ma cerchiamo di capire quali sono le sue caratteristiche.

Si tratta di una pianta aromatica e officinale, le cui foglie contengono – tra i tanti principi attivi – sali minerali, come ad esempio potassio e magnesio, vitamina C e acido folico. Dei veri e propri concentrati di benessere. Tanto che, oltre al suo uso in cucina (è stato inserito nella lista dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani, come prodotto tipico siciliano), viene impiegato in vari ambiti. Oltre a quello prettamente legato alla sfera officinale, in particolare per digestione, colite e contro tosse e bronchiti, può essere impiegato come profumato rimedio casalingo contro le tarme.

Per quanto riguarda la bellezza sono molti i sui vantaggi. A partire dall’infuso da utilizzare per capelli lisci e setosi, ma vi sono anche molti altri modi di sfruttarne tutte le potenzialità. Inoltre dalla pianta si ricava anche un olio speciale che viene utilizzato nella preparazione di uno dei prodotti di bellezza più famosi. Si tratta di un olio aromatico che si estrae dalle bacche che, oltre a proprietà medicinali, è uno degli ingredienti del famoso sapone di Aleppo. Si tratta di un prodotto nato nella città di Aleppo in Siria che, secondo l’antica tradizione, si prepara utilizzando olio di oliva e olio di alloro.