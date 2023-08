Bere un buon caramel macchiato a casa vostra

Web writer freelance, scrive articoli SEO, testi per siti internet, social e altro. Vivo scrivendo per realizzare la mia idea di libertà.

Fonte: Shutterstock

Il Caramel macchiato di Starbucks è diventato una bevanda iconica amata in tutto il mondo. Non è difficile capire il perché. Il Caramel macchiato è una coccola da ordinare al bar, ma è anche una delizia che puoi ricreare nella comodità della tua cucina.

Ma cosa c’è dietro questa delizia dolce e cremosa?

Una combinazione perfettamente bilanciata di latte vanigliato leggermente dolce, mescolato con l’intenso sapore di espresso e coronato da una salsa al caramello burrosa.

Ne hai voglia proprio adesso? Non hai bisogno di spostarti o spendere soldi extra: da oggi puoi preparare il tuo Caramel macchiato di Starbucks proprio a casa tua! Che tu possieda o meno una macchina da espresso, questa ricetta è accessibile a tutti e non richiede attrezzature particolari.

Cos’è il Caramel macchiato di Starbucks

Il Caramel macchiato è una delle bevande a base di espresso più amate e ordinate negli Starbucks di tutto il mondo. È fatto con sciroppo alla vaniglia, latte montato a vapore, caffè espresso e salsa al caramello. In pratica, Starbucks ha esaltato il classico latte macchiato italiano, aggiungendo aroma alla vaniglia e caramello.

L’espresso e il latte schiumato sono il cuore pulsante di questa bevanda. La salsa al caramello aggiunge quella dolcezza irresistibile e distintiva, mentre lo sciroppo alla vaniglia, con il suo profumo avvolgente, aggiunge quel tocco dolce e aromatico.

La combinazione di questi ingredienti dà vita a una bevanda indimenticabile che puoi trovare in tutti gli Starbucks ma che, da oggi, potrai preparare anche nel comfort della tua casa, all’italiana come piace a noi.

Come Starbucks ha reso popolare il Caramel macchiato

Il Caramel macchiato ha fatto la sua comparsa nei menù Starbucks nel 1996 e da allora è diventato un classico dei caffè dell’azienda. La popolarità di questa bevanda non è casuale, ma è il frutto di una combinazione perfetta di sapori che ha catturato i gusti di una vasta clientela. Il Caramel Macchiato è noto per essere tanto delizioso quanto bello da vedere.

La preparazione inizia con un cucchiaio di sciroppo alla vaniglia versato sul fondo della tazza, seguito dal latte montato a vapore. Poi, viene aggiunto l’espresso, che nei bar viene preparato con la classica macchina all’italiana. Infine, il tocco finale: una spruzzata di salsa al caramello che completa questo capolavoro.

La ricetta del Caramel macchiato è diventata così iconica grazie alla sua semplicità, che permette a chiunque di replicarla a casa.

Questa bevanda rappresenta l’essenza della creatività e dell’innovazione di Starbucks, che è riuscito a trasformare un semplice caffè in una vera e propria esperienza gustativa, accessibile a tutti, ovunque si trovino.

In più, la variante “iced”, cioè fredda, ha ulteriormente ampliato il suo appeal, offrendo una versione rinfrescante per le calde giornate estive.

Come fare il Caramel macchiato a casa: la ricetta

Preparare il Caramel macchiato a casa è un modo fantastico per portare un tocco di classe e sapore del caffè direttamente nella tua cucina.

Può essere l’occasione per fare una gustosa colazione della domenica con la tua famiglia o con le amiche o semplicemente per goderti un momento di pausa. Il bello è che puoi chiuderti gli occhi e immaginarti in uno dei Starbucks sparsi in giro per il mondo, ma senza muoverti da casa tua!

Preparare il Caramel macchiato a casa è facile, divertente e gratificante. Per ricreare la magia di Starbucks nella tua cucina hai bisogno di:

400 ml di latte parzialmente scremato o intero

2 cucchiai di sciroppo alla vaniglia

60 ml di espresso

Salsa al caramello, quanto basta per guarnire

Il procedimento

Prepara l’espresso. Usa una classica moka o una macchina per espresso. Se ti piace un latte macchiato molto forte, puoi semplicemente raddoppiare la quantità (usa 120 ml invece di 60). Scalda e monta il latte. Mentre prepari l’espresso, scalda il latte e montalo utilizzando un montalatte. Se non hai un montalatte, puoi utilizzare una normale frusta, agitando con forza fino a formare la schiuma. In commercio ci sono anche dei frustini per il latte elettrici, che costano davvero poco e ti aiuteranno a velocizzare questa operazione. Componi il tuo latte macchiato. Versa la vaniglia in una tazza grande e aggiungi il latte. Poi versa lentamente l’espresso sopra il latte montato, muovendo la mano in modo che si crei una macchia circolare sulla schiuma. Questo non cambia il gusto del tuo Caramel macchiato, ma gli darà un aspetto accattivante, proprio come quello di Starbucks. Aggiungi il caramello. L’ultimo passo è versare il caramello sopra. Da Starbucks, si fanno due cerchi intorno ai bordi della tazza e poi si crea un motivo a grata nel mezzo.

Ed ecco fatto! Un grande Caramel macchiato di Starbucks è pronto! L’unica differenza con quello comprato in negozio sarà che manca il tuo nome sulla tazza!

Iced Caramel macchiato di Starbucks a casa: la ricetta

È estate e hai voglia di una bibita fresca, ma al tempo stesso gustosa da preparare a casa? Trasforma il Caramel macchiato nella sua versione fredda!

La preparazione dell’Iced Caramel macchiato è ancora più semplice e veloce di quello classico. In questa variante, infatti, l’unica cosa che devi preparare prima è il caffè espresso.

Ecco come preparare un Iced Caramel macchiato perfetto:

Riempi di ghiaccio un bicchiere abbastanza grande. In realtà, le dimensioni del bicchiere dipendono da quanto grande vuoi la tua bibita. Da Starbucks in genere ci sono tre misure: tall, grande e venti. Versa lo sciroppo di vaniglia e il latte freddo sul ghiaccio, fino a colmare il bicchiere per ¾. Aggiungi l’espresso. Anche in questo caso puoi utilizzare la moka italiana o una macchina con capsule o cialde. Completa con il caramello. Il gioco è fatto!

Suggerimenti per preparare un Caramel macchiato perfetto

Preparare il Caramel macchiato è facile, ma l’attenzione ai dettagli può fare la differenza. Se vuoi ottenere una bevanda deliziosa proprio come un vero barista di Starbucks e godere di una bevanda autentica e deliziosa direttamente a casa tua, non dimenticare questi accorgimenti:

Rispetta l’ordine degli Ingredienti

Lo sciroppo di vaniglia deve essere versato per primo, in modo da posizionarsi sul fondo della tazza. Successivamente, si aggiunge il latte, che diventerà la struttura della bevanda.

L’espresso deve essere versato sopra il latte lentamente, in modo che resti nella parte alta, senza precipitare a fondo. Il caramello viene versato per ultimo. Il tutto va servito senza mescolare.

Come bere il Caramel macchiato

Non fare l’errore di mescolare il Caramel macchiato! I caffè di Starbucks sono così amati perché sono capaci di sprigionare un tripudio di sapori e stimolare continuamente le papille gustative.

Goditi il drink senza mescolare o agitare. In questo modo, con i primi sorsi sentirai il dolce del caramello e il gusto intenso dell’espresso. Proseguendo nella bevuta, comincerai a sentire più intensamente il sapore del latte alla vaniglia.

Come creare la decorazione al caramello come Starbucks

Se vuoi un Caramel macchiato dalla finitura perfetta, versa il caramello seguendo un disegno a maglia incrociata: 7 volte verticalmente sulla superficie, 7 volte orizzontalmente, e poi 2 cerchi intorno al bordo della tazza.

Sciroppo di vaniglia da Starbucks

Anche nei comuni supermercati oggi puoi trovare sciroppi per tutti i gusti. Ma se vuoi che il tuo Caramel macchiato sia davvero fedele all’originale, sappi che puoi acquistarlo direttamente in un punto vendita Starbucks.

Prova il Caramel macchiato capovolto

Ami così tanto il caramello che vuoi che sia l’ultimo sapore che senti? Oppure preferisci prima godere del dolce del latte alla vaniglia e poi del gusto forte del caffè?

Allora prova il macchiato al caramello capovolto. Classico o freddo che sia, non devi fare altro che versare gli ingredienti con l’ordine invertito. Quindi, metti nella tazza (o nel bicchiere) prima la salsa al caramello, poi l’espresso, seguita dal latte e, infine, dallo sciroppo di vaniglia.