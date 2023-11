Black friday amazon: ancora sconti folli su casa, bellezza e moda

Le offerte non finiscono mai con il Black Friday di Amazon! Ecco tutto ciò che non puoi assolutamente perderti

Black friday: le migliori offerte di Amazon

Il termine “Black Friday” ha origini negli Stati Uniti ed è tradizionalmente associato al giorno successivo al Giorno del Ringraziamento, che si celebra il quarto giovedì di novembre. Questo giorno segna l’inizio della stagione degli acquisti natalizi negli Stati Uniti ma oggi è vissuto in tutto il mondo come un giorno – o un breve periodo di tempo – di grandi sconti e corse agli acquisti per l’imminente periodo natalizio.

Anche quest’anno Amazon ha pensato a degli sconti pazzeschi su tutti i migliori prodotti di moda, beauty, casa, tecnologia e molto altro.

Black Friday Amazon: quanto dura

Il Black Friday su Amazon dura ben 10 giorni – da venerdì 17 a lunedì 27 novembre 2023. Ma il tradizionale ‘Black Friday’ è proprio oggi, il venerdì nero più atteso dell’anno, motivo per cui da oggi si aggiungono tanti altri prodotti in sconto. Non ti resta che navigare su Amazon e affrettarti ad approfittare delle promozioni più interessanti per non rischiare di lasciartele sfuggire.

Black Friday Amazon: come funziona

Il Black Friday su Amazon funziona come un evento di vendita speciale in cui il grande bazar online offre sconti significativi su una vasta gamma di prodotti. Amazon è uno dei principali partecipanti al Black Friday motivo per cui solo in questo momento dell’anno è possibile scovare delle offerte che non si ripeteranno mai più durante l’anno. Usufruire delle offerte del Black Friday di Amazon è semplice e a differenza di altri eventi Amazon, non è obbligatorio essere iscritti a Prime, perché le promozioni sono aperte a tutti.

Perché iscriversi lo stesso a Prime? L’abbonamento Prime si rivela molto utile per vari motivi, a partire dalla spedizione gratuita con consegna dove vuoi in appena un giorno lavorativo. Se non lo hai ancora mai attivato, puoi sfruttare il mese di prova gratuito per scoprire tutti i servizi Prime e innamorartene. Dopo il primo mese il rinnovo è a soli 4,99€ al mese oppure si può risparmiare scegliendo l’iscrizione annuale: 364 giorni di Amazon Prime costeranno appena 49,90€ (in altre parole, due mesi saranno in omaggio).

Come addentrarsi nelle offerte più succulente del Black Friday di Amazon? Sulla pagina principale trovi subito tanti prodotti in promozione tra quelli più richiesti, più venduti e con le migliori recensioni. A tal proposito, nella categoria Offerte Top troverai i prodotti con una valutazione di 3 stelle o più, con sconti a partire da un minimo di 5% sul prezzo più basso degli ultimi 30 giorni o di almeno 40 euro su quelli dal prezzo superiore ad 800€.

Per il dito più veloce, ecco le Offerte Lampo: come dice la parola stessa, sono offerte a tempo che durano solo 12 ore ma fino ad esaurimento scorte. Qui non c’è tempo per pensare: cogli al volo l’offerta prima che qualcuno sia più veloce di te!

Sei un amante dei mercatini, del vintage e del second hand? All’insegna della sostenibilità e con l’obiettivo di ridurre gli sprechi, oggi è disponibile anche Amazon Seconda Mano: qui troverai in vendita i prodotti resi dagli utenti ma perfettamente integri e funzionanti, ad un prezzo scontato rispetto al nuovo. In occasione del Black Friday, le promozioni sui prodotti Seconda Mano sono ancora più vantaggiose: dal 23 al 27 novembre potrai gli sconti sugli articoli di seconda mano fino al 30%. Conoscevi già Amazon Seconda Mano?

Offerte Black Friday Amazon: tech e casa

Un regalo di Natale davvero pop? Ecco questo altoparlante intelligente Bluetooth con Alexa, dalle dimensioni compatte, offre un suono ricco ed è ideale per stanze da letto e spazi ridotti. Abbastanza piccolo da stare bene ovunque, ma così potente da non passare inosservato.

Puoi chiedere ad Alexa di mettere la tua canzone preferita, impostare un timer, la sveglia per il giorno dopo o farti dire se domani piove o c’è il sole: comodo e divertente, un regalo che piacerà a tutti. Oggi lo paghi con il 50% di sconto!

Offerta Echo Echo Pop | Altoparlante Bluetooth intelligente con Alexa, compatto e dal suono potente | Antracite

Dormire bene è un lusso e quando le lenzuola sono morbide e avvolgenti, il letto diventa un paradiso candido come le lenzuola in 100% microfibra di Sweetnight. La confezione è composta da 3 pezzi: un formato matrimoniale con 1 federa, 1 lenzuola e 1 copriletto, di dimensioni approssimative: 180x260cm (lenzuola) 90x190x30cm (copriletto) e 50x75cm (federa).

Facile da lavare in lavatrice meno al 40°C, è disponibile anche in altri 3 colori. Ora le paghi scontate del 32%!

Offerta Sweetnight Completo Lenzuola Letto Singolo, Set Lenzuola Singola in 100% Microfibra

Le super recensioni di questo prodotto, parlano da sé. L’organizer espandibile di Amazon Basics è il tuo alleato per tenere in ordine abiti, scarpe, accessori e molto altro. Questo grazioso e affidabile organizer per armadio ha una struttura in resistente filo d’acciaio con finitura nera, cromata o color bronzo e robusti raccordi scorrevoli in plastica. Puoi usare l’organizer in una cabina armadio, in una stanza priva di armadio o dovunque ci sia bisogno di spazio extra per riporre i tuoi capi. Oggi lo paghi al 20% in meno!

Offerta Amazon Amazon Basics Sistema organizer espandibile per armadio

Offerte Black Friday Amazon: bellezza

L’asciugatura dei capelli diventa più rapida se scegli il phon giusto per te. Con l’asciugacapelli Dreame Hair Glory, grazie al suo potente flusso d’aria che separa i capelli bagnati per raggiungere le radici e rimuove rapidamente l’umidità dal cuoio capelluto, asciuga i capelli lunghi fino alle spalle in soli 2 minuti. Regalalo all’amica o alla parente con i capelli lunghissimi e farai un figurone! Oggi lo paghi con il 30% di sconto.

Offerta Dreame Dreame Hair Glory asciugacapelli

Questo prodotto è stato virale per molto tempo ed ora è scontatissimo: se non lo conosci, sappi che è un vero must have per gli amanti della skincare coreana e non solo. Si tratta di un’essenza viso con il 96,3% di bava di Lumaca (Snail Mucin) che garantisce quell’effetto glass skin che fa letteralmente brillare la pelle. Perfetta anche per lenire la pelle disidratata. Un regalo sicuramente amatissimo per la tua amica fissata con la skincare (se non ce l’hai, l’amica fissata sei sicuramente tu!).

Offerta COSRX Advanced Snail 96 Mucin Power Essence 100ml

Se il dentista non fa per te o lo sbancamento dall’igienista ti risulta troppo costoso, ecco un’efficace alternativa: Venus Visage è una penna gel per lo sbiancamento denti professionale contenente una concentrazione dello 0,1% di perossido di idrogeno, noto per rimuovere efficacemente e rapidamente gli strati di macchie causate da caffè, tè, vino, fumo, bibite e molto altro. Se utilizzato con costanza, il gel sbiancante denti professionale Venus Visage può illuminare il tuo sorriso di 4-8 tonalità. Le 2 penne sono scontate del 39%!

Offerta Venus Visage Penna Sbiancante Denti Professionale (2 Penne)

Offerte Black Friday Amazon: moda

L’unico jeans che non ha bisogno di presentazioni: Levi’s! Tantissimi jeans del brand più amato al mondo con sconti pazzi. Hai già visto questi Levi’s Ribcage alla caviglia scontati del 56%?

Offerta Levi's Levi's Ribcage Straight Ankle Jeans Donna

Altrettante offerte sono a marchio Adidas, sia per lui che per lei. Se cerchi un regalo al maschile, approfitta dello sconto del 72% sui pantaloni Adidas (ad un prezzo così non si trovano più!).

Offerta Adidas adidas performance - trousers Uomo

Tutta l’eleganza Swarovski straordinariamente scontata del 35%: un regalo (o auto-regalo) così elegante ad un prezzo così piccolo, solo grazie alle offerte Black Friday di Amazon!

Offerta Swarovski Swarovski Collezione Lifelong Bow

