Capelli sempre perfetti e con ogni piega possibile? Il set completo multistyler è in sconto ed è il regalo perfetto da fare o da farsi

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Il set completo multistyler è il regalo di Natale perfetto da fare o da farsi

Il Natale è sempre più vicino e con lui anche la corsa ai regali si fa sempre più serrata. Ma ecco che arriva la soluzione a tutte le vostre indecisioni, un set per capelli completo di ogni tipologia di tool, per garantire o garantirvi una chioma sempre al top con ogni finish e acconciatura si desideri. Si tratta del Multi-Hairstyler 7 in 1 di 7Magic, un dispositivo che, come dice il nome stesso, in un solo prodotto ne contiene sette, per permettervi di donare ai vostri capelli tutto il fascino e lo stile possibile con un solo dispositivo multifunzione.

Offerta 7Magic Il Multi-Hairstyler 7 in 1 da avere e regalare ora

Il set completo Multi-Hairstyler 7 in 1 di 7Magic è il regalo da fare a Natale

Il regalo perfetto per Natale se ancora siete in cerca del dono ideale, e che farà felice chiunque lo riceverà (comprese voi se volete farvi una coccola pre natalizia). E che trovate ancora per qualche giorno in sconto su Amazon. Come dire, questo è davvero il momento giusto per acquistarlo e per creare dei look impeccabili per tutto il 2026.

Uno styler multifunzione, quindi, e il set completo per capelli che ognuna di noi vorrebbe avere a disposizione ogni mattina o prima di un’uscita speciale. Il motivo? Beh, il Multi-Hairstyler 7 in 1 di 7Magic fa davvero qualunque cosa possiate desiderare per avere una chioma impeccabile e piena di stile.

Com’è fatto e come agisce

Un tool che funziona come asciugacapelli, ferro arricciacapelli e spazzola per lo styling, tutto in un unico strumento. Un set completo che include: spazzole ovali e piatte, cilindri arricciacapelli automatici sinistro e destro, beccuccio asciugacapelli, diffusore e concentratore, assicurando un’asciugatura più rapida e con meno danni per la chioma ma anche delle acconciature da vere professioniste, grazie alla tecnologia Coanda Effect che avvolge automaticamente i capelli creando ricci e onde impeccabili e velocemente.

Un set completo per capelli realizzati con un design ergonomico e leggero, facile da usare e super versatile, e che, grazie al controllo intelligente del calore, mantiene la temperatura a livelli ottimali, aumentando la performance del dispositivo stesso e proteggendo la chioma mentre lo utilizzate.

In più, il rivestimento in ceramica di cui è fatto e i 200 milioni di ioni negativi generati dal flusso di aria, riducono immediatamente l’effetto crespo della chioma, migliorandone la lucentezza e proteggendo utilizzo dopo utilizzo la salute e il benessere dei capelli. Insomma, un set completo per capelli che acconcia e cura la chioma come una coccola costante.

Come si utilizza il set completo di 7Magic

Un tool che agisce con 4 modalità di temperatura diverse e tre velocità, adatto a ogni tipologia di capelli e che li tratta con la stessa delicatezza a prescindere dalla texture e dalla lunghezza.

Un prodotto facile da usare e dal risultato assicurato, perfetto da regalare a Natale a chiunque desideri proteggere e acconciare la propria chioma, giorno dopo giorno, come fosse dal parrucchiere. E usando questo set completo per capelli con la stessa facilità con cui usereste una spazzola o un phon classico.

Per farlo nel modo corretto dovrete solo assicurarvi che la chioma sia umida e non gocciolante di acqua, lavorando su piccole sessioni di capelli per ottimizzare la resa e avendo cura di usare aria calda per modellare la chioma e aria fredda per fissare lo styling. Sia che vogliate una piega liscia che riccia o mossa. Ed ecco che i vostri capelli avranno la piega tanto desiderata, con il minimo sforzo ma con il massimo risultato possibile.

