Con il diffusore Diffon i capelli ricci saranno il vostro miglior alleato per un look sempre al top. Un tool da avere o da regalare e che amerete all'istante

iStock Il tool per ricci definiti e morbidi è in sconto

Capelli ricci da domare e da rendere più morbidi che mai? Ecco che Amazon ci viene in aiuto proprio per Natale, con un’offerta imperdibile per chi ha i capelli ricci e desidera che per l’anno nuovo siano sempre al top, con un finish definito, privi dell’effetto crespo tanto temuto e dalla morbidezza visibile sia alla vista che al tatto. Impossibile? Non se vi affidate a Diffon, il diffusore ad aria calda professionale di Bellissima di Imetec, un tool da avere e che vi farà amare ogni ricciolo fin dal primo utilizzo.

Offerta Bellissima Imetec Il diffusore professionale per ricci perfetti

Diffon di Imetec è il tool per una chioma riccia Bellissima

Non un asciugacapelli tradizionale quindi, ma un vero e proprio dispositivo specifico per i ricci, un diffusore ad aria calda, compatto, maneggevole e che una volta provato non si vuole più lasciare. Il tool per capelli perfetto per fare un regalo alle vostre amiche/sorelle ricce, ma che vale la pena regalare anche a se stesse e alla propria chioma, per ottenere uno styling da salone di bellezza comodamente a casa propria e in pochissimi minuti.

Come agisce il diffusore Diffon di Imetec

Ma cos’ha di così speciale il diffusore Diffon di Bellissima? Beh, per prima cosa le sue dimensioni, compatte e che si possono adattare ad essere portato ovunque, magari proprio in occasione della prossima gita fuori porta. Ma anche e soprattutto per la tecnologia di cui si avvale e per le prestazioni professionali che è in grado di garantire.

Diffon Bellissima di Imetec, infatti, è integrato dal sistema Supreme Curl Flow, che definisce i ricci in modo professionale durante l’asciugatura, ma ha anche un sistema di controllo digitale del calore, che vi aiuta a proteggere i capelli durante lo styling.

In più questo dispositivo vi permette di scegliere tra ben tre temperature diverse, personalizzando l’asciugatura a seconda delle necessità e dei ricci, e in aggiunta alla funzione Ultra Gentle, vi garantisce anche di avere uno styling ad hoc per ogni ricciolo a seconda della texture e della lunghezza. Insomma, un plus eccezionale per le chiome ricce.

Perché utilizzare questo tool professionale

Utilizzare il diffusore Diffon Bellissima di Imetec, quindi, vi consente di trattare i vostri capelli ricci come foste dal parrucchiere, modellandoli rapidamente e senza nessuna fatica, e ottenendo uno styling definito, grazie al diffusore XL con 12 dita e al suo design ergonomico, per un’impugnatura comoda e un utilizzo confortevole.

Un tool per capelli ricci che dona massimo benessere alla chioma durante l’asciugatura, anche grazie al calore della ceramica di cui è fatto. Un materiale arricchito con Olio d’Argan, che protegge i capelli durante l’asciugatura, donandogli luminosità e contrastando l’effetto secco a cui i capelli ricci e mossi sono soggetti naturalmente. E tutto grazie all’avanzata tecnologia del tool con ioni negativi e positivi, che aiuta a mantenere costante l’idratazione dei capelli, favorendo la riduzione dell’effetto crespo.

Un dispositivo che quindi non può che far felice chiunque abbia i capelli ricci, a prescindere dalla tipologia di riccio o dalla lunghezza della chioma, perché si adatta a ogni capigliatura e sempre con la stessa precisione e professionalità. Insomma, se siete ancora in cerca del regalo di Natale perfetto o se volete farvene uno che vi cambi davvero la giornata, ecco che lo avete trovato e vi ringrazierete a ogni utilizzo.

