È iniziata la settimana del Black Friday Amazon: ecco le offerte imperdibili

Sei alla ricerca di sconti pazzeschi per il tuo shopping online? Ecco le migliori offerte del Black Friday di Amazon, assolutamente da non perdere

Mentre le feste di Natale si avvicinano a rapidità impressionante, c’è un appuntamento che tutti stavamo aspettando con ansia: è la settimana del Black Friday di Amazon, ben 10 giorni di sconti pazzeschi su tutti i migliori prodotti di moda, beauty, casa, tecnologia e molto altro. È l’occasione perfetta per iniziare a fare i regali ad amici e parenti, ma anche per concedersi una coccola extra. Scopriamo come funziona l’offerta e quali sono le promozioni imperdibili.

Black Friday Amazon: quanto dura

Il Black Friday è finalmente iniziato, e online è più succulento che mai: su Amazon, infatti, dura ben 10 giorni – da venerdì 17 a lunedì 27 novembre 2023. C’è davvero tantissimo tempo per fare incetta di tutti i tuoi prodotti preferiti, ma anche di scandagliare le offerte migliori e trovare qualcosa di nuovo da provare, approfittando dei prezzi stracciati. Non ti resta che iniziare a tenere d’occhio le promozioni più interessanti e affrettarti a concludere il tuo acquisto, per non rischiare di lasciartele sfuggire.

Black Friday Amazon: come funziona

Come si può usufruire delle offerte del Black Friday di Amazon? È davvero semplicissimo: innanzitutto non occorre essere iscritti a Prime, perché le promozioni sono aperte a tutti gli utenti. Tuttavia, l’abbonamento si rivela comunque molto utile per tutti i vantaggi che offre, a partire dalla spedizione gratuita in appena un giorno lavorativo. Puoi sottoscriverlo mensilmente (al prezzo di soli 4,99€ al mese) oppure scegliere l’iscrizione annuale (costa appena 49,90€ e ti permette dunque di risparmiare due mesi). E se non lo hai ancora fatto, puoi sfruttare il mese di prova gratuito per scoprire tutti i servizi Prime e innamorartene.

Ma torniamo al Black Friday: sulla pagina principale, potrai trovare migliaia di promozioni su tutti i migliori prodotti in vendita negli store online, e non c’è che l’imbarazzo della scelta. Tieni sotto controllo le Offerte Top, che riguarda tutti quei prodotti con una valutazione di 3 stelle o superiore: potrai usufruire di uno sconto a partire dal 5% sul prezzo più basso degli ultimi 30 giorni o di almeno 40 euro su quelli dal prezzo superiore ad 800€. Mentre le Offerte Lampo, anch’esse disponibili sui prodotti più recensiti dagli utenti, offrono le stesse condizioni ma durano solamente 12 ore, e sono in quantità limitata.

Puoi anche dare un’occhiata alle offerte disponibili nel settore Amazon Seconda Mano: qui vengono rimessi in vendita tutti quei prodotti resi dagli utenti, dopo attenta verifica del loro funzionamento, ad un prezzo scontato rispetto al nuovo. Scegliendo l’usato potrai così fare del bene all’ambiente e anche al tuo portafogli. In occasione del Black Friday, le promozioni sui prodotti Seconda Mano sono davvero incredibili: dal 17 al 22 novembre, troverai centinaia di offerte al 20% di sconto, mentre dal 23 al 27 novembre addirittura potrai sfruttare alcune promozioni al 30% di sconto.

Le migliori offerte di moda

Quest’anno è sneakers mania, e il Black Friday di Amazon è l’occasione giusta per regalarti un nuovo paio di scarpe. Le Reebok Club C85 sono perfette per affrontare la stagione fredda: con la tomaia in pelle e il rivestimento interno sintetico, ti proteggerà anche nelle giornate invernali. Sono disponibili in diversi colori, scegli subito il tuo preferito. Ora puoi averle a soli 31,56€, con lo sconto del 51%.

Offerta Reebok Club C85 Le sneakers da avere assolutamente nel guardaroba

Elegante e originale, l’orologio Contour della Puma può diventare anche un’ottima idea regalo per le tue amiche. È disponibile in bianco, con il cinturino in poliuretano e la cassa color oro rosa, per dare un tocco di raffinatezza ad ogni tuo outfit. E puoi averlo ad un prezzo stracciato: oggi è scontato dell’11%, e costa solo 49,70€.

Offerta Orologio Contour Puma Un accessorio elegante e raffinato per ogni outfit

Regalati una deliziosa borsa a tracolla di Mandarina Duck, per impreziosire ogni tuo look e avere sempre con te tutto ciò di cui hai bisogno. È disponibile in diversi colori, tra cui nero, blu, marrone, rosso e verde. Puoi averla con lo sconto del 47%, a soli 37,31€.

Offerta Borsa a tracolla Mandarina Duck Perfetta per ogni uscita con le tue amiche, e ora anche super scontata

Beauty, i prodotti a prezzi stracciati

Hai sempre sognato ciglia voluminose e perfette? Il mascara Lash Sensational Sky High di Maybelline New York è proprio quello che fa per te: grazie al suo speciale scovolino flessibile, cattura anche le ciglia più corte e offre uno sguardo sensuale, che farà innamorare tutti. Regalati extra volume, con un prodotto facile da applicare e arricchito con fibre ed estratti di bamboo. Ora la confezione da due mascara, per risparmiare sul make up, ti costa soltanto 16,99€ (con uno sconto del 23%).

Offerta Mascara Lash Sensational Sky High di Maybelline New York Ciglia più lunghe, voluminose e incurvate con un solo gesto

Contro brufoli e punti neri, il siero anti-imperfezioni di Garnier PureActive è davvero sensazionale. La sua formula contiene carbone attivo per purificare e opacizzare la pelle, AHA+BHA per restringere i pori e contrastare l’iperproduzione di sebo e niacinamide per lenire gli arrossamenti e ripristinare la barriera cutanea. Puoi averlo con uno sconto del 15%, a soli 9,50€.

Siero anti-imperfezioni Garnier PureActive Il tuo alleato contro brufoli e punti neri

CeraVe propone un kit perfetto per chi soffre di pelle secca: contiene una crema idratante viso e corpo arricchita con acido ialuronico e 3 ceramidi, oltre ad un detergente idratante viso da viaggio a base di niacinamide, per alleviare rossori e fastidi dovuti alla secchezza. Acquista il kit a soli 17,55€, con uno sconto del 5%.

Crema e detergente idratante CeraVe Il kit idratante perfetto per chi soffre di pelle secca

Le promozioni imperdibili per la casa

La scopa elettrica senza fili Hisense è il perfetto alleato per le pulizie domestiche: silenziosa e ad elevata potenza di aspirazione, permette di raccogliere polvere, peli e briciole già dalla prima passata. Ha un’ottima autonomia ed è dotata di luci frontali LED per individuare più facilmente lo sporco. Ci sono inoltre molti accessori per rendere le pulizie molto più semplici. Acquistala con uno sconto del 31%, a soli 104,99€!

Offerta Scopa elettrica senza filo Hisense Pavimenti puliti in pochissimi istanti e senza fatica

Ormai è diventata immancabile in ogni cucina: la friggitrice ad aria De’Longhi IdealFry permette di cucinare tantissimi cibi in maniera molto più salutare, senza usare l’olio o altri grassi. Un vero must have per preparare fritture leggere e sane, senza dover rinunciare al gusto. Ora è scontata del 5%, e puoi averla a soli 89,90€.

Offerta Friggitrice ad aria De'Longhi IdealFry Per piatti sani e gustosi, ottimi per tutta la famiglia

Stirare è un compito davvero noioso, ma a volte non se ne può fare a meno: il ferro da stiro Philips con caldaia è leggero e compatto, rimuove le pieghe più ostinate ed è dotato della tecnologia OptimalTEMP, che impedisce alla piastra di bruciare i tessuti anche se dimenticato acceso sui vestiti. Ora può essere tuo a 119,99€, con lo sconto del 17%.

Offerta Ferro da stiro Philips Lo strumento ideale per vestiti sempre perfettamente stirati

