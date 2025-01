Piega perfetta come in salone. Il phon professionale Ghd con lo sconto è un affare imperdibile

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos capelli perfetti con il phon ghd

Sogni una piega perfetta come se fossi appena uscita da salone del parrucchiere? Il segreto (influencer approved) è il phon Ghd, un prodotto professionale e super efficace che ora puoi trovare in sconto su Amazon.

Si tratta infatti di un asciugacapelli dotato di una tecnologia a ioni avanzata che permette di ridurre l’effetto crespo e di donare un look favoloso come da salone. Il tutto in pochissimo tempo, con un’asciugatura favolosa e adatta per tutti i tipi di capelli.

Chi l’ha provato d’altronde non ha dubbi: il phon Ghd è il migliore per realizzare uno styling a regola d’arte. Riduce i tempi d’asciugatura, permette di fissare la piega con il getto di aria fredda e dona capelli lisci e setosi, lucenti come non mai.

Il prezzo? Su Amazon si può trovare a meno di 100 euro, scontato del 34%. Un’offerta straordinaria per un prodotto che vanta recensioni positive ed entusiastiche da parte di chi l’ha usato.

Cosa ha di speciale il phon Ghd

Ma cosa ha di speciale il phon Ghd? Come abbiamo anticipato già si tratta di un prodotto professionale che permette di realizzare una piega come dal parrucchiere.

Ha prima di tutto un design ergonomico e un cavo lungo 3 metri che garantisce grande flessibilità. Il motore potente e il filtro dell’aria rimovibile consentono di ottenere un flusso d’aria ad altissima pressione con un’asciugatura rapida dalle radici sino alle punte.

La tecnologia a ioni inoltre permette di ridurre l’effetto crespo, rendendo la chioma brillante e setosa al tatto.

Come usare il phon Ghd

Per usare al meglio il phon Ghd è fondamentale seguire alcuni step. Per prima cosa dopo aver terminato la doccia tampona i capelli usando un asciugamano in microfibra oppure una vecchia t-shirt in cotone.

Lascia la chioma avvolta per qualche minuto in questo modo, questo ti permetterà di eliminare l’umidità in eccesso. Prima di accendere il phon utilizza un termoprotettore che consentirà di creare una barriera contro i danni causati dal calore eccessivo.

A questo punto puoi dividere i capelli in ciocche, un gesto semplice, ma che ti permetter di rendere più veloce ed efficace il processo di asciugatura.

Ricordati che il phon dovrà sempre restare ad almeno dieci centimetri di distanza dalla cute, in questo modo eviterai di irritare il cuoio capelluto, ma anche di seccare eccessivamente la capigliatura.

Anche la direzione del getto d’aria calda è importante: usa sempre il phon dalle radici verso le punte dei capelli, evitando di cambiare la direzione nel corso dell’asciugatura. Rischieresti infatti di provocare il fastidioso effetto crespo, sollevando le cuticole.

Infine ricordati di completare l’asciugatura con il phon Ghd con il getto d’aria fredda. Questo strumento ha una funzione super professionale: attivala e passa l’asciugacapelli su tutta la chioma per alcuni secondi.

Questo semplice gesto ti consentirà di fissare lo styling, aiuterai infatti tutti i fusti a richiudersi, rendendo la chioma luminosa e morbidissima.

