Blake Lively ama questa crema idratante. Col Black Friday è quasi regalata

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Fonte: Getty Images Blake Lively, la sua crema idratante miracolosa

Se anche tu soffri di pelle secca e spenta, puoi ritrovare il tuo naturale colorito con una crema idratante che sembra quasi miracolosa: è la più amata anche dalle star come Blake Lively e Olivia Wilde, che ormai non ne possono più fare a meno. È infatti super efficace contro la secchezza, lenisce i rossori e fornisce il giusto nutrimento alla tua pelle. Grazie al Black Friday di Amazon, puoi trovarla in offerta e fare scorta per affrontare l’inverno con tutta serenità.

Gli sconti del Black Friday di Amazon

Dal 17 al 27 novembre 2023, migliaia di prodotti sono in offerta su Amazon: è il Black Friday, un appuntamento tanto atteso da chi ama fare shopping online. Sebbene gli sconti non siano riservati agli utenti Prime, puoi comunque approfittarne per scoprire tutti i vantaggi di questo servizio, a partire dalla spedizione gratuita in appena un giorno lavorativo – avrai i tuoi acquisti a casa in men che non si dica! Scegli tra l’abbonamento mensile e quello annuale, oppure sfrutta il mese di prova gratuito (se non lo hai ancora fatto).

Iscriviti subito ad Amazon Prime (e sfrutta il mese gratuito)!

Per non lasciarti sfuggire neanche un’occasione, tieni d’occhio le Offerte Lampo e le Offerte Top: ci sono tantissimi prodotti con sconti incredibili, dagli accessori di moda agli elettrodomestici per la casa, passando per le sezioni beauty e benessere. Puoi anche sbirciare tra le inserzioni di Amazon Seconda Mano, un vero e proprio mercatino dell’usato che raccoglie i resi degli utenti e, previa verifica delle loro condizioni, li rimette in vendita a prezzi incredibili.

Non perderti le offerte del Black Friday Amazon!

La crema idratante CeraVe in offerta

Moltissime persone soffrono di secchezza della pelle, che comporta perdita di luminosità, rossori, prurito e desquamazione cutanea. La soluzione è la crema idratante viso di CeraVe, la più amata dalle star: la sua formula ipoallergenica è arricchita con 3 ceramidi essenziali, acido ialuronico e niacinamide. Tutti gli ingredienti contribuiscono a nutrire a fondo la pelle, rendendola immediatamente più morbida e liscia al tatto, senza ungere o lasciare una sensazione appiccicosa. Inoltre, la crema aiuta a ripristinare la barriera protettiva cutanea e, grazie al filtro solare SPF30, ripara dai danni dei raggi UV. Ora puoi acquistare il formato risparmio: due flaconi a soli 23,70€, con lo sconto del 5%.

Offerta Crema idratante CeraVe Idratazione intensa fino a 24 ore, per una pelle liscia e luminosa

CeraVe, tutte le promozioni

Se hai la pelle mista e non sai mai come trattarla, CeraVe ha la risposta al tuo problema: il kit contiene una crema idratante per contrastare la secchezza nelle aree più sensibili del viso e una schiuma detergente per rimuovere il sebo in eccesso. Entrambi sono formulati con 3 ceramidi, acido ialuronico e niacinamide, per ripristinare la naturale barriera cutanea e nutrire a fondo la pelle. Usando la crema e il detergente ogni giorno, mattina e sera, noterai un’incredibile differenza: la tua pelle sarà molto più liscia e luminosa, finalmente priva di imperfezioni. Acquista subito il kit a 21,45€, approfittando dello sconto del 7%.

Offerta Kit crema idratante e schiuma detergente CeraVe L'ideale per le pelli miste, due prodotti fenomenali da avere nel beauty case

Contro la secchezza estrema, CeraVe propone due prodotti davvero molto efficaci. Il primo è il detergente levigante, che esfolia delicatamente il viso e il corpo: utilizzalo sulla pelle umida per donarle nuova morbidezza in un solo istante. Il secondo è invece la crema levigante, formulata con acido salicilico e urea. È l’ideale per rigenerare la cute dalla texture irregolare, rendendola immediatamente più liscia ed esfoliata. Puoi acquistarli insieme a soli 21,80€, con lo sconto del 18%.

Offerta Kit detergente e crema levigante CeraVe Tutto ciò di cui hai bisogno per combattere la pelle secca e ruvida

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram