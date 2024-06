Come fare i capelli lisci senza piastra

Fonte: iStock

Ottima quando si ha poco tempo a disposizione o per ottenere una chioma sleek, la piastra ha però lo svantaggio di sfibrare i capelli, soprattutto se si usa molto spesso. Data la sua alta temperatura, andrebbe relegata solo a occasioni speciali o a quando non c’è davvero nessun altro rimedio contro il crespo. Per la quotidianità, invece, per avere capelli lisci luminosi il consiglio è quello di ricorrere a un diverso approccio, che parte fin dal lavaggio, passa per l’asciugatura e si conclude con metodi “no heat”, ovvero che non impiegano calore per realizzare lo styling. Vediamo insieme come fare.

Liscio senza piastra: l’importanza del lavaggio

Per contrastare il crespo o per rendere le onde più facili da modificare verso il liscio, è fondamentale creare una routine di lavaggio idratante e protettiva. Dunque, trattenga l’acqua ma mantenga le cuticole chiuse, in modo che i capelli si conservino morbidi e non troppo inclini a incresparsi. Shampoo, maschera e balsamo sono quindi fondamentali per cominciare a dare alla chioma la forma che desideriamo, da rifinire poi con i prodotti leave in.

L’asciugatura con spazzola e phon

Dopo aver applicato siero lisciante e termoprotettore sui capelli umidi, passiamo all’asciugatura: spazzola tonda e phon con diffusore, da impostare su forza e temperatura media, creeranno una piega liscia e più o meno voluminosa. Lavorate le singole ciocche più volte, insistendo soprattutto alle radici. Più i capelli sono lunghi e più la spazzola dovrà essere grande ed è meglio che sia in legno per non traumatizzare i capelli.

Per facilitare la piega, dividete la chioma in quattro sezioni, una centrale, due laterali e una sulla nuca, e arrotolate una alla volta le ciocche sulla spazzola e fate un movimento rotatorio con forza, arrotolando e sciogliendo i capelli sotto il getto di aria del phon.

Rifinire la piega senza calore

Una volta asciugati i capelli potete usare i bigodini: devono essere piuttosto grandi per evitare che i capelli diventino mossi o ricci. Con i capelli ancora caldi prendete delle ciocche sottili ma ampie e partendo dalla nuca arrotolatele nei bigodini e fissatele con dei beccucci, lavorando tutta la tesa. Lasciate che i capelli si raffreddino e dopo un’ora togliete i bigodini.

Un’altra soluzione per ottenere capelli liscissimi senza piastra è il metodo della ruota svedese: consiste nel raccogliere i capelli bagnati oppure umidi avvolgendoli intorno alla nuca. Dividete la chioma in due grandi ciocche uniformi: quella a sinistra e avvolgetela intorno alla testa, fissando con forcine o beccucci, poi ripetete l’operazione con la ciocca di destra e lasciate asciugare. L’ideale è lasciare in posa tutta la notte, avendo cura di salvaguardare i capelli avvolgendoli in un turbante di seta. Al mattino sciogliete e spazzolate i capelli. Qualunque sia il metodo scelto, non può mancare alla fine qualche goccia di olio specifico per dare lucentezza e rifinire il liscio effetto seta.