La piastra ghd Gold più amata e in edizione limitata è adesso in sconto, ed è il regalo perfetto da fare o da farsi per questo Natale

iStock La piastra ghd gold più amata è adesso in sconto e vale la pena approfittarne

Ricevere in regalo una limited Edition ci fa sentire tutti un po’ più speciali, se poi l’oggetto in questione è un tool professionale per capelli che vi garantisce una piega impeccabile e un finish luminoso e setoso, allora la cosa vale doppio. Ecco perché il regalo perfetto da fare o da farsi in questo Natale è la piastra ghd Gold in edizione limitata, un dispositivo dalle performance altissime, amato da chi lo usa già e desiderato da chi non lo possiede, ma che può essere vostro a un prezzo scontato ancora per pochi giorni, giusto il tempo per fare un bel regalo natalizio.

Offerta ghd La piastra in edizione limitata è il regalo glam da fare ora

La piastra ghd Gold in edizione limitata è il regalo da farsi ora

Una piastra che ha tutte le qualità e caratteristiche di ghd ma che in questa versione Cherry Chic, è anche un oggetto super glam, dal colore irresistibile e con packaging unico, ricercato e perfetto per essere portato in viaggio e far invidia a chiunque. Una piastra che è un’esperienza a 360° e che vi garantirà di avere una chioma con una piega impeccabile e con uno stile unico, già a partire dalla confezione.

Dopo tutto ghd è sinonimo di bellezza e prestazioni da salone professionale, e con la piastra ghd Gold i capelli sono coccolati dalla radice alle punte, e a ogni utilizzo. Una piastra progettata per garantire alla chioma una piega liscia, setosa e impeccabile, una vera alleata per capelli dall’aspetto più sano e bello.

Come agisce la piastra ghd sulla chioma

Ma non solo. Perché la piastra ghd gold è anche uno strumento che si avvale di una particolare tecnologia, la dual-zone technology, che mantiene costantemente la temperatura ottimale di 185°C su entrambe le lamelle, distribuendo il calore in maniera uniforme durante l’uso, dalla radice alle punte e senza dover ricorrere a temperature estreme che possono danneggiare i capelli e minarne la salute.

Il risultato finale? Una chioma dalla piega impeccabile e duratura, con una finitura professionale degna di un salone di bellezza e con tutto il fascino che solo i capelli curati e sani sanno avere. Una chioma sublimata, anche grazie alle lamelle mobili in ceramica di cui la piastra ghd Gold è fatta, che sono rivestite da uno strato ultra-gloss, che scorrono tra i capelli mentre la utilizzate, andando a eliminare istantaneamente l’effetto crespo che si può creare sulla chioma, e donandole massima luminosità a ogni passata.

Un tool per capelli che vale la pena

Sia che la vogliate usare per ottenere una piega liscia sia che per una piega a onde, mossa o con ricci più definiti. Insomma, il risultato è garantito sempre, con ogni finish e con ogni tipologia di capello. In più, per permettervi un utilizzo ottimale e privo di rischi, la piastra ghd Gold è dotata di una modalità sleep automatica che si attiva dopo 30 minuti che il dispositivo non viene utilizzato.

Insomma, il Natale è ormai vicinissimo, ma se anche non riusciste ad averla in tempo c’è sempre l’Epifania, e al posto dei dolci è possibile stupire chi amate, comprese voi stesse, con questa piastra professionale e bellissima anche da vedere. Una limited edition che vale la pena avere.

