Il momento per fare shopping mirato e intelligente è arrivato: gli sconti imperdibili della Festa delle Offerte Prime 2025

iStock Festa delle Offerte Prime 2025: gli sconti top

Ci sono alcuni momenti dell’anno che sono perfetti per fare shopping, perché si possono acquistare tantissimi prodotti con sconti fenomenali. Ad esempio, nei due giorni di Festa delle Offerte Prime, appuntamento Amazon in programma il 7 e 8 ottobre e che prevede tantissime offerte esclusive in bellezza, moda, casa, cucina e molto altro.

Attenzione però possono accedere a questi ribassi solamente i clienti che hanno sottoscritto il programma Prime.

Bellezza

La Festa delle Offerte Prime è il momento giusto per togliersi uno sfizio, per fare incetta a prezzi imbattibili di tutti quei prodotti che usiamo e amiamo, per fare scorte, oppure per anticipare i regali di Natale, acquistando con ottimi ribassi i best seller beauty. Quindi spazio a dispositivi per la chioma, creme viso e make-up.

Ad esempio, un asciugacapelli Ghd, brand top nel settore dello styling e della cura dei nostri capelli. Come l’Air Kit che comprende un phon con tecnologia a ioni, effetto anticrespo e motore AC da 2100 watt, che lascia i capelli morbidi e setosi. Arriva in compagnia di beccuccio, diffusore, due clips e spazzola in ceramica. Lo sconto ammonta al 32% sul prezzo consigliato.

Sempre per i capelli Dyson Supersonic è tra i più apprezzati: promette un’asciugatura rapida e uno styling preciso e, inoltre, è dotato di un controllo del calore che protegge la lucentezza. È scontato del 19% sul prezzo consigliato, clicca per più dettagli.

Tra i prodotti viso, invece vale la pena provare CeraVe: la sua crema contorno occhi riparatrice idrata a lungo, riduce borse e occhiaie e contiene acido ialuronico e ceramidi. Ed è ribassata del 54% sul prezzo consigliato.

Il ribasso ammonta al 50% del prezzo consigliato per Hyalu B5 di La Roche Posay: un siero concentrato favoloso, basti sapere che è progettato per contrastare rughe, perdita di elasticità, colorito spento e stanchezza. Contiene acido ialuronico, vitamina B5 e madecassoside.

Maybelline, invece, ci coccola con uno sconto eccezionale (del 54% sul prezzo consigliato) sul suo correttore virale: è il cancella età, con comodo applicatore in spugna, è uno dei prodotti più amati per creare una base trucco perfetta.

Moda

La Festa delle Offerte Prime è anche il momento giusto per rinnovare il guardaroba andando a selezionare quei capi che possono farci sentire favolose, che ci permettono di seguire i trend del momento, o ancora selezionare accessori per noi o per una persona speciale. Il tutto a prezzi incredibilmente competitivi.

Tra le scarpe possiamo optare per delle bellissime sneakers Puma: il modello Cilia Mode, lo sconto ammonta al 34% e sono dotate di suola morbida e soletta per un comfort immediato e che dura a lungo.

Canyonlands Fleece Jacket, invece, è di The North Face ed è una giacca con pile di peso medio 200 e progettata per regalare una vestibilità aderente. Lo sconto sul prezzo consigliato è del 30%.

Fantastica, poi, la tuta Adidas ora ribassata del 44% sul prezzo consigliato: in poliestere, garantisce una vestibilità regolare e ha un girovita elasticizzato con cordino.

È del 52% lo sconto sui jeans perfetti per la stagione: si tratta dei Levi’s 501, hanno una vestibilità dritta e iconica, la vita alta e la patta con i bottoni. Li indossi e ti senti favolosa da mattina a sera.

Casa e cucina

Vuoi regalarti l’accessorio che rendere le pulizie domestiche più pratiche, oppure scegliere un dono significativo e utile? Il momento perfetto per fare acquisti è in occasione della Festa delle Offerte Prime 2025, andando a sfruttare i ribassi per fare acquisti risparmiando.

Tra le offerte imperdibili e che svoltano il nostro modo di cucinare c’è la friggitrice ad aria di Cecotec da 9 litri: si chiama Air Fryer Cecofry Dual 9000 e tra le caratteristiche top ha il fatto di poter essere suddivisa grazie a due contenitori separati. Ha sei modalità preimpostate e la doppia temperatura in ciascuno dei cestelli. Il ribasso è del 42% sul prezzo consigliato.

L’aspirapolvere senza fili di Rowenta X-Pert 6.60 è l’accessorio che ci serve per pulire in profondità e senza fatica, grazie a un potente motore e a un design leggero. La batteria ha un’autonomia fino a 45 minuti e il design è sottile e leggero. Pulire non è mai stato così semplice e il prezzo è favoloso grazie a un ribasso del 31% sul prezzo consigliato.

Infine, per caffè gustosi, ma anche per tante altre tipologie di bevande si può usare Necafè Dolce Gusto Krups Mini Me: si tratta di una macchina per caffè espresso o altre bevande in capsula, dal design lineare e che occupa poco spazio. Si può scegliere la lunghezza della bevanda e se vogliamo sorseggiarla calda o fredda. Facile da usare e da pulire, ora ha un prezzo piccolissimo grazie allo sconto del 20%. Si tratta di un acquisto super furbo per la casa e per bere il caffè ottimo proprio come al bar.