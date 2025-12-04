È ideale per chi ama sperimentare nuove ricette o vuole una pausa curata anche nei giorni più frenetici, senza rinunciare al design e all’eleganza in cucina.

Ninja Luxe Café Premier è una macchina da caffè 3-in-1 pensata per chi desidera massima versatilità, risultati professionali e semplicità. Espresso, caffè filtrato e cold brew: tutto in un unico dispositivo compatto, con macinacaffè integrato, bilancia e sistema di schiumatura Dual Froth automatico. Questa macchina non solo soddisfa diverse preferenze in famiglia o tra amici, ma semplifica la routine quotidiana, permettendo di ottenere bevande perfette senza perdere minuti preziosi.

Nella confezione trovi tutto il necessario: portafiltro con tre filtri a cestello, pressino con molla, imbuto, lattiera con frusta integrata, macinacaffè, spazzola e kit di pulizia. Ogni accessorio ha un suo alloggiamento intelligente, così nulla resta sparso sul piano di lavoro: un dettaglio che riduce il disordine e ottimizza lo spazio, permettendo di preparare bevande complesse senza frustrazione.

Ninja Luxe Café Premier ha un design elegante, moderno e pulito, in acciaio inossidabile argentato, che ti catapulta al primo sguardo in un bar. Le dimensioni imponenti sono, tutto sommato, compatte se consideriamo che andrà a integrare diversi dispositivi per il caffè e le bevande calde.

Anche chi non ha esperienza da barista può ottenere risultati eccellenti dopo un po’ di pratica e una bella lettura del libretto delle istruzioni. Il pannello di controllo intuitivo guida passo passo nella preparazione , dal macinato al caffè finito, con consigli automatici basati sulle impostazioni selezionate. Se vuoi un espresso veloce la mattina, basta premere un tasto, se invece preferisci un cappuccino cremoso, il sistema Dual Froth monta il latte automaticamente con quattro impostazioni predefinite: denso, sottile, caldo o freddo.

Caratteristiche tecniche VOTO: 8

Il punto forte della Ninja Luxe Café Premier è la versatilità: espresso, caffè filtrato e cold brew, tutti con macinacaffè integrato. Le 25 impostazioni di macinatura e la bilancia interna consentono di controllare precisione e intensità senza sforzi manuali: basta inserire i chicchi nell’apposito contenitore e sul display comparirà il grado di macinatura consigliato.

Abbiamo particolarmente apprezzato che la macchina sia progettata per una manutenzione semplice: filtri, portafiltro e lattiera sono lavabili in lavastoviglie, mentre la lancia a vapore si autopulisce con lo spurgo automatico. Un approccio smart che si sposa con praticità, pulizia e velocità.