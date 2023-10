Prime Day, la festa continua. Fino al 50% sui prodotti per casa e cucina

Fonte: iStock Offerte per la casa: la Festa Amazon Prime continua!

Le incredibili promozioni della Festa delle Offerte Prime sono un momento dell’anno molto atteso per dedicarsi allo shopping approfittando di una vasta gamma di prodotti a prezzi super convenienti.

Due giorni di offerte con cui riempire il carrello e fare scorta oppure per iniziare a pensare ai regali di Natale approfittando della preziosa occasione di risparmio. Ma come tutte le cose belle, la Festa delle Offerte Prime dura poco!

Oggi è l’ultimo giorno per correre su Amazon e iscriverti ad Amazon Prime (se non lo hai ancora fatto, puoi sfruttare il mese gratuito) e scegliere tra tanti affari imperdibili. Se vuoi approfittarne per rinnovare alcuni pezzi della tua casa, fare scorta di prodotti per la pulizia, comprare quella friggitrice ad aria che le amiche ti hanno consigliato… ecco una accurata selezione di alcuni prodotti scontatissimi selezionati tra i migliori brand in commercio. Non farteli scappare!

Prodotti per la pulizia della casa

Per la cura e la pulizia della casa, i prodotti non sono mai abbastanza e quando ci accorgiamo di aver finito ciò che ci serviva siamo costretti a correre al negozio più vicino, senza curarci troppo del prezzo.

Perché non approfittare della Festa delle Offerte Prime per fare scorta scegliendo tra i prodotti di più alta qualità al miglior prezzo?

Inizia dal tuo alleato per la pulizia dei pavimenti di tutta la casa con Vileda: semplifica le tue faccende domestiche con il sistema lavapavimenti spray Vileda 1-2 Spray Max. Grazie al serbatoio d’acqua integrato, questo sistema lavapavimenti spray è sempre pronto all’uso e non c’è bisogno di riempire e trasportare un pesante secchio tutte le volte che devi pulire i tuoi pavimenti. ­

Basta aggiungere il tuo detergente preferito oppure puoi usarlo solo con acqua. Inclusi anche due panni in microfibra riutilizzabili. Tutto a 31,99€!

Vileda Vileda1.2 Spray Max Sistema Lavapavimenti e 2 panni in microfibra riutilizzabili

Il detersivo per lavatrice in capsule Dash Pods è il più amato tra i detersivi classici per rimuovere in. modo efficace le macchie, anche a freddo. Fai scorta: capsule per 116 lavaggi scontate del 23% a soli 29,99€!

Dash Detersivo Lavatrice In Capsule, 116 Lavaggi (2x58), Classico Fresco

Per il tuo bagno sempre fresco e profumato ci pensa Duck Fresh Discs, il detergente bagno in pratici dischi gel. 36 dischi gel igienizzanti al profumo Marine scontati del 33%, per un totale di soli 9,99€.

Duck Fresh Discs 36 Dischi Gel Igienizzanti WC, Profumo Marine, Formato Scorta da 6 Ricariche

Le pastiglie lavastoviglie Fairy Platinum Plus sono le più amate e recensite perché offrono un’azione pulente al primo lavaggio, sono efficaci anche sul grasso incrostato e rimuovono le macchie ostinate grazie al potente liquido sgrassante. Non a caso sono un best seller in casa Amazon! Solo per oggi, 4 confezioni da 38 pastiglie a soli 29,99€.

Fairy Platinum Fairy Platinum Detersivo Pastiglie Lavastoviglie Plus 152 Capsule Lavastoviglie

Le migliori scope elettriche, aspirapolvere e robot lavapavimenti per la Feste delle Offerte Prime

Elettrodomestici per la cucina

Tutti la vogliono, tutti la amano: la nuova regina della cucina è la friggitrice ad aria.

Quale occasione migliore per averne una anche tu e dare sfogo alla tua fantasia in cucina? La friggitrice ad aria Moulinex, brand leader degli elettrodomestici per tutta la tua casa, è pensata per preparazioni leggere e sane; senza l’uso di olio, puoi friggere, arrostire, cuocere e grigliare tutti i tuoi piatti preferiti. Goditi una frittura sana con le 4 possibilità di cottura ( friggere, arrostire, grigliare e cuocere). Scegli la ricetta che preferisci e cucina in modo comodo e veloce tutto quello che desideri. Ultimo ma non per importanza: il design compatto (33,8 x 2,78 x 33,3 cm) ma la capacità XL ti permette di preparare tutti i piatti per la tua famiglia o i tuoi amici in una volta sola (fino a 6 persone).

Potrebbe anche essere il regalo di Natale perfetto, ci avevi pensato? Per oggi scontata a soli 69,99€ ( -33%).

Moulinex Moulinex EZ4018 Easy Fry Deluxe Friggitrice ad Aria Calda 4,2 Litri, 1500W

Se per la friggitrice ad aria di fidi solo di Philips, puoi approfittare della Festa per acquistare la scontatissima Airfryer 3000 Serie XL, 6.2L (1.2Kg), ideale per tutta la famiglia. Con display touch e 7 programmi di cottura preimpostati, cucinerai piatti sani e gustosi e fino al 90% di grassi in meno delle friggitrici ad aria leader di mercato. Tua scontata a soli 119,99€ ( -23%).

Philips Philips Airfryer 3000 Serie XL, 6.2L (1.2Kg)

Il regalo (o auto-regalo!) perfetto non esis… e invece no, esiste eccome. Ariete ha ideato il cappuccinatore perfetto dal design vintage che donerà un tocco retrò e chic alla tua cucina (o per quell’amico o amica fissata con il vintage). Perfetto non solo per preparare il cappuccino ma anche per bevande calde e fredde come il caffè shakerato, frappè, crema di latte. Grazie alle linee morbide, ai colori delicati (beige, azzurro o verde) diventerà il pezzo preferito della tua cucina. Ora scontato a soli 36,09€!

Ariete Ariete Cappuccinatore Vintage 2878

Quando il Design incontra la funzionalità, nasce De’Longhi Espresso con pompa. Progettata per la preparazione di ottimi caffè espressi, il modello EC 221.CD è ideale per preparare una schiuma densa ed abbondante per tanti cappuccini, grazie alla miscela perfetta di vapore, aria e latte (vaccino o vegetale). Marchio di garanzia e recensioni top ne hanno fatto un best seller Amazon, solo per oggi scontato a 89,99€!

Offerta De'Longhi De'Longhi EC201.CD.B Macchina da Caffè per Espresso e Cappuccino

Tutto per cucinare

Tutti li amano, possono essere super golosi o ideale per rimanere in forma, si mangiano a colazione o come merenda, sono facili e veloci da preparare e possono essere personalizzati a piacimento con frutta, cioccolato o marmellata: stiamo parlando dei pancake, dolce tradizionale per la prima colazione nell’America settentrionale ormai amato in tutto il mondo. Con la padella da pancake multifunzione di Tognana è ancora più semplice prepararli perché predispone già 6 stampi ed è completamente antiaderente. Un consiglio furbo anche per fare un regalo, approfittando dello sconto del 30%: solo per oggi il prezzo è di soli 20,99€.

Tognana Padella Pancake Multifunzione, Nero, 26 x 46 x 1.2 Cm

Ogni quanto tempo dovresti cambiare le pentole e le padelle della tua cucina? Sopratutto se parliamo di pentole antiaderenti, se la usi tutti i giorni o 3-4 volte a settimana, dovresti sostituirle ogni 4-5 anni. Se è ora di cambiare, affidati a Lagostina. La batteria di pentole Lagostina da 3 pezzi è composta da tris di padelle antiaderenti diametro 20, 24 e 28 cm. Facili da pulire, lavabili in lavastoviglie, hanno l’indicatore Thermo-Signal al centro della padella che cambia colore quando si è raggiunta la temperatura giusta per iniziare la cottura, per ricette cotte sempre a puntino. Tutte e 3 tue a soli 49,99€.

De'Longhi Lagostina Cucina Mediterranea Set di Padelle Antiaderenti in Alluminio Ø 20/24/28 cm, 3 Pezzi

Un tocco di colore per la tua tavola? Il bellissimo servizio Tognana Art&Pepper per 6 persone ( 18 Pezzi) decorato a mano può essere tuo solo per oggi a soli 49,99€.

De'Longhi Tognana Art&Pepper, Servizio Piatti per 6 persone, 18 Pezzi, Stoneware decorato a mano

Accessori per la casa

Le nostre case stanno diventando sempre più smart: perché non approfittare di questi prodotti per la tua smart home scontati e venduti insieme? Questo bundle è formato da 1 di Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) con orologio, e 1 di Philips Hue White Lampadina LED Smart (E27).

Echo Dot risponde ai tuoi comandi con Alexa, dandoti informazioni e diffondendo il suono di voci e musiche in ogni stanza.

Puoi controlla l’ora e molto altro come previsioni del tempo, sveglie, tutto a colpo d’occhio grazie ai miglioramenti dello schermo LED: la lampadina smart a luce calda è di facile installazione; è sufficiente avvitare la lampadina e collegarla al Bluetooth tramite l’app “Philips Hue” per controllarla. Il bundle per la tua smart home a 38€: più del 50% di sconto, solo per oggi!

Bundle smart home Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) con orologio, e 1 di Philips Hue White Lampadina LED Smart (E27)

A proposito di luce calda…hai già fatto scorta delle tue Yankee Candle preferite? Fino a 150 ore di profumo a soli 21,99€ (-35%).

Yankee Candle Yankee Candle Candela Profumata In Giara Grande, Durata Fino A 150 Ore

Approfitta anche per rinnovare il tuo stendino ed elevalo ad un nuovo livello di ordine e multifunzionalità scegliendo Foppapedretti: occupa meno spazio ma ospita più biancheria. Chiuso occupa solo 14cm ma aperto ha filo da stendere per più di 27 metri! Compralo ora scontato del 30% a soli 109€

Foppapedretti Stendibiancheria pieghevole in alluminio Gulliver

