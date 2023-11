Ariete, friggitrice ad aria. Col Black Friday il prezzo è al minimo storico

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStockPhotos

Il momento perfetto per acquistare la friggitrice ad aria? Il Black Friday! Quella di Ariete è infatti arrivata al minimo storico ed è l’acquisto perfetto per fare un regalo in vista del Natale o – meglio ancora – per regalarsi un elettrodomestico che consente di cuocere in modo sano e perfetto qualsiasi piatto.

Il Black Friday di Amazon

Quest’anno Amazon ha deciso di fare le cose in grande, regalando ai suoi clienti ben dieci giorni di sconti con migliaia di prodotti disponibile a prezzi bassissimi. Le promozioni durano dal 17 sino al 27 novembre 2023 con offerte a disposizione di tutti gli utenti Amazon con la possibilità di sfruttare la consegna gratuita in un giorno grazie all’abbonamento Prime. Le formule a disposizione sono due – annuale o mensile – con la possibilità di usufruire da subito dei vantaggi oltre a un mese di prova gratuita.

Le offerte del Black Friday di Amazon sono davvero migliaia con pagine specifiche come le Offerte Lampo e le Offerte Top, senza contare le tantissime inserzioni che sono presenti nella sezione Amazon Seconda Mano, il comodo mercatino dell’usato in cui trovare i prodotti resi dagli utenti con incredibili sconti.

La friggitrice ad aria scontata per il Black Friday

Costa solo 35,99 euro (con uno sconto del 27%) la friggitrice ad aria Ariete. Un elettrodomestico indispensabile (a un piccolo prezzo) per preparare tantissimi piatti grazie alla cottura ad aria calda. Airy Fryer Compact ha un cestello antiaderente e può arrivare ad una temperatura di 200°C. Il design è compatto e salvaspazio, perfetto per posizionare la tua friggitrice ad aria dove preferisci per preparare tantissime ricette a base di carne, verdure e pesce. Con la friggitrice ad aria infatti puoi arrostire, cuocere o grigliare, preparando piatti con l’80% di grassi in meno, senza rinunciare a croccantezza e gusto.

A rendere speciale la friggitrice ad aria è la certezza di fare bene non solo alla salute, ma anche all’ambiente. Consente infatti di cuocere il fritto senza odori e senza produrre fumi grazie a una cottura ad aria calda. Inoltre viene ridotto il consumo di olio esausto che come sappiamo è un fattore inquinante. Infine il cestello è estraibile per consentire una pulizia facile dopo l’uso.

Le recensioni per questa friggitrice ad aria sono ottime. Per prima cosa perché è un elettrodomestico con garanzia Ariete che garantisce un ottimo funzionamento e pochissimi guasti. Consuma molto meno del forno tradizionale, regalando una cottura croccante e veloce per almeno due persone. Si può sfruttare per preparare qualsiasi piatto, come fanno notare gli utenti, dai supplì agli hamburger sino al pesce. L’incarto inoltre è eco friendly! Fra gli aspetti più apprezzati c’è la facilità nell’uso con un timer e immagini che permettono di scegliere la temperatura. Le dimensioni compatte del contenitore e il design che rende questa friggitrice ad aria un ottimo prodotto da tenere anche sul bancone della cucina in bella vista.

