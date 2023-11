Cappuccino, a casa come al bar: col Black Friday il montalatte è un affare

Vuoi una schiuma perfetta per il cappuccino? Approfitta delle offerte incredibili del Black Friday di Amazon per acquistare il tuo nuovo montalatte

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Fonte: iStock I migliori montalatte in offerta

Hai mai pensato a quanto potresti risparmiare nel preparare in casa il tuo cappuccino? Puoi goderti una colazione super come al bar, mentre sei ancora in pigiama. Ma per un vero cappuccino, con una schiuma soffice e prelibata, non si può proprio fare a meno di avere un buon montalatte: se non ce l’hai ancora, approfitta delle offerte incredibili del Black Friday di Amazon per acquistarne uno a prezzi stracciati.

Black Friday di Amazon: cosa sapere

Amazon quest’anno ti regala ben 10 giorni di promozioni sensazionali su migliaia di prodotti: il Black Friday dura dal 17 al 27 novembre 2023, ma non attardarti nei tuoi acquisti, per non rischiare di rimanere a bocca asciutta. Le offerte sono disponibili per tutti gli utenti Amazon e non sono riservate agli iscritti al servizio Prime, tuttavia perché non sfruttare la comodità della consegna gratuita in appena un giorno lavorativo? Scegli il tuo abbonamento preferito, tra quello mensile o quello annuale, e inizia subito ad usufruire di tutti i vantaggi Prime. E se non l’hai ancora fatto, puoi iscriverti al mese gratuito di prova.

Iscriviti qui ad Amazon Prime (e sfrutta il mese gratuito)!

Tra le migliaia di offerte del Black Friday di Amazon, troverai sicuramente quelle che fanno per te. Non devi far altro che tenere sotto controllo la pagina principale delle promozioni, così come quella delle Offerte Lampo e quella delle Offerte Top, per non lasciarti sfuggire proprio niente. E se vuoi fare del bene all’ambiente, spulcia tra le tantissime inserzioni di Amazon Seconda Mano, il mercatino dell’usato dove trovi prodotti resi dagli utenti – e attentamente controllati prima di essere rimessi in vendita – con sconti incredibili.

Tieni d’occhio tutte le offerte del Black Friday Amazon!

Severin, il montalatte multiuso

Se vuoi un cappuccino fatto in casa che somigli davvero a quello preparato al bar, allora devi proprio avere il montalatte elettrico di Severin: ha ben 13 programmi automatici, che include opzioni speciali come quelle per fare frullati, cioccolate calde e tanto altro. Il comodo display LED ti permette di tenere sotto controllo tutte le impostazioni, e la manopola Easy-Select rende facilissimo e intuitivo il suo utilizzo. Non devi far altro che mettere il latte e selezionare il programma che desideri.

Oltre ad un design elegante, il montalatte è davvero capiente, grazie al serbatoio che può contenere sino a 700 ml. Inoltre sfrutta la tecnologia a induzione per un calore più preciso: può raggiungere al massimo 65°C, così da non bruciare il latte (e si spegne da solo quando giunto a temperatura. Ora puoi averlo a soli 99,00€, con uno sconto del 20%.

Offerta Montalatte elettrico Severin Uno strumento multiuso, essenziale in ogni cucina

Bialetti, il montalatte di design

Bialetti è sempre una garanzia, e il suo montalatte non fa eccezione: si tratta di un prodotto di design, che sta bene davvero ovunque e svolge al meglio la sua funzione. È un must have per tutti gli amanti del cappuccino, anche fatto in casa. Una volta provato, non ti accontenterai più di quello del bar. Elegante e dalle linee semplici, è disponibile in diversi colori (tra cui bianco, nero e rosso). E funziona in maniera davvero semplicissima, grazie anche alla base fredda indipendente.

Il montalatte ha una doppia frusta, l’ideale per montare e mescolare il latte a caldo. Ha una capacità totale di 300 ml ed è dotato della funzione di spegnimento automatico per evitare pasticci in cucina. Realizzato in acciaio inossidabile, l’interno ha un rivestimento antiaderente che ne rende molto più veloce la pulizia. Con il Black Friday è scontato del 7% e puoi acquistarlo a soli 41,00€.

Offerta Montalatte elettrico Bialetti L'ideale per un cappuccino perfetto come quello del bar

Ariete, il montalatte vintage

Se è vero che anche l’occhio vuole la sua parte, allora il montalatte elettrico di Ariete è senza dubbio quello che ci vuole in ogni casa: appartiene alla linea Vintage, per dare alla tua cucina un tocco in stile retrò. Puoi scegliere tra tre diversi colori pastello (azzurro, verde e beige), e con le sue linee morbide diventerà immediatamente il re della cucina. Ma i pregi non sono certo finiti qui: oltre ad essere un ottimo cappuccinatore, si rivela perfetto per mescolare bevande calde e fredde.

La macchina è dotata di due diverse fruste, con le quali schiumare il cappuccino o mescolare altri liquidi, per una capienza totale di 250 ml. Ha inoltre un comodo beccuccio, per non sporcare in giro quando si versa il latte nella tazza. Il corpo in plastica ha un rivestimento antiaderente interno, per una pulizia facilissima. Acquistalo subito a soli 36,99€, con il 10% di sconto.

Offerta Montalatte elettrico Ariete Porta un tocco vintage in cucina, con il cappuccinatore Ariete

PowerLix, il montalatte manuale (coloratissimo)

Non sei un consumatore abituale di cappuccino, ma non vuoi rinunciare a goderti di tanto in tanto questo sfizio? Puoi provare il montalatte manuale di PowerLix, dotato di una frusta super potente per realizzare una schiuma morbidissima. Disponibile in tantissimi colori, è l’ideale per ravvivare la tua cucina. Usarlo è facilissimo: bastano pochi secondi per mescolare le bevande calde e fredde, mentre come montalatte richiede appena 15-20 secondi di impiego.

Alimentato a pile, il montalatte manuale non richiede cavi o caricabatterie, ed è ugualmente molto potente. Una volta usato, puoi semplicemente sciacquarlo sotto acqua corrente calda e accenderlo brevemente: sarà subito pulitissimo. Inoltre ha un comodo supporto per posizionarlo ovunque tu preferisca e averlo sempre a portata di mano. Oggi può essere tuo a soli 10,36€, non lasciartelo sfuggire.

Montalatte manuale PowerLix Per cappuccini squisiti dalla schiuma morbidissima e cremosa

Bauihr, il montalatte manuale multifunzione

Può un montalatte manuale avere tutte le funzioni di uno elettrico? Sì, se parliamo di quello di Bauihr: puoi avere ben 3 mescolatori in un solo attrezzo, dal design elegante e raffinato. È dotato di due testine per schiumare il latte e una per mescolare qualsiasi bevanda tu voglia. Inoltre può andare a tre diverse velocità, selezionabili mediante un comodo pulsante: a ciascuna di esse corrisponde una schiuma di cremosità differente.

Il montalatte è facilissimo da pulire, perché basta risciacquarlo sotto acqua corrente. Ed è dotato di due modalità di ricarica USB: puoi collegarlo alla porta presente sul fondo dello strumento oppure a quella sul lato della base di ricarica, ottima anche per poggiare il montalatte quando non è in funzione. Vuoi provarlo? Oggi lo trovi a soli 16,99€, scontato del 15%.

Montalatte manuale Bauihr Uno strumento 3 in 1, con doppia modalità di ricarica

Non perderti le nostre migliori offerte per la casa, iscriviti al canale Telegram!