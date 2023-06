Colazione, facciamola a colori per iniziare bene la giornata

L’importanza della colazione è un dato di fatto. Fare un primo pasto equilibrato e goloso è il caposaldo di tutte le diete e saltarla è sconsigliatissimo. Fare una colazione abbondante la mattina, aiuta a riattivare il metabolismo e riempie di energie per affrontare la giornata. L’importante è non esagerare, tenerla controllata e soprattutto alternare gli ingredienti a seconda delle stagioni e degli impegni dei giorni per coprire correttamente il fabbisogno del nostro organismo.

Cosa vuol dire mangiare a colori?

Mangiare a colori significa considerare i cibi da un nuovo punto di vista. Già l’antica Medicina Tradizionale Cinese, nell’ambito della Dietetica Cinese, considera i cibi, non tanto in base al potere energetico delle calorie, ma in funzione di diverse variabili considerate energetiche. Ad esempio in funzione dell’impatto che questi hanno sugli organi e sullo stato del nostro organismo. Così i cibi sono classificati in funzione del loro sapore, della natura calda o fredda, e anche in base al colore. Anche la medicina indiana Ayurvedica attribuisce importanza ai colori per l’equilibrio di corpo e mente. Ancora oggi la cucina orientale dedica particolare attenzione all’accostamento dei colori dei cibi nei piatti. I colori giocano un ruolo importante per varie ragioni. Da un lato è determinato da classi di sostanze contenute in verdura e frutta, che conferiscono molte importanti qualità nutrizionali, dall’altro i colori dei cibi contribuiscono a determinare la loro appetibilità in quanto trasmettono informazioni e sensazioni che influenzano il gradimento di ciò che si sceglie di mangiare. Ci sono poi altri aspetti che riguardano la diversa energia che i colori trasmettono. D’altronde dal punto di vista fisico, ad ogni colore è collegata una diversa frequenza e una differente lunghezza d’onda.

Perché mangiare a colori a colazione

Le proprietà salutistiche della frutta e della verdura sono dovute alle loro caratteristiche nutrizionali (fibre, vitamine, minerali, enzimi) ed anche all’abbondante presenza di alcune speciali sostanze colorate protettive. I Polifenoli e i Flavonoidi, ad esempio, conferiscono alla frutta e alla verdura colori vivaci e invitanti. Anche il mondo delle spezie è coloratissimo e ricchissimo di proprietà benefiche. Ma perché mangiare a colori?

Focalizza la nostra attenzione sulla varietà dei cibi

Mette al centro delle nostre scelte alimentari frutta e verdura che, insieme ai cereali integrali, sono alla base di una alimentazione sana

Consente di assumere con l’alimentazione gran parte dei nutrienti di cui l’organismo ha bisogno

L’attenzione sull’accostamento dei colori nei piatti stimola altri sensi , oltre al gusto

Stimola la fantasia ed evita di far mangiare per abitudine, a volte cibi che non fanno per noi

Sposta l’attenzione dalla quantità del cibo che si mette nel piatto alla composizione del piatto stesso e agli accostamenti di cibi e colori

La colazione a colori

La colazione è il pasto che maggiormente influenza l’umore della giornata, sottovalutata da molti che scappano di casa dopo un fugace caffè. Per affrontare la giornata al meglio bisognerebbe, invece, dedicare alla colazione non solo tempo, ma anche una discreta cura nella scelta degli alimenti che la compongono e, non di meno, ai colori che la rivestono. Il legame tra cervello e intestino è da tempo oggetto di studio, in particolare, la colazione dovrebbe fornire il 20% del fabbisogno calorico giornaliero cercando di cambiarla spesso senza accontentarsi di ripetere la stessa formula.

I colori della colazione

arancio, rosso e giallo in tavola per acquisire slancio vitale e dinamismo, al contrario di un viola, blu o bianco volti alla lentezza e alla tranquillità. L’arancione di una spremuta d’arance e una crostata colorata di confettura possono renderci energici e predisporci all’allegria

il rosso è il colore della consapevolezza e della decisione. Marmellata di ciliegie o fragole, frutti rossi e arancia rossa potrebbero favorire l’esito positivo di un colloquio di lavoro o affrontare lo stress di un impegno oneroso

il blu di mirtilli, uva fragola o muesli ai frutti di bosco è una colazione all’insegna della fiducia e della tranquillità indispensabili per affrontare un problema da risolvere con serenità

per chi intende trascorrere una giornata con sé stesso che sia casalinga o mondana, si suggeriscono il marrone e il nero del cacao così come delle noci e delle nocciole

spazio alla frutta di colore verde come kiwi, mele o fichi per combattere stress e stanchezza, poiché il verde favorisce tenacia e armonia interiore

il giallo per una colazione di gruppo, con amici o famiglia, per accresce concentrazione e socievolezza. Sì, allora, a pompelmo e miele o la classica spremuta di arance bionde

il bianco del latte, prezioso simbolo di rinascita e freschezza, può essere scelto da chi intende mettere in pratica una serie di buoni propositi rimandati da tempo. In questo caso possiamo mettere in tavola yogurt o latte ma anche mele e pere

Colazione a 5 colori per 5 proprietà benefiche

Le diverse colorazioni di frutta e verdura possono essere raggruppate in 5 categorie:

rosso,

giallo/arancio,

verde,

blu/viola.

bianco.

Ogni colore è in relazione ad alcune sostanze specifiche a cui è attribuita un’azione protettiva dell’organismo e favorevole ad una buona salute. In quest’ottica variare il consumo di frutta e verdura consente di coprire gran parte dei fabbisogni nutrizionali del nostro organismo.

Nella lista che segue sono riportati i suggerimenti dei 5 colori dei cibi per alcuni dei vegetali più conosciuti e utilizzati. L’invito è di divertirsi a completare la lista ed a sperimentare i diversi abbinamenti possibili tra cibi appartenenti a gruppi diversi.

Rosso

Gli alimenti di colore rosso sono ricchi di licopene, antocianine e carotenoidi, sostanze importantissime per le loro proprietà antiossidanti. Sono inoltre ricchissimi di vitamina C, che favorisce la produzione di collagene, stimola le difese immunitarie, rinforza i vasi sanguigni ed è responsabile del corretto assorbimento del ferro.

Nella simbologia dei colori, invece, il rosso viene associato alla passione, all’energia e alla vitalità. Uno studio pubblicato recentemente sulla rivista Nature e condotto dall’University of Durham in Inghilterra ha infatti dimostrato che atleti che indossavano indumenti di questo colore avevano più probabilità di vincere le proprie competizioni, perché più motivati e più determinati. E sulla tavola? Ricerche recenti dell’Università di Basilea hanno dimostrato che frutta e verdura rosse possono addirittura agire sulla nostra fame, inducendoci a mangiare con misura perché inconsciamente assoceremmo questa tonalità a segnali di pericolo. La nostra mente quindi lo vedrebbe come un freno, portandoci a fermarci prima di esagerare.

Tra i cibi di colore rosso perfetti per la colazione troviamo: angurie, ciliegie, fragole, lamponi, melograni, ribes, arance rosse, bacche di Goji.

Ecco dunque una proposta di colazione rossa: spremuta di arancia rossa e porridge di avena con latte vegetale e lamponi.

Giallo

Come gli alimenti rossi, la frutta e la verdura di colore giallo-arancio aiutano a prevenire le patologie cardiovascolari e l’invecchiamento cellulare, potenziando anche la vista. Questo grazie ai flavonoidi, che neutralizzano la formazione dei radicali liberi e svolgono una funzione antiossidante. Alto è anche il contenuto di beta carotene e vitamina C, che svolge funzioni importanti, stimolando il mantenimento del trofismo dei tessuti, la produzione del collagene, il rinforzo delle difese immunitarie e l’effetto depurativo su tutto l’organismo. Le antocianine, come già detto per cibi di altre tonalità, svolgono un’azione antinfiammatoria e anticoagulante, mentre il potassio rafforza le ossa e combatte l’ipertensione. Infine, elevata è anche la quantità di acido folico presente in questi alimenti che interviene nella formazione di globuli rossi, abbassando il rischio di anemia.

Considerato simbolo di vitalità, luce, creatività e buon umore, il colore giallo, secondo una ricerca dell’Università di Parma e pubblicata sulla rivista Appetite, quando portato in tavola avrebbe il potere di stimolare l’appetito (il motivo potrebbe essere legato al fatto che generalmente si associa questo colore al concetto di felicità o comunque a sensazioni positive).

I cibi di colore giallo (o arancione) perfetti per la colazione sono: limoni, pompelmi, ananas, mele, prugne, arance, carote, mandarini, pesche, mango, papaya, melone e albicocche.

Per cominciare la giornata con la giusta dose di vitalità e un po’ di voglia d’estate qualche spicchio di ananas, il frutto diuretico per eccellenza, una fetta di pane e un lieve strato di marmellata di arance amare.

Verde

Frutta e verdura di colore verde sono ricchissime di clorofilla e di acido folico fondamentali per la sintesi di proteine e DNA. Sono inoltre un’ottima fonte di carotenoidi, magnesio, vitamina C e luteina, tutte sostanze che aiutano l’organismo a difendersi da virus e tossine. Mentre la clorofilla, che conferisce la tonalità verde a questi alimenti (esattamente come succede con le piante) ha una potente azione antiossidante, l’acido folico è una vitamina che non può mancare nella dieta di grandi e piccoli perché aiuta a prevenire malattie tromboemboliche e stimola la produzione di globuli rossi (in gravidanza invece è utilissimo per prevenire difetti cardiovascolari del bambino ed eventuali malformazioni di labbra, palato e arti). La frutta e la verdura di questo colore poi hanno moltissimo magnesio, un minerale che, tra gli altri benefici, favorisce il metabolismo di carboidrati e proteine, e agevola l’assorbimento di calcio, fosforo e potassio. I benefici della luteina, altro filocomposto abbondante negli alimenti di questo colore, sono invece quelli di migliorare attenzione, concentrazione e memoria, effetti che possono essere amplificati se associati a una corretta attività fisica.

Nella simbologia del colore, il verde viene generalmente associato alla calma e all’equilibrio: secondo alcuni studi condotti da ricercatori dell’Università di Berna, infatti, la percezione delle diverse sfumature di questa tonalità avrebbe effetti rasserenanti sulle persone, riducendo i livelli di stress.

Tra i cibi di colore verde perfetti a colazione troviamo: uva bianca, kiwi, fichi, lime, mele, avocado.

La colazione consigliata, soprattutto il giorno successivo ad un pranzo o una cena particolarmente pesanti, prevede yogurt magro con kiwi e granola. Mangiare un kiwi a colazione riduce e rallenta l’assorbimento degli zuccheri nel sangue, aiuta a ridurre il senso di gonfiore e depura l’organismo. Concludiamo la nostra colazione con il tè verde, una bevanda tonica, diuretica e depurativa.

Viola

Gli alimenti dalle tonalità bluastre o violacee sono ricchissimi di antiossidanti, utili per una corretta funzione del cuore, abbassano la pressione, riducono il colesterolo e combattono i radicali liberi. Sono poi considerati tra i migliori alleati quando si tratta di proteggere la vista e il sistema cardiocircolatorio. Questi cibi sono ricchi di sostanze come: le antocianine, che svolgono un’azione antiossidante e difendono da patologie cardiovascolari; la vitamina C, fondamentale per la formazione di collagene; il beta carotene, precursore della vitamina A; il potassio che combatte l’ipertensione e protegge il tessuto osseo; e il magnesio, che rafforza la salute di ossa e denti. Nella maggior parte dei casi, la frutta e la verdura di colore viola sono povere di calorie e sono quindi adatte a chi vuole adottare una dieta ipocalorica senza rinunciare ai nutrienti di cui l’organismo ha bisogno.

Secondo la cromoterapia invece, il colore viola unisce le energie del rosso e del blu: è legato alle facoltà mentali e spirituali e aiuta la concentrazione e il rilassamento. Infine, una curiosità: lo sapevi che secondo uno studio condotto dall’Università di Rochester, gli alimenti di questo tipo avrebbero come effetto quello di ridurre la fame perché percepiti come meno appetitosi? La spiegazione starebbe nel fatto che in passato l’uomo associava prevalentemente questa tonalità agli alimenti considerati velenosi.

Tra i cibi di colore viola (o blu) ideali per la colazione abbiamo: more, mirtilli, ribes, prugne, uva scura, uva fragola, fichi, prugne.

Se la giornata si preannuncia carica di impegni in tavola possiamo optare per delle fette biscottate con della marmellata di mirtilli oppure una porzione di muesli da accompagnare con un bicchiere di latte con o senza caffè, oppure un vasetto di yogurt bianco intero e una porzione di more e mirtilli.

Bianco

Il bianco viene considerato simbolicamente il colore della speranza e della fiducia verso il futuro, della semplicità e della depurazione, caratteristiche che si riflettono anche nelle proprietà nutritive e nei benefici che dai cibi di questo colore si possono trarre. Gli alimenti bianchi, infatti, garantiscono un apporto di polifenoli, flavonoidi, composti solforati, potassio, vitamina C e selenio. Questo significa che hanno forti capacità depurative, antiossidanti e antinvecchiamento. Le fibre e i sali minerali rinforzano il tessuto osseo, i polmoni e l’apparato digerente. Da segnalare, infine la grande presenza in questi alimenti della quercetina, un flavonoide (antiossidante) che contrasta l’invecchiamento cellulare causato dai radicali liberi presenti nel sangue, e del potassio, minerale che favorisce il corretto funzionamento di cuore e muscoli, aiuta a trasmettere gli impulsi nervosi e a controllare la pressione arteriosa.

Tra i cibi di colore bianco da consumare a colazione troviamo: banane, cocco, melone bianco, mangostano, litchi, pere, latte, riso, farine (e carboidrati in generale, meglio se integrali).

Per una colazione sana, gustosa: yogurt o latte, semi di chia o di sesamo, che sono in grado di apportare al nostro organismo una buona dose di sali minerali e vitamine, una banana e tè bianco, poco conosciuto ma ricco di antiossidanti.

Fonti bibliografiche

Le indicazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a scopo informativo e divulgativo e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza medica con figure professionali specializzate. Si raccomanda quindi di rivolgersi al proprio medico curante prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione riportata e/o per la prescrizione di terapie personalizzate.