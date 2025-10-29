Cappuccini e caffè macchiati come al bar. Col montalatte la colazione ha tutto un altro sapore

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Montalatte elettrico 4 in 1 in offerta

Cappuccino e caffè come al bar? Non serve andare lontano per preparare una colazione (o una piccola pausa) deliziosa, ma basta un piccolo accessorio (anche nel prezzo). Stiamo parlando del montalatte elettrico che consente di creare in pochissimo tempo na schiuma di latte favolosa, sia calda che fredda.

Su Amazon trovi quello di Casimhu ad un prezzo eccezionale. Grazie allo sconto del 45% infatti lo paghi appena 23 euro e ti porti a casa un piccolo elettrodomestico che ti accompagnerà ogni mattina, garantendoti un dolce risveglio. Questo montalatte elettrico infatti è multifunzione 4 in 1.

Offerta Montalatte Casimhu Montalatte elettrico 4 in 1

Ti consente infatti di scegliere fra varie modalità: schiuma fredda, schiuma calda e densa, schiuma calda leggera oppure latte caldo. Per realizzare diversi tipi di caffè macchiato e cappuccino a seconda delle tue esigenze. Il funzionamento è semplicissimo e super veloce: il pulsante singolo consente di accendere o spegnere con un solo tocco il montalatte elettrico, ma anche di selezionare facilmente la modalità desiderata.

In acciaio inossidabile e resistente, questo montalatte firmato Casimhu è facilissimo da pulire e resistente, studiato per durare negli anni e accompagnarti attraverso le stagioni con cappuccini e caffè macchiati. Permette di scaldare sino a 300 ml di latte oppure di creare sino a 150 ml di schiuma, con un minimo di 80 ml richiesti per ogni funzione. Il risultato è una schiuma consistente e soffice, calda oppure fredda, in base ai tuoi desideri.

Come si usa il montalatte

Ma come si usa il montalatte? Per prima cosa versa il latte nell’apparecchio e accendilo utilizzando l’apposito pulsante. Selezione il programma e attendi: l’elettrodomestico farà tutto da solo, scaldando e montando il latte. Una volta completato il ciclo si fermerà in automatico.

Lo scaldalatte di Casimhu consente di mantenere il latte ad una temperatura fra 60°C-70°C. Il produttore consiglia di puntare su un latte che sia fresco e intero. Leggi l’etichetta per trovare quello giusto, se scegli quello con il 3% di grassi, 5% o 3.2g/100ml di proteine avrai una schiuma più densa e soffice. Ricordati di conservarlo in frigo ad una temperatura di circa 5°C-10°C.

Cosa si può fare con un montalatte? Il bello di questo elettrodomestico – che ora con lo sconto di Amazon costa la metà – è che consente di preparare varie bevande per colazioni e merende da leccarsi i baffi, come al bar!

Puoi usare il latte montato per preparare ottimi cappuccini, versando la schiuma direttamente sul caffè oppure dopo. Per renderlo più delizioso puoi aggiungere anche cannella oppure cacao, insaporendo il cappuccino prima di servirlo.

Il montalatte elettrico è un ottimo investimento pure per chi ama il matcha cappuccino. Una bevanda che si prepara usando una polvere di tè matcha sciolta in acqua calda e arricchita poi con del latte montato – vaccino o vegetale.

Voglia di una bevanda energetica? Prova il golden milk, preparato con latte montato, curcuma, miele e zenzero, per iniziare la giornata con il piede giusto o affrontare un allenamento in palestra. Infine puoi semplicemente montare il latte e arricchirlo come preferisci, ad esempio con un fondo di biscotti sbriciolati, con una spolverata di cacao amato e un cucchiaio di crema di nocciole.

