Addio umidità e capelli freschi: la lacca più venduta è quasi regalata

Fonte: Amazon Styling perfetto con ghd: la lacca in offerta su Amazon

Avresti mai pensato che il segreto per avere capelli al top fosse concentrato in una bomboletta di lacca spray?

Ebbene sì, puoi dire addio al crespo grazie ad una lacca, ma non una qualsiasi. La lacca ghd Perfect Ending protegge contro l’umidità e offre una tenuta forte ma flessibile, per ottenere look professionali ogni giorno anche a casa tua. Infatti, dal 2004, il marchio ghd, noto per le sue piastre e prodotti per capelli, ha guadagnato popolarità in Italia, ricevendo subito l’apprezzamento di parrucchieri e professionisti del settore. Ghd, che significa “Good Hair Day”, ha ampliato la sua gamma includendo spazzole e pettini, ma anche prodotti per lo styling, diventando uno dei marchi leader nella produzione di accessori e prodotti per capelli e non solo. Uno dei cavalli di battaglia di ghd è proprio la lacca Perfect Ending in grado di creare una barriera protettiva attorno ai capelli, che li mantiene nella forma desiderata anche in condizioni di umidità, vento o altre influenze esterne.

Come si usa la lacca ghd Perfect Ending?

Ti basterà vaporizzare il prodotto sui capelli asciutti a circa 30 cm di distanza dal capello oppure vaporizzarla direttamente sulla spazzola per capelli per tenere in posizione i fastidiosi baby hair anche in caso di umidità. La lacca si asciuga velocemente e offre un potere di tenuta forte, riduce i capelli elettrizzati ed è facile da spazzolare via in modo tale da poter ripristinare anche il look iniziale con pochi colpi di brush.

Oggi su Amazon la trovi nella confezione da ben 400ml ad un prezzo davvero eccezionale, con una percentuale di sconto del 62% rispetto all’originale!

Styling perfetto con ghd: ecco i 3 prodotti must have

La forza di ghd è la capacità di creare un mix di prodotti di altissima qualità che, se usati insieme, permetteranno alla tua chioma di risplendere in ogni occasione. Con questi 3 prodotti, di cui la lacca in super sconto, potrai ottenere qualsiasi styling su qualunque tipo di capello.

Il primo prodotto è in realtà due prodotti in uno e, non a caso, è proprio la piastra per cui ghd è diventata famosa in tutto il mondo. La Ghd Duet Style è la prima e rivoluzionaria piastra 2 in 1 che asciuga e liscia in un solo gesto. Prima di tutto, un flusso d’aria ultra concentrato passa attraverso una camera di controllo dell’aria progettata per funzionare in combinazione con 4 piastre a bassa temperatura; in seguito, Duet Style si trasforma in una piastra ghd che raggiunge la temperatura ottimale di styling di 185°C. Grazie alla tecnologia Air-fusion, è ideale per asciugare i capelli in modo efficiente e la modalità Shine Shot (su capelli asciutti) per realizzare la piega senza effetto crespo e senza l’aria dell’asciugacapelli.

Il risultato? Capelli morbidi e lucenti: la combinazione delle migliori tecnologie di asciugatura e calore permettono di ottenere un look splendido in poco tempo e con un solo tool.

Offerta Ghd Ghd Duet Style, la piastra 2 in 1

Come per ogni utilizzo di grandi fonti di calore sui capelli, per il benessere dei capelli è essenziale per proteggerli dai danni causati dal calore di strumenti come phon, piastre e arricciacapelli. Questi strumenti raggiungono temperature elevate che possono indebolire e disidratare i capelli, rendendoli più fragili, secchi e soggetti a rotture. Bodyguard è il termoprotettore di ghd che combina polimeri protettivi e agenti condizionanti che aiutano a prevenire il sollevamento delle cuticole migliorando la superficie dei capelli e garantendo un look protetto e lucente. L’applicazione è semplice: basterà applicare il prodotto in modo uniforme sui capelli tamponati o umidi e asciugare. In alternativa, si può applicare uno strato leggero sui capelli asciutti prima dello styling a caldo. Non temere di abbondare! Bodyguard è stato sviluppato dai migliori fisici e professionisti dello styling per ottenere una formula leggera e invisibile adatta a tutti i tipi di capelli, consentendo di massimizzare la piega riccia, mossa o liscia. Oggi è anche in offerta!

Offerta Ghd Termoprotettore Bodyguard

La terza combattente per la tua piega perfetta è proprio lei, la lacca Perfect Ending in super sconto su Amazon che permette di completare la routine di styling. Approfitta dello sconto senza precedenti!

Alt, c’è ancora un accessorio bonus che puoi aggiungere per completare la routine di bellezza dei tuoi capelli. Si tratta forse del più sottovalutato tra tutti gli accessori per lo styling ma è quella che può fare davvero la differenza sulla resa finale: la spazzola!

Si tratta della spazzola ghd The Blow Dryer in ceramica, perfetta per creare volume sui capelli di qualsiasi lunghezza.

La più versatile è la spazzola con un diametro di 35mm, ottima per creare una piega voluminosa o morbida su capelli di lunghezza media o corta. Puoi anche scegliere tra diverse misure sulla base della lunghezza dei tuoi capelli: 25mm su capelli corti, 35mm su lunghezza corta o media, 45mm su capelli medio-lunghi e 55mm per capelli lunghi ed extra lunghi.

La sua peculiarità è quella di mantenere il calore all’interno del cilindro per consentire un’asciugatura più rapida; è importante lavare le setole con acqua e sapone neutro (non usare mai ammoniaca o altri detergenti potenti!) per rimuovere i prodotti di styling utilizzati sui capelli perché si vanno a depositare sulla spazzola e possono contribuire a sporcare i capelli più velocemente.

Offerta Ghd The Blow Dryer - Spazzola in ceramica in varie misure

Uno styling capelli perfetto richiede pratica, ma con i giusti prodotti, strumenti e tecniche, puoi ottenere un look professionale anche casa. Non dimenticare anche le buone abitudini post-styling come l’utilizzo di una federa in seta o un foulard per ridurre l’attrito durante la notte e mantenere lo styling più a lungo.

Ma ora tocca a te: sperimenta per trovare la combinazione migliore per il tuo tipo di capelli, e ricorda che la cura quotidiana è la chiave per capelli sani e facili da modellare.

